Dlouhodobé ošetřovné. Kdo má nárok a jak se počítá

V systému nemocenského pojištění existuje dvojí ošetřovné. Jedno je na pár dní a využívá se hlavně v situaci, když vám onemocní dítě nebo i dospělý blízký člověk a potřebuje denní péči. Podmínky jsme podrobně rozepsali v předchozím článku.

Tenhle článek se zaměří na dlouhodobé ošetřovné. Odpoví na nejčastější otázky:

Co je to dlouhodobé ošetřovné?

Dlouhodobé ošetřovné je jedna z dávek nemocenského pojištění. Z něj se kromě dlouhodobého ošetřovného platí nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství (mateřská), otcovská dávka poporodní péče (otcovská), vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a klasické (krátkodobé) ošetřovné.

Hlavní rozdíl proti obyčejnému ošetřovnému je vyjádřený v přívlastku: dlouhodobé ošetřovné je určené pro lidi, kteří budou muset někomu věnovat celodenní péči, a počítá se, že to bude trvat aspoň měsíc.

Další rozdíl je v tom, že na dlouhodobé ošetřovné dosáhne v případě potřeby víc lidí.

Kdo má nárok na dlouhodobé ošetřovné?

Obojí ošetřovné se vyplácí z nemocenského pojištění. Zaměstnanci ho (spolu se svými zaměstnavateli) mají povinné, podnikatelé (OSVČ) si ho můžou platit dobrovolně. Obyčejné ošetřovné ale podnikatelé nedostanou. To dlouhodobé dostat můžou. Samozřejmě jenom tehdy, když si nějakou dobu platí nemocenské pojištění.

Konkrétně si OSVČ musí nemocenské pojištění platit aspoň tři měsíce před nástupem na dlouhodobé ošetřovné. Zaměstnanci ho musí mít placené aspoň devadesát dní v předcházejících čtyřech měsících.

O dlouhodobé ošetřovné může žádat jednak poměrně široký okruh příbuzných: samozřejmě přímí potomci a přímí předkové, manželé a registrovaní partneři, ale i sourozenci, neteře a synovci lidé, strýcové a tety. A jejich manželé, registrovaní partneři a dokonce i druzi a družky – ti ovšem musí žít ve stejné domácnosti jako člověk, s nímž se druží.

Kromě příbuzných a jejich protějšků může ošetřující osobou být i člověk, kterého s ošetřovaným úředně pojí jen trvalé bydliště.

Kromě zaplaceného nemocenského pojištění a propojení mezi ošetřovaným a ošetřujícím je pro nárok na dlouhodobé ošetřovné důležitá zdravotní situace osoby, o kterou se má pečovat.

O koho se můžu starat a dostávat při tom dlouhodobé ošetřovné?

O dlouhodobé ošetřovné se dá úspěšně žádat, pokud:

ošetřovaný člověk byl aspoň čtyři dny hospitalizovaný (počítá se i den nástupu do zdravotnického zařízení i den propuštění),

lékaři předpokládají, že po propuštění o něj bude potřeba pečovat aspoň třicet dní a

ošetřovaný člověk podepíše, že o to ošetřování stojí, svůj souhlas může později samozřejmě odvolat.

Hospitalizace není vyžadována u neléčitelných lidí, kteří potřebují domácí péči. U nich stačí potvrzení od doktora. A od nezletilých ošetřovaných se nevyžaduje souhlas.

Jak dlouho může trvat dlouhodobé ošetřovné?

Už před žádostí o dávku se počítá s tím, že ošetřování bude trvat aspoň třicet dní. Přesto může z nejrůznějších příčin – včetně smutných – skončit dřív. Maximální doba, po kterou je možné dlouhodobé ošetřovné pobírat, je devadesát dní.

Je samozřejmě možné, že potřeba celodenní péče bude i trvat i poté. Problém s penězi může aspoň trochu zmírnit příspěvek na péči.

