Co chystá vaše banka v roce 2022. Přijde další velká věc?

Revoluční novinkou roku 2020 byly okamžité platby. Rok 2021 pak odstartoval využití bankovní identity pro online přístup k různým službám státu i některých firem. Přijdou banky i v roce 2022 s podobnou „velkou věcí“?

Z ankety mezi 16 bankami vyplývá, že hlavní letošní novinkou napříč trhem může být služba, která dál zjednoduší posílání peněz: místo čísla účtu příjemce by mohlo stačit, když zadáte číslo mobilu, a to bez stahování nějaké speciální aplikace. Zatím naposled jsme o přípravě této inovace psali před měsícem.

Pokračovat má i digitalizace služeb uvnitř bank – klienti si chtějí zařizovat vše potřebné kdykoliv a kdekoliv online, tlak zesílil i kvůli koronavirovým omezením. Do elektronického bankovnictví tak banky postupně přidají například možnost zařídit si celou hypotéku, ale třeba i zrušit bankovní účet (zatímco založit si ho můžete online, kvůli ukončení smlouvy musíte ve většině bank na pobočku).

Banky také očekávají, že v roce 2022 se dál rozšíří ověřování přes bankovní identitu (Bank ID) jak vůči veřejné správě, tak různým firmám. Řada bank plánuje rozšířit nebo jinak vylepšit nabídku investic.

Bankám jsme položili dvě stejné otázky. První se týkala celého trhu. V té druhé se mohla každá pochlubit, co chystá právě ona. Pochopitelně: firmy jsou obecně opatrnější v odhalování konkrétních plánů, natož ohledně termínů spuštění novinek – někdy i v případech, kdy by jim to mohlo udržet klienty, nespokojené s velkým zpožděním služeb za konkurencí.

Pro co nejlepší představu klientů jsme odpovědi bank – zprostředkované jejich mluvčími – nechali bez krácení a větších redakčních úprav. Tady jsou.

Air Bank:

Očekáváte, že v roce 2022 dojde ke spuštění nějaké obdobně významné služby, jakou byly v roce 2020 okamžité platby a v roce 2021 bankovní identita? Co to podle vás může být?

Dál se zjednoduší platební styk. Půjde například o platby na telefonní čísla, tedy o převod peněz díky zadání čísla mobilu. I za Air Bank v tom vidíme smysl, a to především v situacích, kdy si lidé budou chtít mezi sebou rychle a pohodlně poslat menší částky. Asi jen málokdo si pamatuje číslo svého bankovního účtu, zatímco vlastní číslo na mobil si pamatuje téměř každý. Jedná se nicméně o celobankovní projekt, který zastřešuje Česká bankovní asociace, a protože je stále v přípravě, nemůžeme v tuto chvíli potvrdit termín spuštění.

Jakou novou „vychytávku“ pro klienty chystá v roce 2022 konkrétně vaše banka?

Air Bank se v roce 2022 plánuje zaměřit na několik oblastí. Konkrétnější obrysy představíme až později, až se bude blížit spuštění.

Budeme se ale věnovat vylepšování služeb pro rodiny, kterým chceme umožnit lepší vzájemnou interakci prostřednictvím našich digitálních kanálů. Půjde třeba o jednodušší způsob založení a správy účtů pro děti, ale také o nové možnosti, jak děti učit hospodařit s jejich penězi.

Soustředit se budeme také na oblast hypoték a na rozšíření možností, jak si ji klienti mohou sjednat. V plánu máme také novinky v internetovém a mobilním bankovnictví pro jednodušší správu hypotéky.

Zaměříme se také na oblast investic, abychom klientům dokázali lépe pomoci při rozhodování o tom, jak zhodnotit jejich peníze, a zároveň jim k tomu přinesli i vhodné nástroje.

I nadále budeme samozřejmě postupně vylepšovat také naše mobilní bankovnictví, které se postupně stává hlavním místem, odkud lidé spravují vše okolo svých financí.

