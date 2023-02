Platby do Ruska a Běloruska stopne i Komerční banka

Všechny odchozí platby do Ruska a Běloruska se rozhodla ukončit také Komerční banka. Je třetí tuzemskou bankou, která takové plošné omezení zavádí.

„S ohledem na události související s válkou na Ukrajině způsobené ruskou agresí se zapojením Běloruska jsme se rozhodli s účinností od 1. března neprovádět platby do Ruska a Běloruska v jakékoliv měně, a to nad rámec zákonných sankcí. Platby do těchto zemí jsou vnímány jako mimořádné bezpečnostní riziko,“ říká mluvčí KB Šárka Nevoralová.

„Zpracování plateb z uvedených zemí není tímto rozhodnutím dotčeno, čímž se však nevylučuje jejich nepřijetí či prodloužení jejich zpracování z důvodu jejich detailního prověřování,“ dodává mluvčí.

Jako první v Česku přestala od začátku letošního roku posílat odchozí platby do Ruska a Běloruska Moneta Money Bank. Od 15. února se k ní přidává Raiffeisenbank.

Ostatní tuzemské banky zatím platby do Ruska a Běloruska plošně nezrušily, ale zdůrazňují, že dodržují platné sankce. Transakce kontrolují přísněji i vzhledem k interním předpisům.

„Od začátku ruské agrese velmi pečlivě analyzujeme každou odchozí platbu do Ruské federace a Běloruska z hlediska uplatňovaných mezinárodních sankcí. V mnoha případech přistupujeme k blokaci konkrétních odchozích plateb do těchto zemí,“ říká například za Českou spořitelnu její mluvčí Filip Hrubý.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