Kolik je dlouhodobé ošetřovné? Jaká je výše dávky?

Kolik ošetřující osoba dostane celkem na dlouhodobém ošetřovném, záleží na dvou věcech: kolik vydělávala (respektive odváděla sama či prostřednictvím zaměstnavatele na nemocenském pojištění) a kolik dní ošetřovala. Počítá se úplně stejně jako obyčejné ošetřovné, proto můžete využít naši kalkulačku výše ošetřovného – a výslednou denní dávku jen vynásobit příslušným počtem dní.

Nejdřív se stanoví denní vyměřovací základ. U zaměstnanců by to v zásadě měl být jejich průměrný denní výdělek. Ten se v roce 2024 zredukuje tak, že se z něj do 1466 korun započítá 90 procent, z toho, co je od 1477 do 2199 korun, se započítá 60 procent, z toho, co je od 2200 do 4397 korun, se započítá 30 procent, a pokud máte to štěstí, že vyděláváte víc, máte smůlu protože do ošetřovného (nebo třeba nemocenské) se to už nepočítá.

Kde a kdy se podává žádost o dlouhodobé ošetřovné?

Žádost o dlouhodobé ošetřovné se může podat do osmi dní po dni propuštění ošetřované osoby z nemocnice. K žádosti patří ještě vyplněný formulář Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče – vystavuje ho lékař z ústavu, kde byl ošetřovaný hospitalizován. Buď v den propuštění, nebo do tří pracovních dní ode dne, kdy je o něj požádán.

U nemocného, který je nevyléčitelně nemocný a chce jen dožít doma, stačí potvrzení ošetřujícího lékaře.

Žádost o dlouhodobé ošetřovné se dá vyplnit online na ePortálu České správy sociálního zabezpečení, tam je k nalezení i formulář k vytištění. Dá se i vyzvednout na kterékoli pobočce sociálky. Je potřeba na něm vyplnit nacionále ošetřujícího a ošetřovaného, ošetřovaný musí podepsat svůj souhlas. Pokud ho nedokáže stvrdit podpisem, vyžadují se svědci. Pokud má opatrovníka nebo zákonného zástupce, stačí souhlas jejich.

Rozhodnutí od lékaře a žádost předává zaměstnanec zaměstnavateli. Ten ji pak předá na okresní správu sociálního zabezpečení, která rozhoduje o přidělení dávky a taky pak peníze posílá.

OSVČ si žádost a další písemnosti na správu sociálního zabezpečení doručuje sama.

Úspěšným podáním žádosti o dlouhodobé ošetřovné a jeho přiznáním to ale nekončí. Bude ještě potřeba dokládat, a to měsíčně, že potřeba ošetřování trvá. Ošetřující lékař to potvrzuje na formuláři Potvrzení o trvání potřeby dlouhodobé péče. Případně může vydávat i Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče.

Můžou se při ošetřování (a pobírání ošetřovného) lidi vystřídat?

Střídat se při péči je možné i vhodné. Jen je potřeba podstoupit všechno to zmíněné papírování. Ošetřující osoba musí (zaměstnanec prostřednictvím zaměstnavatele, OSVČ sama) dodat na správu sociálního zabezpečení vyplněný tiskopis Oznámení o ukončení poskytování dlouhodobé péče. Případně může poskytování dlouhodobé péče ukončit ošetřovaný pomocí tiskopisu Odvolání souhlasu s ošetřováním, doručeného na sociálku.

Kdy mi přijde dlouhodobé ošetřovné na účet?

Pokud si zažádáte o výplatu na účet, přijde vám na účet. Můžete si peníze nechat poslat i složenkou, ale poplatek za poštu vám z ošetřovného strhnou.

Když správa sociálního zabezpečení dlouhodobé ošetřovné přizná, vyplácet ho začne nejpozději do měsíce od data, kdy k ní dorazily podklady.

Gabriel Pleska Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

