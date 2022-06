Jeden bankomat pro všechny. KB tlačí konkurenty ke sdílení

Komerční banka spustila kampaň za sdílení bankomatových sítí. Pomohlo by to klientům i samotným bankám, říká. Jak na to reaguje konkurence?

Komerční banka (KB) dnes veřejně vyzvala banky, aby se přidaly k vzájemnému sdílení bankomatů a umožnily je využívat všem klientům bez poplatků. Navazuje tak na své partnerství s Monetou, které oznámila na konci května.

Cílem sdílení, inspirovaného kroky některých bank v Evropě, je dál zajistit dostupnost bankomatů pro klienty, aniž by se bankám zvyšovaly náklady. Komerční banka zdůrazňuje i důraz na životní prostředí.

„Ačkoliv Světový den životního prostředí skončil o půlnoci, naše snaha o zdravější klima trvá. Obracíme se na vás proto, abychom společně udělali něco pro všechny naše zákazníky i pro naši planetu. Pojďme se rozdělit o bankomaty! Jen si to představte. Lidé by si mohli vybrat z bankomatu, který mají po ruce, bez extra poplatků. Nemuseli bychom zajišťovat provoz, údržbu, elektřinu, datové připojení, ostrahu… Zkrátka všechno, co potřebuje každý ze čtyř bankomatů, které stojí vedle sebe někde v nákupním centru, a všechny přitom dělají to samé. Chápeme, že to není jen tak a že máte své bankomaty rády. A musíme přiznat, že i nám občas ukápne kapka oleje, když je servisujeme. Ale nebojte, každý bankomat najde své místo. Ty nadbytečné přesuneme tam, kde jsou nejvíc potřeba a kde dnes klientům chybí,“ píše Komerční banka ve výzvě ostatním tuzemským bankám.

Jde bezesporu i o šikovný marketing. Součástí kampaně je totiž i speciální web MámeNaVýběr.cz, z něhož mohou klienti konkurence poslat své bance výzvu, aby se do sdílené sítě připojila.

Komerční banka se už o širší sdílení pokusila dříve. „Na půdě České bankovní asociace jsme se před časem snažily otevřít tuto debatu mezi bankami, reakce byla vlažná. Jejím výsledkem byla jen dohoda s Monetou,“ potvrzuje Pavel Zúbek, mluvčí KB.

Komerčka a Moneta propojily své bankomatové sítě od začátku června. V první fázi je to přínos hlavně pro klienty KB, kteří mohou nově zdarma vybírat hotovost v síti Monety. Za výběr z cizích bankomatů v Česku jinak platí klienti KB se základní variantou konta MůjÚčet 39 korun. S variantou MůjÚčet Plus, která není automaticky bez měsíčního paušálu, mají zdarma dva výběry z cizích bankomatů za měsíc.

Pro klienty Monety se v praxi zatím nic nezměnilo: s běžným kontem nazvaným Tom účet měli už dříve zdarma všechny výběry z bankomatů v Česku i v zahraničí, a to bez měsíčního paušálu. Posun poznají během příštího roku, kdy dostanou možnost využívat bankomaty KB i pro vklady.

Komerční banka provozovala na konci loňského roku 860 bankomatů, což přestavuje 15% podíl na trhu a třetí největší síť v tuzemsku po České spořitelně a ČSOB. Současně je Komerční banka jedničkou v počtu vkladomatů – na konci roku jich měla 502, aktuálně už 520. Moneta má v současnosti celkem 560 bankomatů, z toho 186 je vkladových.

Ze zapojení do sdílené sítě by mohli těžit i klienti dalších bank. Některé totiž vybírají poplatek za výběry z jiných sítí (vedle KB to jsou u běžných variant účtů hlavně Česká spořitelna, ČSOB a Air Bank). Rozšířila by se také dostupnost vkladomatů, které využívají především živnostníci a další drobní podnikatelé. Potřeba vkladomatů navíc roste úměrně tomu, jak banky postupně ruší pokladny na pobočkách nebo celkově omezují svou pobočkovou síť.

