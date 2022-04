Spořitelna zpoplatní ověřovací SMS. Co další banky?

Klienti mladší 70 let, kteří nevyužívají aplikaci George klíč, si od poloviny roku připlatí. Zjišťovali jsme plány konkurentů.

| rubrika: Co se děje | 28. 4. 2022

Česká spořitelna zavede od 23. července poplatek za zaslání potvrzovací SMS pro přihlášení do internetového bankovnictví, pro autorizaci platebních příkazů nebo ověření online plateb kartou. Za každý kód zaslaný formou SMS bude účtovat 2,50 Kč. O novince, která je nejvýraznější změnou v novém sazebníku, jsme na webu Peníze.cz poprvé psali minulý pátek.

Tento způsob ověřování stále používá několik set tisíc klientů spořitelny. Banka je teď chce důrazněji motivovat, aby přešli na modernější, bezpečnější a bezplatné potvrzování prostřednictvím aplikace George klíč v chytrém mobilu. Výjimku dostanou klienti od 70 let věku, kteří poplatek hradit nebudou.

Spořitelna tím následuje dvě banky, které SMS pro přihlašování či potvrzování plateb v internetovém bankovnictví zpoplatnily dříve: V Raiffeisenbank si klienti připlatí 19 Kč jako měsíční paušál. UniCredit Bank účtuje 250 Kč za úvodní nastavení a 1,50 Kč za každou zprávu.

Neplánujeme to, říkají ostatní

Bude krok největší tuzemské banky podle počtu klientů zlomem na trhu, který k přísnějšímu postupu přivede i ostatní? Další konkurenti to zatím odmítají – včetně zbývajících dvou z trojice největších, tedy ČSOB a Komerční banky. V naší anketě říkají, že zavedení takového poplatku v současné době nechystají.

„Zpoplatnění těchto SMS aktuálně neplánujeme. Pro přihlášení či autorizaci transakcí je u nás využívá zhruba polovina klientů,“ odpovídá mluvčí ČSOB Patrik Madle.

„Nechystáme tento poplatek. Nebylo by to fér ke klientům, kteří tímto způsobem přistupují do elektronického bankovnictví nebo provádějí platby,“ říká za Komerční banku Michal Teubner z tiskového oddělení.

Podobně to zdůvodňují i jiné banky. Počet klientů, kteří stále používají „starý“ způsob potvrzování přes SMS kód, není zanedbatelný – a to ani v bankách, které od počátku sázely na digitální služby.

Například v Air Bank používá tento autentizační prvek zhruba 300 tisíc z celkem milionu klientů, upřesňuje mluvčí Jana Pokorná.

Ve Fio bance to jsou dokonce víc než tři čtvrtiny klientů, říká její mluvčí Jakub Heřmánek. Mobilní aplikaci pro potvrzení plateb z internetbankingu nebo kartou na internetu zatím využívá přibližně 150 tisíc klientů.

„Samozřejmě také nabízíme alternativu v podobě autorizace pomocí push notifikace v mobilní aplikaci, kterou klientům doporučujeme z hlediska bezpečnosti i uživatelské přívětivosti. Při potvrzování v aplikaci klientům odpadá nutnost přepisování číselného kódu, což je nejen jednodušší a rychlejší, ale také zde odpadá možnost překlepu,“ podotýká Heřmánek.

Zpoplatnění SMS zpráv pro vstup do elektronického bankovnictví a pro autorizaci jednotlivých příkazů neplánují v současné době ani Moneta, mBank, Creditas či Expobank. Zdarma by tato možnost měla zůstat také klientům Equa bank i po převedení účtu pod Raiffeisenbank. „Klienti Equa bank za tuto službu neplatí a po převodu do Raiffeisenbank jim nechceme měnit podmínky,“ potvrzuje mluvčí Tereza Kaiseršotová.

Zástupci Hello Bank se zatím nevyjádřili. Trinity Bank dosud nenabízí mobilní aplikaci, jinou možnost než SMS tedy klienti nemají. Naopak Oberbank potvrzovací SMS nevyužívá „Pokud někdo nechce či nemůže používat mobilní aplikaci, může využít verzi Oberbank Security pro stolní počítač,“ upřesňuje Monika Heiserová, mluvčí Oberbank.

S výraznější propagací mobilních aplikací pro identifikaci klienta začaly banky zhruba před dvěma lety kvůli evropské směrnici PSD2, která požaduje silnější ověření. Na chytrém telefonu „vyskočí“ oznámení, které lze snadno potvrdit takzvanou biometrií, typicky otiskem prstu.

Čtyři pětiny už mají chytrý telefon

Česká spořitelna vysvětluje, že novým poplatkem chce přimět klienty k využívání bezpečnějšího způsobu ověřování. Využití George klíče zůstane – na rozdíl od SMS – zdarma.

„V současné době identifikujeme přibližně 350 tisíc klientů v produktivním věku, kteří aktivně používají zastaralou metodu potvrzování plateb pomocí SMS. Na 80 procent klientů z této skupiny přitom vlastní chytrý telefon. Zpoplatněním přihlašovacích a potvrzovacích SMS je chceme motivovat k rychlému přechodu na bezpečnější a jednodušší metodu pomocí aplikace George klíč,“ upřesňuje Lukáš Kropík z tiskového oddělení spořitelny. Aplikaci George klíč už používá 1,7 milionu lidí.

Klientům od 70 let zůstanou ověřovací SMS bez poplatku. „Klientů ve věku 70 a více let, kteří pro přihlašování do elektronického bankovnictví a pro autorizaci plateb používají SMS, máme nyní okolo 90 tisíc,“ říká Kropík. „Nicméně i ty z nich, kteří používají chytrý telefon, se snažíme motivovat k přechodu na bezpečnější a jednodušší metodu pomocí aplikace George klíč,“ dodává.

Aplikace nově umožňuje třeba i snadné ověření, zda lidem skutečně volá bankéř. „Tato funkce v elektronickém klíči významně snižuje riziko podvodných telefonátů, takzvaného vishingu, kdy se pachatelé vydávají za bankéře České spořitelny a snaží se z klientů získat citlivé a bezpečnostní údaje k platební kartě nebo internetovému bankovnictví. Právě podvodné telefonáty jsou jedna z forem kybernetických hrozeb, která v meziročním srovnání vzrostla nejvíce. Počet těchto útoků stoupl více než šestinásobně,“ připomíná Kropík.

Nejabsurdnější poplatek

Poplatek za autorizační SMS vyhrál předloňský ročník ankety o nejabsurdnější poplatek, který organizuje web Bankovní poplatky.

„Obecně nejsem příznivcem poplatků spojených s používáním bankovního účtu. Banky se snažily přimět lidi, aby přestali chodit na pobočky a využívali elektronické bankovnictví. Dosáhly toho, že klienti se takto většinou obsluhují sami, čímž banky ušetřily na nákladech. A i když za většinu základních služeb spojených s obsluhou bankovního účtu už lidé v Česku neplatí, banky stále profitují i z toho, že si u nich klienti ukládají peníze za většinou nízké úroky a banky pak jejich úspory využívají k poskytování úvěrů za vyšší úrok,“ říká Patrik Nacher, zakladatel zmíněné ankety a webu.

„Oceňuji, že Česká spořitelna alespoň zohledňuje situaci starších lidí, kteří nemají chytrý mobil nebo ho nechtějí používat. Otázkou je, zda hranice 70 let pro zachování této služby zdarma je dostatečná, nebo jestli by neměla klesnout například na věk odchodu do důchodu, tedy 65 let,“ dodává Nacher.

