Dětské účty: Banky přidají kapesné i lepší spoření

Založte účet pro dítě od osmi do 18 let a dostane od nás 600 korun jako příspěvek ke kapesnému, láká ČSOB. Bonus až 600 korun dá po třech částech při postupném splnění podmínek. Shodnou kampaň má i pro značku Poštovní spořitelna.

Podmínkou pro získání první části odměny (200 Kč) je založit do konce října běžný účet Plus konto (nebo Poštovní konto) s platební kartou. Nezletilému ho může sjednat rodič nebo jiný zákonný zástupce – z podmínek nevyplývá, že dospělý také musí mít běžný účet v ČSOB. Pro druhou část – dalších 200 Kč – je potřeba aspoň jednou zaplatit kartou, a to libovolnou částku v kamenném obchodě nebo na internetu (do 30 dnů od otevření účtu). Třetí část – zbývajících 200 Kč – pak získá ten, kdo se přihlásí do mobilní aplikace (do 30 dnů od otevření účtu).

Příspěvek ke kapesnému pro nejmladší klienty – do 15. narozenin – nabízí do konce října také Česká spořitelna. Když budete na nový dětský účet posílat aspoň 50 korun po dobu šesti měsíců, přidá banka pokaždé dalších 50 korun. Když navíc dítěti založíte stavební spoření, životní pojištění nebo penzijní spoření, přidá spořitelna dalších 50 korun měsíčně. Celkem tak lze dosáhnout až na 600 korun (bez sjednání jiných produktů 300 korun). Když si rodiče současně převedou svůj stávající účet z jiné banky do spořitelny, získají bonus 1000 korun.

Na jednorázový bonus 555 korun pro děti od osmi let láká do konce září Raiffeisenbank. Stačí k němu jediná platba debetní kartou do konce října – počítá se datum zaúčtování, proto není dobré nechávat platbu až na konec měsíce.

Účty pro děti nabízejí i některé další banky – ať už jde o speciální produkty, nebo různě upravené varianty standardních účtů pro dospělé. U tří z nich (Creditas, Moneta a Komerční banka) navíc můžete dosáhnout na momentálně nejvyšší úroky mezi spořicími účty v tuzemských bankách.

Proč může být sjednání dětského konta výhodné a na co si dát pozor? V našem shrnutí jsme se podrobně zaměřili na školáky do 15 let. Na studentské účty, obvykle samostatnou kategorii pro mládež od 15 do 26 let, se podíváme v některém z dalších textů.

Jako předplacená karta

Jedním z hlavních plusů účtu pro školáka je, že vám ubydou časté starosti s doplňováním hotovosti do jeho kapes nebo peněženky. Hotovost se samozřejmě vždycky hodí, ale platební karta může pomoct v situaci, kdy na doplnění zapomenete, nebo při nečekaných výdajích. Díky účtu pro dítě získáte i snadný a prakticky okamžitý přehled o tom, kde nebo za co váš potomek utrácí.

Na kartě si jako rodič (nebo jiný zákonný zástupce) můžete nastavit nízké limity, koneckonců celkově na dětském účtu zřejmě nebude tolik peněz jako na vašem dospěláckém kontě. U klasických dětských kont nejsou oba účty nijak provázány, dítě ho nemusí mít ve stejné bance jako vy – takže ani když kartu ztratí, nemůže její „nálezce“ vysát peníze z vašeho hlavního konta. Případné vyšší úspory na dětském účtu můžete – kromě nastavených limitů – ochránit převedením na spořicí účet.

Většina bank z těch, které vůbec založení účtu pro dítě umožňují, mu na vaši žádost vydá kartu od osmi let věku. U Komerční banky a Creditas může mít kartu už od šesti let, v Air Bank až od deseti.

Atraktivní bonus nabízejí ČSOB a Komerční banka: dítě si může vybrat vlastní motiv na kartě, a to nejenom z několika variant připravených bankou, ale i jiný obrázek podle svého přání. Česká spořitelna dříve dávala na výběr ze šesti připravených motivů, letos už tuhle možnost nezmiňuje.