Samotným bankám by díky tomu klesly náklady spojené s provozem vlastní sítě: nemusely by držet svůj stroj v místě, kde už ho má konkurent – sdílený bankomat by efektivněji využívalo větší množství klientů.

Co na aktuální výzvu říkají zástupci ostatních bank? Vypadá to, že připojit by se mohla přinejmenším Air Bank. Ta se původně měla sloučit s Monetou, ale skupina PPF si obří transakci nakonec rozmyslela.

„Více vlastních bankomatů s možností výběrů zdarma byl jeden z benefitů, který jsme chtěli po spojení Air Bank s Monetou našim klientům velmi rychle přinést. Ve chvíli, kdy bylo jasné, že se s Monetou nakonec nespojíme, jsme začali okamžitě jednat, abychom výběry zdarma mohli přinést v partnerském projektu s Komerční bankou a Monetou. Jednání tedy už nějakou dobu běží a my věříme v pozitivní výsledek,“ říká mluvčí Air Bank Jana Pokorná. Air Bank provozuje 370 bankomatů, z toho 88 s vkladovou funkcí.

„Jsme otevřeni jednání se všemi bankami, jak dále zvýšit počet jejich klientů, kteří již nyní z takřka třiceti procent sdílejí a využívají 1780 našich bankomatů,“ reaguje na výzvu Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny, která má největší bankomatovou síť v Česku.

Zdrženlivější ve vyjádření je ČSOB, která s 1012 bankomaty (z toho 290 vkladovými) provozuje druhou největší síť. „Aktuálně není sdílení ATM sítě v plánu. Do budoucna má jistě potenciál, výhodnost ale není jen o nákladové úspoře. Je i o kvalitě a rozsahu služeb, které naši klienti využívají. V ČSOB naši síť neustále optimalizujeme, samozřejmě s ohledem na udržitelnost, abychom našim klientům zaručili vysoký standard,“ odpovídá Michaela Průchová z tiskového oddělení.

Přidat se zatím neplánuje ani Fio banka. „Pravidelně vyhodnocujeme náklady na provozování bankomatové sítě pod vlastní správou, avšak aktuálně spojení bankomatové sítě s jinými institucemi nechystáme,“ reaguje mluvčí Jakub Heřmánek.

Mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová připomíná, že klienti Raiffky i Equa bank mohou už nyní vybírat z bankomatů jakékoliv banky v Česku zdarma. „Nikde tak nezvyšujeme ekologickou stopu přidáváním dalších nadbytečných bankomatů,“ říká.

Ani Oberbank v dohledné době o zapojení do vznikající sdílené sítě neuvažuje. Další provozovatel vlastní bankomatové sítě – UniCredit – zatím neodpověděl.

Krok Komerční banky navazuje na trend, o němž jsme na webu Peníze.cz psali loni na podzim a zapojil se do něj i vlastník KB – francouzská Société Générale. Ta společně se dvěma dalšími francouzskými bankami BNP Paribas a Crédit Mutuel loni v říjnu oznámila, že do konce roku 2023 chtějí propojit své bankomatové sítě. Slibují si od toho výrazné snížení nákladů a zároveň možnost nadále obsluhovat zákazníky v místech, kde by nízká poptávka už neumožnila ekonomický provoz této služby.

Z průzkumu, který začátkem června uskutečnila Komerční banka prostřednictvím agentury Ipsos na vzorku více než tisícovky respondentů, vyplývá, že pro více než tři čtvrtiny lidí (79 %) je důležité, aby měli ve svém okolí bankomat své banky. Pouze 28 % si však myslí, že by každá banka měla mít svůj bankomat. Skoro dvě pětiny (39 %) lidí uvedly, že považují za zbytečné, aby na jednom místě byly dva a více bankomaty od různých bank. Stačil by podle nich jeden – ideálně takový, z něhož by mohli klienti všech bank vybírat bez ohledu na to, kde mají účet. Tento názor zastává 95 % dotazovaných.

