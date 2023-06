Vstupní lékařské prohlídky skončí, souhlasí vláda. Ve hře jsou i další úlevy

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 20. 6. 2023

Od začátku letošního roku už nejsou povinné pravidelné lékařské prohlídky pro zaměstnance v profesích s nízkým rizikem. Skončila také povinnost prohlídek pro zaměstnance, kteří řídí firemní vozidla. V další fázi mají skončit také vstupní prohlídky zaměstnanců – zatím jen pro povolání vedená v první ze čtyř kategorií rizikovosti práce. Patří mezi ně především kancelářské profese a lehké práce ve výrobě.

Zrušení vstupních prohlídek by se týkalo několika stovek tisíc zaměstnanců. Těm odpadnou cesty se speciálním tiskopisem od zaměstnavatele k lékaři, aby je vyšetřil a potvrdil jim způsobilost k práci. Zaměstnavatelům odpadne papírování a ušetří, protože už nebudou muset za pohlídky platit. Papírování ubude také lékařům.

Podle údajů Hospodářské komory platili zaměstnavatelé za vstupní a už zrušené periodické prohlídky dohromady miliardu korun ročně. Náklady za periodické prohlídky už nemají, teď by měli ušetřit i za ty vstupní. Pokud se tedy se zaměstnancem sami dobrovolně nedohodnou, že prohlídku chtějí. Návrh jim nechává možnost volby.

Záměr zrušit vstupní prohlídky je součástí druhého antibyrokratického balíčku, který v minulém týdnu podpořila vláda. Ministerstvo zdravotnictví teď připraví konkrétní novelu zákona, k jejímu definitivnímu schválení se poslanci dostanou zřejmě až v příštím roce.

Velká úleva, říkají personalisté

Hospodářská komora návrh chválí. „Ministerstvo zdravotnictví a vláda vyslyšely požadavky zaměstnavatelů, kteří volali po snížení byrokracie a reflexi vývoje pracovního trhu,“ říká její mluvčí Miroslav Diro.

Podle něj má Česko ve srovnání se západní Evropou na pracovnělékařské služby nepřiměřené požadavky, rozsahem výjimečné a ojedinělé. „Vstupní lékařské prohlídky jsou na západ od nás dobrovolné a není tam větší výskyt nemocí z povolání. Novela tyto služby posouvá na standard obvyklý v západních zemích Evropské unie,“ podotýká Diro.

Komora chce vést debatu také o tom, zda by se vstupní prohlídky mohly prominout i pracovníkům, kteří spadají do druhé kategorie podle rizika. „U některých zaměstnanců v této kategorii jsou totiž rizika stejně marginální jako u kategorie jedna,“ vysvětluje Diro.

Ve „dvojce"se objevují například i učitelé nebo poštovní doručovatelé. O zařazení prací do kategorií 1 a 2 rozhoduje zaměstnavatel, do kategorií 3 a 4 pak příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

Podle advokátky Veroniky Odrobinové z kanceláře Grant Thornton by schválení návrhu znamenalo velkou administrativní úlevu. „Hodně často to byla opravdu jen formalita, kdy se vlastně ani žádná skutečná vyšetření nedělala a zaměstnanec jen přišel a dostal potřebné razítko. Náklady prohlídky přitom nese zaměstnavatel. I tento náklad tedy zaměstnavatelům odpadne, což rovněž vnímám pozitivně," říká Odrobinová.

Stejný názor má Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu personální společnosti ManpowerGroup. „Lékařská potvrzení se dávají v tomto případě v podstatě jen formálně bez zdravotní prohlídky. Přitom to kolem sebe nabaluje ve firmách spoustu administrativy s evidencí, protahuje se náborový proces a stojí to firmu hodně peněz. Lékařské prohlídky firma zaměstnancům proplácí a toto potřebné razítko stojí kolem 500 korun. Úleva to bude i pro zaměstnance, kteří nebudou muset před podpisem smlouvy řešit návštěvu u svého lékaře," tvrdí Halbrštát.

Šlo by o jednu z mála věcí, kde stát ruší byrokratickou zátěž, zdůrazňuje Peter Vavrda, šéf společnosti Alpha Czech. „Tento krok nám ulehčí část administrativy. Museli jsme zajistit lékařský dohled, vyslání zaměstnanců na prohlídky a vyhodnocení, jestli je zaměstnanec schopen práce u nás," připomíná Vavrda. U lehčích profesí je podle něj zcela zbytečné tyto prohlídky vykonávat.

Co nemoci z povolání a potravinářské průkazy?

Lena Geryková, HR manažerka z výrobní společnosti Solodoor, nicméně vypočítává roční náklady na vstupní prohlídky v řádech nízkých jednotek tisíc korun. „Po administrativní stránce je tato zátěž také jen kapkou v moři. Mnohem větší úlevu přineslo zrušení periodických prohlídek v nerizikových profesích," konstatuje.

A Jaroslava Šindelářová, HR manažerka společnosti Geis, upozorňuje i na možné důsledky zrušení prohlídek v případě dokazování nemocí z povolání, které mohou nastat i u nerizikových prací. „Stejně tak je vstupní lékařská prohlídka jedinou možnou informací o tom, že budoucí zaměstnanec může mít nějakou chorobu vyžadující systémové opatření, jako je například nutná úprava pracovní doby nebo pravidelné přestávky. Za mne tedy institut vstupních prohlídek vnímám při stávajícím systému posuzování nemocí z povolání jako opodstatněný,” říká Šindelářová.

Podle advokátky Odrobinové není správné zatížit zaměstnavatele takovou agendou, aby se zvýšil záchyt určitých nemocí.

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje se vstupními prohlídkami zrušit také potravinářské průkazy. „Zdravotní průkaz sám o sobě ani informace v něm uvedené žádným způsobem neosvědčují, zda je držitel tohoto průkazu aktuálně zdravotně způsobilý nakládat s potravinami, jelikož průkazy se často vydávají bez omezení jejich data. A povinnost mít průkaz například i u činností skladování balených potravin ve skladech i v jiných provozech, se jeví zcela nadbytečná,“ píše se v ministerském materiálu.

Antibyrokratický balíček II, který podpořila vláda, obsahuje zatím jen obecnější záměry. Jednotlivé resorty teď mají připravit konkrétní návrhy řešení, a to do konce letošního října. Novely zákonů potom projdou standardním legislativním procesem.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