Banka Creditas

Očekáváte, že v roce 2022 dojde ke spuštění nějaké obdobně významné služby, jakou byly v roce 2020 okamžité platby a v roce 2021 bankovní identita? Co to podle vás může být?

Neočekáváme tak velké změny, jako přinesly okamžité platby nebo směrnice PSD2. (Ta mimo jiné umožnila takzvané otevřené bankovnictví – pozn. red.) Spíše lze čekat, že banky budou s už existujícími změnami lépe pracovat. Zejména s propojováním bankovních účtů z jednoho místa nebo s prací s klientskými daty tak, aby jim nabízely produkty na míru nebo přidanou hodnotu v podobě různých agregovaných informací.

Jakou novou „vychytávku“ pro klienty chystá v roce 2022 konkrétně vaše banka?

Chceme se soustředit na oblast investic a klientům přinést atraktivně nastavené produkty, které využijí současné trendy, jako je zájem o nájemní bydlení. V nabídce by tak mimo jiné měl přibýt fond, který bude investovat právě v této oblasti, kde i působí mateřská skupina Creditas.

Ostatní vylepšení budou mít spíš technologický charakter – budeme vylepšovat naši aplikaci, přidávat další banky, které bude možné ovládat a přidávat další užitečné funkce.

Také se připojíme k ostatním bankám s podporou bankovní identity.

Česká spořitelna:

Očekáváte, že v roce 2022 dojde ke spuštění nějaké obdobně významné služby, jakou byly v roce 2020 okamžité platby a v roce 2021 bankovní identita? Co to podle vás může být?

Předpokládáme, že velmi významnou inovací bude spuštění možnosti zasílání plateb na mobilní číslo. Klienti tak nebudou muset při zadávání transakcí ve svém digitálním bankovnictví George uvádět číslo bankovního účtu, na který chtějí platbu odeslat – zadají pouze mobilní číslo příjemce. Pro úspěšné zavedení této možnosti je potřeba připojení co největšího počtu bank, podpora České bankovní asociace a České národní banky.

Jakou novou „vychytávku“ pro klienty chystá v roce 2022 konkrétně vaše banka?

Díky programu Seed Starter (jeho cílem je prohlubovat spolupráci se startupy) jsme podpořili projekt Investown.cz, který umožňuje získávat výnos z pronájmu rezidenčních nemovitostí, a to již od částky 500 Kč. Během půl roku od spuštění zaznamenal přes 30 tisíc uživatelů, kteří investovali přes 200 milionů korun. Naší ambicí je v následujících měsících Investown.cz propojit s digitálním bankovnictvím George a umožnit mikro investice do nemovitostí přímo v aplikaci George.

ČSOB:

Očekáváte, že v roce 2022 dojde ke spuštění nějaké obdobně významné služby, jakou byly v roce 2020 okamžité platby a v roce 2021 bankovní identita? Co to podle vás může být?

Digitalizace, technologické inovace a za tím vším robotizace s umělou inteligencí zůstanou v retailovém i firemním bankovnictví zcela určitě hlavním trendem dalšího vývoje. Vycházíme i z našeho průzkumu Index inovací, podle kterého se 83 procent Čechů se staví k inovacím vstřícně a 11 procent je inovacemi nadšeno. Ze srovnání míry potřeby inovací a skutečného stavu inovování v České republice vyšlo ovšem v dotazování najevo, že celková potřeba inovací je vyšší než reálný stav. Jsme odhodláni spolu s partnery a klienty ten stav měnit a posouvat Česko mezi technologicky nejvyspělejší státy.

Jakou novou „vychytávku“ pro klienty chystá v roce 2022 konkrétně vaše banka?

Náš plán na další rok vychází ze strategie „Digitálně a s lidmi“. Jinými slovy: v poskytování produktů a služeb jednoduše, pohodlně i bezpečně. Chceme ale zůstat i nejdostupnější na českém trhu. Proto nadále stavíme na osobním potkávání s klienty a spolu s Českou poštou rozvíjíme širokou obchodní síť, kterou budeme průběžně modernizovat, aby vyhovovala požadavkům klientů.