Dětské konto tedy může fungovat jako předplacená karta, na kterou průběžně doplňujete peníze. Mnoha rodičům by tahle možnost i stačila, nepotřebují pro dítě přímo celý účet. Jenže samostatnou předplacenou kartu pro dítě už žádná banka nenabízí, jako poslední ji zrušila ČSOB (od předloňska není pro nové zájemce dostupná).

Zajímavý tip dává Hello bank. „Dětské účty jako samostatný produkt sice nenabízíme, ale naši klienti využívají pro děti platební nálepky, kde mohou nastavit limity pro platby a sledovat transakce,“ říká mluvčí Gabriela Pithartová. Čím dál víc bank ale přestává nálepky podporovat (Moneta) nebo je nechá doběhnout jenom pro dosavadní uživatele (Raiffeisenbank, ČSOB nebo Česká spořitelna).

Zpátky k platebním kartám: Zajímejte se také o cenu a dostupnost výběrů z bankomatů. Creditas a Raiffeisenbank umožňují dětem bezplatné výběry ze všech tuzemských i zahraničních bankomatů. Od listopadu se k nim přidá i Moneta, kde výběr z cizího tuzemského bankomatu dosud vycházel nejdráž (59 korun).

U jiných bank bývají bez poplatku jenom výběry z vlastní sítě (Česká spořitelna, ČSOB a Poštovní spořitelna, Komerční banka), což díky jejich velikosti nemusí být na úkor dostupnosti. U mBank nebo Fio jsou podmínky složitější, přinejmenším na pár bezplatných výběrů tam ale dítě dosáhne.

Jako spoření

Dalším častým důvodem k založení dětského účtu je spoření. Dítě se chce dívat, jak jeho úspory rostou, a nejenom babičky dostanou další možnost, jak mu přispívat.

Ani ty nejlepší spořicí účty však nedokážou dlouhodobě uchránit úspory aspoň před inflací – to znamená, že ve skutečnosti dětem peníze ubývají. I když budeme optimisticky předpokládat, že inflace v dalších letech zase klesne ke dvěma procentům, pro bezpečné zhodnocení úspor radši využijte jiné možnosti.

Pokrytí každoroční inflace po dobu až šesti let garantuje protiinflační státní Dluhopis Republiky, zatím naposled jsme o něm podrobně psali na jaře. Ještě víc můžete díky státnímu příspěvku získat za šest let na stavebním spoření, tabulku nejlepších nabídek jsme přinesli před měsícem. Aspoň trochu výhodnější než spořicí účty bývají také termínované vklady. Děti můžete naučit také opatrně investovat, například do akcií s dividendou pokrývající přinejmenším inflaci.

Přesto možná chcete zůstat u spoření formou dětského účtu – třeba proto, aby si dítě mohlo peníze kdykoliv vybrat nebo mohlo jednoduše online sledovat, jak úspory „rostou“. V tom případě nabídne nejlepší úrok Banka Creditas, a to rovnou na běžném účtu Richee Junior. Zůstatek do 50 tisíc korun se úročí 1,5 % ročně – víc teď žádná banka nenabízí ani dospělým. Větší úspory si pak mohou děti v Creditas odložit na spořicí účet s úrokem 0,5 % pro vklady do 350 tisíc korun (a 0,2 % nad tuhle hranici).

Nadprůměrný úrok nabízí na dětském účtu i Moneta: 1,5 % do částky 30 tisíc korun. Komerční banka sice samotný dětský účet neúročí, nicméně můžete si k němu sjednat Spořicí účet Junior s 1 % pro vklady do 100 tisíc.

Dodejme, že úrok na běžném či spořicím účtu může banka prakticky kdykoliv snížit i zvýšit, zatímco u zmíněného spořicího dluhopisu, stavebního spoření nebo termínovaných vkladů se nezmění po celou dobu vkladu – to může být výhoda, ale i nevýhoda.

Pro někoho je důležitá také jednoduchá možnost vkládat další peníze jinak než převodem z jiného účtu. Zajímejte se pak o to, jestli má banka dostupné vkladomaty a kolik případně stojí vklad hotovosti u přepážky na pobočce, zvlášť kdyby by je chtěl uložit někdo jiný než dítě nebo jeho rodiče.

