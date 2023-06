Konec školy: Kdy musí studenti začít platit pojistné a jak

Za studenty platí do určité doby zdravotní a sociální pojištění stát. Od určité chvíle ale musí mladí lidé sáhnout do vlastní peněženky.

Zdravotní pojištění

Konec vysoké školy, absolventi a zdravotní pojištění

„Student, který ukončí vysokou školu, je považován za nezaopatřené dítě ještě v kalendářním měsíci, ve kterém řádně ukončil studium a také v měsíci po něm následujícím. Tedy podstatná informace je, ve kterém měsíci student složí závěrečnou zkoušku na vysoké škole, nikoli datum promoce,” říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Upozorňuje ale na to, že aby za absolventa stát zaplatil zdravotní pojištění i za následující měsíc po státnicích, nesmí tento „druhý” měsíc vykonávat výdělečnou činnost ani nesmí pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. „Pokud by student vykonával výdělečnou činnost celý tento kalendářní měsíc, bude vyřazen z kategorie státních pojištěnců,” doplňuje Plívová.

Absolvent bakalářského studia je považován za nezaopatřené dítě i v době od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se stane studentem téže nebo jiné vysoké školy. Podmínkou je, že toto studium bezprostředně navazuje, a to nejdéle do tří kalendářních měsíců.

Pokud by se absolvent rozhodl pokračovat na vysoké škole až s odstupem času, bude po část roku například pracovat nebo podnikat, bude za něj stát opět plátcem pojistného až zase začne studovat. Pokud mu ovšem nebude už více než 26 let. Po dobu práce si pojistné platí sám.

„Absolvent má vůči zdravotní pojišťovně oznamovací povinnost – musí oznámit všechny skutečnosti, které mají vliv na platbu pojistného na zdravotní pojištění, a to do 8 dnů. Výjimkou je případ, kdy pojištěnec nastupuje do zaměstnání. Za zaměstnance oznamuje nástup do zaměstnání jeho zaměstnavatel,” doplňuje Plívová.

Maturita, závěrečná zkouška a zdravotní pojištění

Za studenta, který odmaturoval nebo složil závěrečnou zkoušku v řádném termínu, v květnu nebo červnu, platí zdravotní pojištění stát. Do konce školního roku a následující dva navazující měsíce. Tedy až do 31. srpna.

Student, který složil maturitní zkoušku úspěšně a bude pokračovat v dalším studiu v září či v říjnu, je i nadále považován za nezaopatřené dítě. Plátcem zdravotního pojištění je tedy dál stát, a to od skončení studia na střední škole do dne, kdy se stane studentem vysoké školy. A pak za něj dál platí jako za studenta vysoké školy maximálně do 26 let.

Zdravotní pojišťovně je však potřeba oznámit a doložit doklad o zahájení studia vysoké škole - potvrzení ze studijního oddělení. To už si studenti mohou vyřídit s předstihem v září. „V případě, že by zápis do 1. ročníku vysoké školy byl v říjnu nebo listopadu, musí student tuto informaci oznámit zdravotní pojišťovně do osmi dnů ode dne, kdy se tuto skutečnost dozvěděl,” upozorňuje Viktorie Plívová.

Absolvent střední školy, který nebude po maturitě pokračovat dál ve studiu, se nemusí o platbu pojistného zajímat do konce srpna. Platí ale to, co u vysokoškoláků, tedy, že v době letních prázdnin nesmí vykonávat po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost. A ani nesmí pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Výjimkou jsou brigády typicky na dohody o provedení práce, kde hrubá měsíční odměna nepřekročí 10 tisíc korun nebo dohody o pracovní činnosti s výdělkem do 3500 korun. Z těch nízkých výdělků se pojistné neodvádí.

Od 1. září se absolvent, který nepokračuje v dalším studiu, musí k platbě pojistného přihlásit u své zdravotní pojišťovny. Buď jako osoba bez zdanitelných příjmů, v tom případě bude měsíčně platit 2336 korun, nebo jako podnikatel, v tom případě bude letos platit měsíčně 2722 korun. Případně ho přihlásí zaměstnavatel, který mu bude zdravotní pojištění strhávat ze mzdy.

Neúspěšná maturita a zdravotní pojištění

Student, který maturitu nebo závěrečnou zkoušku nezvládne složit v řádném termínu, je považován za nezaopatřené dítě do konce školních prázdnin. Pokud u opravného termínu v září uspěje a pokračuje ve studiu, platí za něj pojistné dál stát. Smolař, který ani opravnou maturitní zkoušku v září nedá, si musí začít od září platit zdravotní pojištění sám.

Sociální pojištění

Za studenty do osmnácti let platí sociální pojištění stát. Ani po dosažení plnoletosti to neznamená, že musí začít platit student. Sociální pojištění se totiž povinně platí pouze při výdělečné činnosti.

Takže i když absolvent zůstane po studiu doma a nebude nic dělat, platit nemusí. Ale může, a to dobrovolné důchodové pojištění, pokud chce, aby se mu částka a doba placení počítala do starobního důchodu, který v budoucnu bude nízký. Doporučujeme: Stáří na úrovni jen pro desetinu lidí, říká průzkum. Není z čeho spořit

Studium a podnikání

Pokud absolvent podnikal při studiu, jednalo se o vedlejší výdělečnou činnost, kdy platil zálohy na sociální pojištění pouze po překročení určitého výdělku, letos je rozhodná částka 96 777 tisíc korun ročně. Pokud by si vydělat víc, musel by platit měsíčně 1178 korun.

V případě pokračování podnikání i po ukončení studia, se vedlejší činnost stává hlavní samostatnou výdělečnou činností a OSVČ je povinna platit alespoň minimální zálohy na pojistné – letos jde o částku 2 944 korun. A zároveň musí změnu nahlásit sociální správě.

Pokud nastoupí absolvent po škole do zaměstnání, platí za ně pojistné zaměstnavatel, který je také na sociální správu nahlásí.

Sociální pojistné absolventi neodvádějí, ani když jsou vedeni v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. „Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je náhradní dobou pro účely důchodového pojištění, její zápočet do doby potřebné pro nárok na důchod je omezen,” píše Česká správa sociálního zabezpečení.