Dlouhodobým základem naší firemní filozofie jsou také udržitelnost a šetrný přístup k životnímu prostředí. Mimo jiné je naším cílem získat pro regionální centrálu v Hradci Králové mezinárodně uznávaný certifikát prvotřídní ekologické certifikace LEED Platinum., který jsme už obdrželi pro Kampus v pražských Radlicích.Nemáme již žádnou expozici vůči firmám spojeným s uhlím a podnikatelům nabízíme pomocnou ruku i financování při hledání řešení transformace jejich podnikání směrem k udržitelnosti a zajištění jejich budoucí konkurenceschopnosti. Jsme í jsme přesvědčeni, že evropská klimato-energetická opatření jsou pro české firmy nejen velkou výzvou, ale současně i velkou příležitostí i díky prostředkům z EU technologicky změnit a posunout dopředu řadu odvětví. Dekarbonizace je šance na snižování výrobních nákladů, vývoj a zavádění moderních technologií, vytváření nových pracovních příležitostí, a tím nakonec zlepšování životního prostředí a kvality našeho života.

Equa bank:

Vzhledem k tomu, že Equa bank od 1. ledna 2022 plně přechází pod Raiffeisenbank, ponechala na ní i odpovědi na naše otázky.

Expobank:

Očekáváte, že v roce 2022 dojde ke spuštění nějaké obdobně významné služby, jakou byly v roce 2020 okamžité platby a v roce 2021 bankovní identita? Co to podle vás může být?

Největším tématem roku 2022 z pohledu běžných klientů bude pokračující digitalizace bankovnictví jako celku. Spíše než technologie samotné půjde o vylepšování uživatelské zkušenosti a vylepšení obsluhy klientů přes digitální kanály, například přes mobilní aplikace.

Jakou novou „vychytávku“ pro klienty chystá v roce 2022 konkrétně vaše banka?

V roce 2022 budeme pokračovat především v rozšiřování služeb klientsky přívětivého digitálního bankovnictví, ať už jde o nové produkty či jednotlivé funkce, po kterých klienti nejčastěji volají. Naší vlajkovou lodí zůstává inovativní běžný účet Neo, který díky atraktivní úrokové sazbě (od 10. ledna 3,01 % ročně) na úplně celý zůstatek bez podmínek a omezení plní i roli spořicího účtu a jeho vedení je zdarma.

Fio banka:

Očekáváte, že v roce 2022 dojde ke spuštění nějaké obdobně významné služby, jakou byly v roce 2020 okamžité platby a v roce 2021 bankovní identita? Co to podle vás může být?

Převratnou novinku na bankovním trhu, jako jsou uvedené dva příklady, pro rok 2022 neočekáváme. Další banky – včetně nás – se však budou připojovat ke službě Bankovní identita a bude se rozšiřovat množství subjektů, kde ji půjde využít. V roce 2021 Bankovní identita začala na českém trhu fungovat, v roce 2022 půjde hlavně o její rozšíření mezi širokou veřejnost.

Jakou novou „vychytávku“ pro klienty chystá v roce 2022 konkrétně vaše banka?

Od konce roku 2021, a tedy i v roce 2022, nabízíme klientům naše vlastní dluhopisy s fixním ročním úrokem pět procent, což pro ně může znamenat zajímavou příležitost, jak investovat a bojovat proti inflaci. Kromě toho chceme také pracovat na nové mobilní aplikaci pro investování a stále vylepšovat tu bankovní – třeba v ní bude možné zakládat nové produkty.

Hello bank:

Očekáváte, že v roce 2022 dojde ke spuštění nějaké obdobně významné služby, jakou byly v roce 2020 okamžité platby a v roce 2021 bankovní identita? Co to podle vás může být?

