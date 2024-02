Penzijní spoření má za sebou extrémní rok, hlásí fondy

V takzvaném třetím pilíři důchodového systému, tedy v penzijních fondech se státním příspěvkem, si ke konci roku 2023 spořilo a investovalo celkem 4 225 016 lidí, což je o 165 158 méně než před rokem.

Vyplývá to ze statistiky Asociace penzijních společností ČR. Ta označuje loňský rok jako extrémní, připomíná i rekordní výnosy.

V novém penzijku, tedy doplňkovém penzijním spoření, je už 1 811 743 lidí – o 172 976 více než ke konci roku 2022. Penzijní společnosti loni sjednaly přes 366 nových smluv, což je o téměř o deset procent více než v předchozím roce. Může za to hlavně ohlášené zvýšení státních příspěvků a možnost vyšších daňových odpočtů, myslí si asociace.

Víc lidí ale zatím stále zůstává ve starém penzijním připojištění, do kterého se už více než deset let nedá vstoupit. Přestože z něj loni odešlo 338 134 lidí, pořád si v něm spoří 2 413 273 lidí. Hlavní vliv na dosud nejvyšší odchody ze starého systému mělo hlavně chystané odebrání státního příspěvku starobním důchodcům, vysvětluje to asociace.

Penzijní společnosti ke konci loňského roku celkově spravovaly majetek ve výši 595,5 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 11 miliard.

„Loňský rok byl jeden z nejhektičtějších, které v éře třetího pilíře pamatuji. Vláda připravila značný počet úprav systému, které buď již platí od letošního ledna, nebo začnou platit od července. Diskuze o finální podobě úprav poznamenala celý rok a přitáhla k penzijku velkou pozornost,“ říká prezident asociace Aleš Poklop.

Věří, že možnost vyšších státních příspěvků a daňových odpočtů, ale i jednodušší sjednávání přes BankID v kombinaci s dobrými výsledky, budou nadále řady investorů v penzijku rozšiřovat.

Příspěvek zaměstnavatele pobíralo ve třetím pilíři na konci roku celkem 1 180 282 lidí. Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele činil 857 Kč u penzijního připojištění a 1286 Kč u doplňkového penzijního spoření.

Předdůchod z doplňkového penzijního spoření ke konci roku pobíralo celkem 6171 osob. Průměrná výše vypláceného předdůchodu činila 14 218 Kč.

Co se mění v penzijním spoření?

Letošní rok přináší v takzvaném třetím pilíři několik změn.

Od ledna funguje výhodnější režim pro daňové odpočty. Nově je možné snížit si penzijkem základ daně až o 48 000 korun. Jde ale o souhrnný limit i pro životní pojištění, pojištění dlouhodobé péče a dlouhodobý investiční produkt (DIP).

Další novinkou je možnost mít současně smlouvu ve starém i novém systému. Kdo si tedy chce vyzkoušet nové fondy doplňkového penzijního spoření, nemusí kvůli tomu rušit smluvu ve starém penzijním připojištění a převádět všechno, co dosud naspořil. Státní příspěvek bude samozřejmě dál dostávat jen na jednu ze smluv.

V průběhu roku také budou moci penzijní společnosti začít nabízet nový typ fondů – takzvané alternativní fondy: za cenu vyššího rizika nabídnou i šanci na vyšší výnosy a možnost investovat do aktiv, která dosud v portfoliích nebyla.

„V neposlední řadě je nově snazší přejít mezi penzijními společnostmi v případě, že je účastník ještě ve starém penzijním připojištění. Odpadá mezikrok přechodu do DPS u původní penzijní společnosti. Lidé také jistě ocení možnost využít BankID při sjednávání penzijka nebo při přechodech mezi penzijními společnostmi,“ říká Poklop.

Od července se změní výše státních příspěvků a limitů pro jejich dosažení. Výše příspěvku se nově sjednotí na 20 % k ukládané částce, zatímco dosud je to 23 až 30 %. Minimální vklad pro nárok na státní příspěvek stoupne na 500 korun měsíčně, maximální na 1700 korun.

K 1. červenci pak končí státní podpora pro starobní důchodce. „Penzistům, kterých se to dotkne a kteří zároveň nebudou mít splněnou podmínku minimálně pěti let spoření, doporučuji, aby si těch pět let dospořili, klidně i po stokoruně, což je minimální výše úložky. Budou si pak moci vybrat všechny své prostředky včetně státních příspěvků získaných do 30. června 2024,“ radí Aleš Poklop.