Pro konzervativní prarodiče může být pořád atraktivní klasická vkladní knížka. Tu nabízejí jenom Česká spořitelna (s úrokem 1 % do 250 tisíc korun na konci každého roku, k tomu bonus 500 Kč ve dvanácti letech dítěte a případně bonus 1000 Kč v osmnácti letech) a Poštovní spořitelna (pro nové zájemce už prakticky nepoužitelnou, nejvyšší úrok je jenom 0,15 % při dvouleté výpovědní lhůtě).

Jako opravdový účet

Dítě nejspíš ocení, že vedle karty a spoření dostane i „skutečný“ účet jako dospělý. Tedy když bude moct aspoň sledovat zůstatek a historii plateb. Vedle větší odpovědnosti může získat i základy finanční gramotnosti.

Děti se v praxi obvykle dostanou jenom k náhledu na internetové bankovnictví, nemůžou tedy samy zadávat odchozí platby a už vůbec ne měnit vámi nastavené limity. Mezi výjimky patří Banka Creditas a Komerční banka – dítěti umožňují odesílat i platby přes internetové bankovnictví nebo mobilní aplikaci, i když jenom v rámci limitů zadaných rodiči. Obecně přísnější bývají také pravidla pro platby kartou na internetu.

Dětské účty nabízí většina bank zadarmo – jak bez paušálu za vedení, tak bez poplatků za základní věci jako jsou výběry z bankomatů (přinejmenším vlastní sítě) nebo odchozí a příchozí platby.

Pozor u Komerční banky: Dětský účet sice na webu prezentuje na první pohled jako bezplatný, přesto účtuje šest korun za každou odchozí platbu zadanou elektronicky. „Nepředpokládá se, že by dítě dělalo mnoho příkazů,“ říká k tomu mluvčí Pavel Zúbek.

Většina bank povede jako majitele účtu skutečně dítě, vy budete mít práva disponenta a zákonného zástupce. To mimo jiné znamená, že naspořené peníze na účtu patří dítěti a může protestovat, pokud mu je proti jeho vůli seberete. Je to podobné jako se stavebním spořením, přinejmenším když půjde o větší částky.

Kam se podívat

Pro dítě mladší 15 let můžete v současnosti založit účet u Banky Creditas, České spořitelny, ČSOB a Poštovní spořitelny, Fio banky, Komerční banky, mBank, Moneta Money Bank, Raiffeisenbank a UniCredit Bank. U některých se sice dá založit i online, ale když k němu chcete kartu nebo zvýšit bankou nastavené limity, nejspíš se nevyhnete cestě na pobočku i s dítětem a jeho rodným listem.

Komplikovanější je to v Air Bank. Dospělý majitel účtu si k němu může přidat jako disponenta i své dítě od 10 let věku, pokud má dětský občanský průkaz. Když chce rodič oddělit vlastní účet od toho pro dítě, může si založit druhý účet, připlatí si však 10 korun měsíčně. Air Bank totiž na stejné jméno bezplatně vede jenom jeden korunový účet.

Sberbank podle svých obchodních podmínek nestanoví minimální věk klienta, do dosažení zletilosti mu jenom omezuje přístup k některým službám (nakldání s účtem). Jak to funguje v praxi, Sberbank neuvádí, tuto možnost ani nijak nepropaguje. Pro dítě má případně k dispozici některou z variant běžných kont pro dospělé: ta nejpraktičtější nazvaná Fér účet Plus je bez měsíčního paušálu (199 Kč) jenom v případě, že klient zaplatí aspoň pětkrát v měsíci kartou.

Trendem posledních let bylo sjednocování dětských účtů s dospělými, aspoň pokud jde o názvy a základní parametry. Pro banky je to jednodušší, protože místo dvou odlišných kont nabízejí jediné, pouze s odlišně nastavenými možnostmi. I proto skončilo třeba samostatné konto Slůně od ČSOB nebo Beruška od Komerční banky.

Následující přehled dětských účtů jsme seřadili abecedně podle názvu banky.