V průběhu roku 2022 očekáváme spíše rozmach stávajících služeb postavených jak na Bankovní identitě, tak i na PSD2 a službách otevřeného bankovnictví. Současně s tím předpokládáme i větší konkurenci v platebních schématech a příchod nových hráčů. Věříme, že všechny tyto kroky povedou ke zjednodušení bankovních služeb pro klienty, ještě větší digitalizaci a zlepšení online procesů.

Jakou novou „vychytávku“ pro klienty chystá v roce 2022 konkrétně vaše banka?

Plánujeme nové projekty a procesy v souladu s naší strategií „banky pro nákupy“. Tudíž se zaměříme na inovace online žádostí o naše produkty a služby, digitalizaci našich platebních karet a podporu udržitelného financování.

Komerční banka:

Očekáváte, že v roce 2022 dojde ke spuštění nějaké obdobně významné služby, jakou byly v roce 2020 okamžité platby a v roce 2021 bankovní identita? Co to podle vás může být?

Předpokládáme, že se budou dále rozvíjet služby nabízené prostřednictvím bankovní identity, a to jak směrem ke státní správě, tak především v oblasti komerčních subjektů, zejména pak bank. Další novinky se mohou uskutečnit v oblasti platebního styku – rozvoj virtuálních karet nebo plateb na telefonní číslo mobilu.

Jakou novou „vychytávku“ pro klienty chystá v roce 2022 konkrétně vaše banka?

Naší nejvyšší prioritou je budování nové digitální banky, postavené na systému Temenos Transact. V rámci implementace jsme dokončili první fázi, v níž funkční banku se základními funkcionalitami testuje několik stovek interních klientů. V roce 2022 pak rozšíříme na testování na skupinu Family & Friends. Jde o významnou investici, ze které budou profitovat především klienti banky. Díky zjednodušení a konsolidaci vnitřního IT prostředí bude Komerční banka moci na český trh rychleji přinášet inovace a nové produkty i služby. Modernizace bankovního „core systému“ představuje zásadní krok v dlouhodobé strategii Komerční banky stát se lídrem digitálního bankovnictví v České republice.

mBank:

Očekáváte, že v roce 2022 dojde ke spuštění nějaké obdobně významné služby, jakou byly v roce 2020 okamžité platby a v roce 2021 bankovní identita? Co to podle vás může být?

Myslíme si, že rok 2022 stále ještě bude hodně o bankovní identitě, o jejím rozvoji a o větším využívání. Z ostatních věcí se určitě můžeme těšit na rozvoj virtuálních karet a online placení. Zejména v online placení můžeme čekat několik vychytávek, které nám usnadní život. Výhledově také můžeme očekávat okamžité platby v eurech, případně další automatizace a propojení v oblasti dokládání a ověřování příjmů.

Jakou novou „vychytávku“ pro klienty chystá v roce 2022 konkrétně vaše banka?

Klientům neustále přinášíme různé nové a užitečné funkcionality a další novinky s cílem co nejvíce jim zjednodušit život. Rok 2022 nebude výjimkou a klienty o nich budeme včas informovat.

Moneta Money Bank:

Očekáváte, že v roce 2022 dojde ke spuštění nějaké obdobně významné služby, jakou byly v roce 2020 okamžité platby a v roce 2021 bankovní identita? Co to podle vás může být?

Rozhodně se dá očekávat strmý nárůst používání bankovní identity s tím, jak se tato služba bude dále propojovat s nabídkou online služeb ze strany státu i soukromého sektoru. Z pohledu bankovních produktů a služeb se tak bude určitě jednat o plnou digitalizaci služeb, jakými jsou založení účtů, stavebního spoření, hypoték a podobně.

Jakou novou „vychytávku“ pro klienty chystá v roce 2022 konkrétně vaše banka?

