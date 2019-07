Odměny za založení účtu: Kdo teď dává nejvíc a jak snadno

Moneta Money Bank znovu prodloužila akci, při níž nabízí bonus 1000 korun za založení nového běžného účtu. Tentokrát počítá s trváním akce až do konce letošního roku. Jde o jednu z nejvyšších takových odměn mezi bankami. A přitom na ni dosáhnete hodně snadno.

Podmínkou je založení Tom účtu přes internet. Až vám přijde (debetní) karta, stačí s ní pětkrát zaplatit do konce následujícího měsíce. Předtím si samozřejmě musíte na tenhle nový účet vložit (převést) odpovídající částku – ale nebojte, o nic nepřijdete. Banka nijak neomezuje minimální hodnotu plateb – teoreticky tak stačí pětkrát zaplatit třeba za rohlík. Počítají se nejenom platby u terminálů v obchodech, ale i online platby po internetu.

Odměna od Monety pak přijde „nejpozději do 30 kalendářních dní od posledního kalendářního dne měsíce, ve kterém byly splněny podmínky pro získání odměny“. Pochopitelně do té doby nesmíte účet zrušit, ale ani se dostat do nepovoleného debetu.

Bonus 1000 korun dostanete na účet najednou, nemusíte tedy postupně plnit další podmínky. A opravdu k ničemu vás to nezavazuje. Získanou odměnu můžete použít pro další placení kartou, ale klidně ji rovnou převést jinam, nebo vybrat v bankomatu. Už o ni nepřijdete, ani kdybyste si konto hned zrušili. Podrobný test jsme přinesli v dubnu.

Anketa Která banka je vaše hlavní, tj. posíláte si tam nejvíc peněz nebo s ní nejčastěji platíte? Air Bank Banka Creditas Česká spořitelna ČSOB (ne Poštovní spořitelna) Equa bank Fio banka Hello bank Komerční banka mBank Moneta Poštovní spořitelna (Era) Raiffeisenbank Sberbank Trinity Bank UniCredit jiná používám víc bank jako hlavní

Rušit si ale nový účet v Monetě hned po získání bonusu může být škoda. Patří k nejlepším na trhu a nic vás nestojí. Neplatíte ani za jeho vedení, ani za platební kartu, ani za základní služby – zdarma jsou všechny odchozí i příchozí tuzemské platby a také výběry z vlastních bankomatů v tuzemsku. Prakticky stejně jednoduchý účet bez poplatků nicméně nabízejí i Air Bank (Malý tarif), Creditas, Equa, Fio, Hello bank nebo mBank.

Moneta navíc nabízí spořicí účet s dvěma procenty – to je teď jedna ze dvou nejlepších nabídek na trhu, když zůstaneme u snadno dostupného spoření. Na stejný úrok ode dneška láká i Creditas.

Až 1700 Kč od UniCredit Bank

Ještě vyšší celkovou odměnu za založení běžného účtu můžete dostat v UniCredit Bank. Kdo si do konce července sjedná U konto, má šanci na bonus 1200 až 1700 korun. Akci jsme otestovali v květnu.

Na plnou odměnu si ale počkáte víc než rok, protože každý měsíc přichází postupně 100 korun – a to až po třetím měsíci od založení konta. Dosáhnout na ně je náročnější než u Monety. Je totiž potřeba současně splnit tři podmínky: Na U konto vám musí každý měsíc přijít v součtu aspoň 12 000 korun (nemusí tam zůstat), aspoň jednou měsíčně zaplatíte kartou (libovolnou částku) a aspoň jednou měsíčně zadáte jakoukoliv odchozí platbu prostřednictvím mobilní aplikace Smart Banking. Celkem tak můžete získat 1200 korun.

Na všechny bonusy, o kterých píšeme v dnešním přehledu, dosáhnete bez toho, abyste museli měnit banku. Nemusíte opouštět tu dosavadní. Ani někde hlásit, že jste si založili nový účet.

Nicméně právě UniCredit láká ještě na dalších 500 korun, když si banku změníte – aspoň částečně. Z podmínek vyplývá, že není nutné úplně si zrušit účet jinde. Stačí v UniCredit vyplnit a podepsat žádost o změnu banky, jejíž součástí bude převedení aspoň jednoho trvalého příkazu nebo inkasa ze starého na nový účet. Díky zmíněné žádosti se převedou automaticky, nemusíte chodit s nepříjemnou zprávou do dosavadní banky.

UniCredit tím chce ukázat, že změna banky není v dnešní době už nic složitého. Podobně jednoduchý převod účtu nabízejí i všichni konkurenti díky takzvanému Kodexu mobility.

Pozor ale na to, že U konto není automaticky bez poplatků. Abyste ho v daném měsíci měli za nulu, musíte si na něj poslat vždycky aspoň zmíněných 12 000 korun. (Zbylé dvě podmínky pro získání bonusu, tedy odchozí transakce přes mobil a platba kartou, nemají na poplatky vliv.) Když tuhle podmínku v některém měsíci nesplníte, konto se vám hodně prodraží. Jeho základní cena je totiž 199 korun – a to jde jenom o paušál za vedení, k němuž se ještě připočítají ceny jednotlivých transakcí, které by jinak byly také bez poplatků.

Až 600 Kč s kartou Creditas

Nadprůměrný bonus teď nabízí i Banka Creditas. Když se zaregistrujete do akce 6x100, můžete získat až 600 korun během půl roku. Konkrétně stovku za každý měsíc, v němž aspoň pětkrát zaplatíte kartou.