Air Bank

pro děti od deseti let, pokud mají vlastní občanský průkaz

majitelem účtu je rodič nebo zákonný zástupce, dítě je pouze disponentem

za víc než jeden korunový účet vedený na stejné jméno se platí paušál 10 Kč měsíčně

bezplatné vedení a základní služby

výběry z bankomatů Air Bank jsou bez poplatku, z jiných v Česku a v EU za 35 Kč, jinde ve světě za 100 Kč

běžný účet se neúročí, na spořicím lze dosáhnout na 0,4 % (do 250 tisíc) při aspoň pěti platbách kartou měsíčně

vklad hotovosti jenom přes vkladomat (bez poplatku)

dítě může od 10 let platit kartou, nálepkou nebo hodinkami (Fitbin, Garmin) a vybírat z bankomatu, s Google Pay od 13 let, s Apple Pay od 15 let

Banka Creditas: Richee účet Junior

pro děti od šesti let, platební karta je také dostupná už od šesti let

bezplatné vedení a základní služby

zdarma všechny výběry z bankomatů v Česku i ve světě

na běžném účtu automaticky úrok 1,5 % do 50 000 Kč

lze sjednat Spoření Richee Junior s úrokem 0,5 % do 350 000 Kč (nad tuto hranici pak 0,2 %)

dítě může odesílat i peníze v internetovém bankovnictví nebo aplikaci, limity pro příkazy určuje rodič do stropu stanoveného bankou (2000 Kč měsíčně do 10 let, 5000 Kč do 14 let)

vklad hotovosti je zdarma (do 375 tisíc korun)

Česká spořitelna: Dětský účet

platební kartu můžou mít děti od osmi let, limity předem nastaví rodiče, ty také dostávají informaci o každé platbě

účet je bez poplatků za vedení i za základní služby (tuzemské elektronické transakce a výběry z vlastních bankomatů)

k účtům nově založeným do konce října lze získat až 600 Kč: Když na něj rodiče posílají po šest měsíců aspoň 50 Kč, ČS pak pokaždé přidá dalších 50 Kč. Když dětem založí i stavební spoření, životní pojištění nebo penzijní spoření, přidá ČS dalších 50 Kč po dobu šesti měsíců. Když si rodiče převedou svůj stávající účet z jiné banky do spořitelny, získají bonus 1000 korun.

výhodou je široká síť vlastních bankomatů, případné výběry z jiných v ČR jsou za 40 Kč

vložení peněz na účet (majitelem nebo disponentem) je bez poplatku, při vkladu na přepážce třetí osobou za poplatek 100 Kč

běžný účet se neúročí, na spořicím jsou 0,2 % (do 200 000 Kč), na vkladní knížce 1 % (do 250 000 Kč)

limit nastavují rodiče, do 15 let je doporučené denní maximum 2000 Kč pro výběr z bankomatu a 2000 Kč pro platby u obchodníka (rodiče mohou nastavit i vyšší limity)

ČSOB: Plus konto (stejně jako Poštovní spořitelna)

bez poplatků za vedení i za základní služby (tuzemské elektronické transakce a výběry z vlastních bankomatů včetně Poštovní spořitelny)

výběr z jiných tuzemských bankomatů přijde na 40 Kč, stejně jako výběry v eurech v EU; ostatní zahraniční výběry na 100 Kč, ze sítě KBC jenom 5 Kč

k novým účtům založeným do konce října lze od banky získat až 600 Kč při splnění jednoduchých podmínek (založení účtu, aspoň jedna platba kartou a přihlášení do aplikace)

karta je dostupná od osmi let, lze si na ní vybrat obrázek podle vlastního přání (služba nazvaná Image karta)

doporučený týdenní limit je 500 Kč do 15 let a 2000 Kč do 18 let, rodiče ho mohou změnit

platební příkazy lze zadávat až od 15 let, stejně jako platit mobilem nebo chytrými hodinkami

vklad hotovosti na účet je pro majitele a disponenta zdarma, třetí osoba zaplatí 125 Kč a od listopadu dokonce 175 Kč

běžný účet se neúročí, na spořicím lze získat 0,4 % (do 250 000 Kč)