Máme připraveno hned několik horkých novinek, mimo jiné rodinný účet. Rodič bude moct založit účet na jméno dítěte ze své mobilní aplikace Smart banka plně online. K tomu bude stačit nahrát do aplikace rodný list a občanský průkaz nebo pas dítěte. Rodič tak získá plný přehled nad účtem dítěte a může si zvolit, do jaké míry bude jeho dítěte samostatné v nakládání s prostředky, nebo každou platbu může dítěti schvalovat. Dítě naopak získá vlastní mobilní aplikaci, prostřednictvím které si bude moci kontrolovat svou aktivitu na účtu, ke kterému dostane i vlastní platební kartu. Společně s tímto účtem dítěti zřídíme automaticky také spořicí účet, v němž si bude moci vytvářet vlastní spořicí obálky.

Kromě pohodlného nabízení produktů chceme klientům nabídnout i stejně pohodlně náš produkt uzavřít. Tímto způsobem budou moci naši klienti v první fázi například doplatit, a tím uzavřít půjčku nebo hypotéku online, či zaslat mimořádnou splátku přímo ze svého mobilu nebo počítače. Kromě výše uvedeného budou moci naši klienti online zrušit cestovní pojištění, pojištění osobních věcí nebo stavební spoření.

V tomto případě bude možné si i online zvolit, kam chce klient vyplacenou částku ze stavebního spoření nechat zaslat. V další fázi bude následovat možnost online zrušení spořicích účtů, kontokorentů a běžných účtů.

Oberbank:

Očekáváte, že v roce 2022 dojde ke spuštění nějaké obdobně významné služby, jakou byly v roce 2020 okamžité platby a v roce 2021 bankovní identita? Co to podle vás může být?

Česko patří v zavádění inovací v Evropě na špičku – lze očekávat růst obliby použití takzvaných tokenizovaných plateb (placení mobilem, hodinkami a podobně). Mezi aktuální témata patří platby na mobilní telefon a další investice do bankomatů, jako bude jejich dovybavení bezkontaktními čtečkami či rozšiřování bankomatů s vkladovou funkcí, aby tyto služby byly dostupné v režimu 24/7.

Jakou novou „vychytávku“ pro klienty chystá v roce 2022 konkrétně vaše banka?

Připravujeme pro klienty spuštění nové funkce aktualizace formuláře „Poznej svého klienta“ v prostředí internetového bankovnictví Klientský portál.

Raiffeisenbank:

Očekáváte, že v roce 2022 dojde ke spuštění nějaké obdobně významné služby, jakou byly v roce 2020 okamžité platby a v roce 2021 bankovní identita? Co to podle vás může být?

Mohlo by to být chystané řešení, aby klienti v bankách mohli zadávat platby na základě telefonních kontaktů.

Jakou novou „vychytávku“ pro klienty chystá v roce 2022 konkrétně vaše banka?

Primárně se soustředíme na spojování s Equa bank a na věci, které souvisejí s plynulým přechodem klientů Equa k nám do Raiffeisenbank.

Pokud jde o připravované novinky pro naše klienty, jednou z nich bude spuštění bankovní identity i pro využití služeb v nestátním sektoru. Plánujeme také využití chatbota při obsluze našich klientů v digitálních kanálech – zatím bez hlasu, dále možnost resetu PINu pro přihlašování do internetového bankovnictví přes web, nebo možnost přidávat Visa karty do mobilních platebních peněženek. Umožníme také zobrazení subskripcí například Netflix a Spotify přes debetní a kreditní karty v aplikaci RaiPay, což zatím žádná banka na trhu nemá. Plánujeme možnost vzdáleného ověření klienta s využitím obličejové biometrie pro reaktivaci RB klíče, což má také potenciál být unikátní službou na tuzemském trhu.

Umožníme autentizovaný hovor z mobilní aplikace, takže klient už se nebude muset při volání na call centrum dále ověřovat, a také ověření čísla volajícího – znamená to, že klient má jistotu, že mu volá Raiffeisenbank.

Chystáme se na rozšíření obslužných funkcí pro produkty stavební spořitelny v internetovém a mobilním bankovnictví.

V roce 2022 také spustíme specializovanou mobilní aplikaci s online založením investiční smlouvy na investování, což je také v rámci tuzemských bankovních domů výjimečná služba.