Účty pod lupou Atraktivní nabídky v sobě často skrývají háček. Proto jsme podrobně prozkoumali i bonus 1000 korun za založení Tom účtu v Monetě. Tisícovku na ruku, když vyzkoušíte nový účet. Prozkoumali jsme bonus Víc než dvě procenta jako standardní úrok na spořicím účtu naposled banky nabízely do jara 2013. V dalších letech pak sazby snižovaly. V polovině roku 2017 nešlo dosáhnout na aspoň procento jinak než při splnění dalších podmínek. Teď je zase líp. Nejlepší spořicí účty už začínají dvojkou. Projděte si nový přehled Neplatit bance za vedení běžného účtu a za základní služby už je dneska v Česku standardem. UniCredit Bank přišla s reklamou, která nabízí něco víc než jenom účet zdarma. Dáme vám stovku každý měsíc, láká banka. Prozkoumali jsme „odměny místo poplatků“

Nemusí jít přitom o úplně nový účet, do akce se lze přihlásit i s dříve založeným. Jenom pozor na to, že odměna nepřijde všem automaticky, ale jenom těm, kdo se aktivně registrovali – stačí zadat e-mail.

Banka Creditas tím chce podpořit placení debetní kartou vydanou k jejímu běžnému účtu. Z podobných podmínek akce sice výslovně nevyplývá, že by se týkala jenom karet vydaných přímo se značkou Creditas; současně se tam ale výslovně nepíše, že by se týkala i karet k běžnému účtu aplikace Richee, který provozuje také Creditas (a vnímá je také jako uživatele jejího běžného účtu). Nejasnosti by měla banka upřesnit v tomto týdnu.

Tři banky s pětistovkou

Pětistovku lze získat za vyzkoušení aplikace My Air při založení nového účtu v Air Bank (do konce července) a jeho propojení s mobilní aplikací (do konce srpna). K ničemu se nezavazujete, vedení standardní varianty účtu v Air Bank je bez poplatků, neplatí se ani za základní věci jako odchozí a příchozí tuzemské platby nebo výběry z vlastních bankomatů. Podrobné porovnání bezplatných účtů najdete v našem nedávném přehledu.

Stejnou odměnu dává do konce srpna i mBank při založení mKonta společně s mKartou Svět. Stačí pak aspoň jednou zaplatit kartou v cizí měně, tedy u terminálu v zahraničním obchodě nebo na zahraničním e-shopu. A když v žádosti o založení účtu napíšete do políčka promo akce kód SVET, zařadí vás do losování o 30 cestovních kufrů.

Ani v případě mBank se k ničemu nezavazujete. A jak ukázal náš test kurzů platebních karet, její mKarta Svět má nejlepší směnné kurzy mezi bankami. Zmíněná Creditas pak skončila druhá.

Na 500 korun lákají i ČSOB (Plus Konto) a Poštovní spořitelna (Poštovní účet). Jejich podmínky jsou ale složitější: Musíte si sjednat aspoň jedno pojištění (stačí třeba pojištění ztráty karty, nemusí jít hned o povinné ručení nebo životní pojištění) a současně do konce října poslat na účet aspoň 5000 korun ve dvou po sobě jdoucích kalendářních měsících (2000 Kč u lidí do 26 let).

Navíc pak musíte dávat pozor na plnění podmínek i v každém dalším měsíci po získání bonusu. Vedení Plus konta i Poštovního účtu je totiž bez poplatků jenom tehdy, když na něj pokaždé přijde aspoň 10 000 korun (mírnější podmínky mají lidé do 26 let, lidé na mateřské a rodičovské dovolené nebo senioři). Jinak se platí měsíční paušál 69 korun.

Tipy pro lovce odměn Přinášíme vám denně aktualizovaný přehled slev, bonusů a časově omezených akčních nabídek u běžných a spořicích účtů, zajištění na stáří, kreditních karet, překlenovacích úvěrů, stavebního spoření, hypoték a úvěrů. Stačí si vybrat. Akce, slevy, bonusy!

ČSOB současně do konce roku láká na 500 korun za založení nové kreditní karty přes internet. Kdo s ní zaplatí aspoň 500 korun (do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k vydání kreditní karty), dostane od banky pětistovku na účet.

Nafukovací vak i kapesné

Bonus nižší než 500 korun pak nabízejí i některé další banky. Originální podobu mu pro letošní léto dala Equa bank, která láká na nafukovací vak zvaný e-lufťák. Získá ho každý, kdo při online založení konta zadá kód LETO19 a pak pětkrát zaplatí kartou.

Speciální kategorií jsou odměny za doporučení nového klienta. Na bonus dosáhnou jak ten dosavadní (který „doporučuje“), tak ten nový („doporučený“). Příkladem je účet v aplikaci Richee od Creditas – obě strany dostanou shodně po 300 korunách.

Přilepšit si můžou i děti. Když jim rodiče nově založí Plus Konto, bude ČSOB posílat každý měsíc na účet 100 korun jako příspěvek na kapesné. Dostávat ho můžou půl roku, tedy celkem až 600 korun. Podmínkou pro získání příspěvku je používání platební karty. Stačí, aby ji dítě aspoň jednou v každém měsíci použilo k platbě v obchodě nebo k výběru z bankomatu. Akce platí pro všechny děti ve věku od osmi až do nedovršených 18 let, a to na účty založené do konce letošního srpna. Plus Konto je do 26 let zdarma. Součástí akce je možnost bezplatně si vybrat na platební kartu i obrázek podle vlastního přání (služba nazvaná Image karta).