Fio banka: Účet pro mladé

dítě může mít kartu od osmi let, limity nastavuje rodič (max. 5000 Kč týdně)

všechny základní služby jsou zdarma

všechny výběry z bankomatů Fio jsou zdarma, kromě toho i nejméně dva měsíčně z cizích bankomatů (další až tři měsíčně lze získat za každé 4000 Kč zaplacené kartou)

dítě do 15 let má pasivní přístup do internetbankingu i aplikace, nemůže zadávat převody

vklad hotovosti na účet je pro majitele a disponenta zdarma, třetí osoba zaplatí 90 Kč

běžný účet se neúročí, na spořicím lze získat 0,05 %

různé účty pro děti a dospělé lze spojit do balíčku rodinných účtů

Komerční banka: MůjÚčet Junior

účet i karta jsou dostupné od šesti let

zdarma je vedení i většina základních služeb

za každou odchozí platbu se platí 6 Kč

možnost zvolit si vlastní obrázek na kartě (bez poplatku)

bezplatné výběry z bankomatů KB, ostatní v Česku a Evropě za 39 Kč, mimo Evropu za 99 Kč

vklady hotovosti jsou pro majitele bez poplatku (vkladomat i pobočka), pro třetí osobu za 125 Kč

běžný účet se neúročí, lze ale sjednat Spořicí účet Junior (už od narození) s úrokem 1 % do 100 000 Kč

mBank: mKonto pro děti

zdarma jsou vedení i základní služby

vlastní kartu nebo nálepku může mít od osmi let

tři výběry z jakéhokoliv bankomatu v ČR jsou bez poplatku, další za 29 Kč

v zahraničí jsou bez poplatku výběry nad 1500 Kč, nižší za poplatek 29 Kč

běžný účet se neúročí, na spořicím lze dosáhnout na 0,4 % (mSpoření)

do internetového nebo mobilního bankovnictví může dítě jenom nahlížet (a přesouvat peníze mezi vlastními účty v mBank, ne jinam)

vklad hotovosti jenom přes vkladomat (bez poplatku)

Moneta Money Bank: Dětský Genius

zdarma jsou vedení i základní služby

úrok 1,5 % do 30 000 Kč

vlastní karta od osmi let, limit stanoví rodič (maximálně 5000 Kč za měsíc), nelze s ní platit na internetu

zdarma je i jeden výběr hotovosti na pobočce za měsíc

vklad hotovosti je zdarma i pro třetí osobu

bezplatné výběry z bankomatů Monety, výběry z jiných tuzemských bankomatů přijdou na 59 Kč (od listopadu budou bez poplatku)

jenom pasivní internetbanking: náhled pro kontrolu zůstatku účtu, transakčních pohybů či výpisů z účtu, nelze tedy provádět platby

Raiffeisenbank: Aktivní účet pro studenty a děti

zdarma jsou vedení i základní služby

vlastní karta i platební nálepka od osmi let

zdarma neomezený počet výběrů z bankomatů všech bank v Česku i zahraničí

zdarma vedení účtu až v 18 dalších měnách (euro, dolar atd.)

první vklad hotovosti pro majitele či disponenta na pobočce v kalendářním měsíci je zdarma, další pak za 29 Kč (kromě vkladomatů); třetí osoba platí za vklad 120 Kč

limity volí rodič, maximum je 5000 Kč pro výběry i platby

banka do konce září nabízí jednorázový bonus 555 Kč, k němuž stačí jediná platba kartou

zůstatek na běžném účtu se neúročí, na spořicím účtu lze dosáhnout na 0,4 % při aspoň třech odchozích platbách (i kartou) měsíčně

UniCredit Bank: Dětské konto

zdarma jsou vedení i základní služby

bezplatné výběry z bankomatů UniCredit v Česku i zahraničí

výběr z jiných sítí bankomatů v Česku i cizině za 30 Kč

vlastní karta od osmi let

denní limit pro výběry 200, 400 nebo 500 Kč nastavuje zákonný zástupce

úrok 0,25 % do 29 999 Kč, nad tuto hranici 0,01 %

zdarma jeden výběr hotovosti na pobočce za měsíc

vklad hotovosti bez poplatku, třetí osobou za 150 Kč