Sberbank:

Očekáváte, že v roce 2022 dojde ke spuštění nějaké obdobně významné služby, jakou byly v roce 2020 okamžité platby a v roce 2021 bankovní identita? Co to podle vás může být?

Očekáváme další posilování digitalizace a online komunikace banky a klienta, kdy další produkty bude možné sjednávat online na dálku, a to včetně hypoték.

Jakou novou „vychytávku“ pro klienty chystá v roce 2022 konkrétně vaše banka?

Budeme pokračovat v digitalizaci, zavádění online produktů a další automatizaci. Snažíme se tak činit i v oblasti firemních klientů. V roce 2021 se nám podařilo pro firemní klienty zavést aplikaci eSign, díky které máme dokument oboustranně podepsaný do pěti minut. Aplikace verifikuje platnost a úroveň elektronického podpisu, kompetenci osoby, která dokument podepisuje a přidává časové razítko na dokument pro jeho dlouhodobé uchování. Dokument je také automaticky archivován. Jsme jedna z prvních bank, která toto zavedla.

Trinity Bank:

Očekáváte, že v roce 2022 dojde ke spuštění nějaké obdobně významné služby, jakou byly v roce 2020 okamžité platby a v roce 2021 bankovní identita? Co to podle vás může být?

Zásadní inovací z pohledu běžného uživatele bude možnost posílat například platbu za nájem příjemci i bez znalosti čísla jeho konta. Postačí totiž, když bude znát číslo jeho mobilu, které bude s číslem účtu spárováno. Vyjednávání o nové službě sice poněkud vázne, ale během roku 2022 by měla být spuštěna.

Jakou novou „vychytávku“ pro klienty chystá v roce 2022 konkrétně vaše banka?

I přes nejrůznější technologické vymoženosti na trhu nadále klademe maximální důraz na dlouhodobé vztahy a osobní přístup. Kontinuálně pracujeme na zlepšení a inovacích, uživatelské přívětivosti, ale v rámci dlouhodobého zaměření na nadstandardní zhodnocení vkladů a flexibilní individuální přístup u nemovitostního financování jsou pro nás dlouhodobé vztahy a osobní přístup prioritami.

UniCredit Bank:

Očekáváte, že v roce 2022 dojde ke spuštění nějaké obdobně významné služby, jakou byly v roce 2020 okamžité platby a v roce 2021 bankovní identita? Co to podle vás může být?

Jakou novou „vychytávku“ pro klienty chystá v roce 2022 konkrétně vaše banka?

V roce 2021 jsme představili tři zcela nové účty. Účet Start pro ty, kteří hledají jednoduchý běžný účet k základním bankovním úkonům. Je zcela zdarma a bez podmínek. Účty Open a Top jsou oproti stávající nabídce vylepšené o speciální benefity v podobě cashbacku či různých pojištění.

V rámci UniCredit Bank i celé skupiny UniCredit plánujeme během roku 2022 opětovně investovat do digitalizace. Například možnost sjednání produktů přes vícero možných kanálů nebude jen otázkou běžných účtů, ale i spotřebitelských úvěrů a hypoték.

Spotřebitelské úvěry bude díky novému systému možné sjednat si půjčku na pobočce, online, přes telesales oddělení, mobilní či internetové bankovnictví i třetí strany. Zákazník bude moci přecházet mezi jednotlivými prodejními kanály a nahrávat dokumentaci do platformy z pohodlí domova. Navíc, díky automatizovaným kontrolám bude umožněno uzavřít smlouvu po odevzdání všech nezbytných informací do 30 minut, u předschváleného úvěru dokonce do 10 minut.

Co se týče hypoték, nový koncept urychlí celý proces. Zájemcům nabídne předběžné rozhodnutí, díky kterému zjistí již během 15 minut, zda úvěr získají, a to jak na pobočkách UniCredit Bank, tak i u třetích stran. Finální smlouvy pak bude možné podepsat z pohodlí domova do 48 hodin po schválení.

Plánujeme pro klienty i další novinky, o kterých budeme všechny včas informovat.

