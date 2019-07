Nejlepší spořicí účty už začínají dvojkou. Projděte si nový přehled

Víc než dvě procenta jako standardní úrok na spořicím účtu naposled banky nabízely do jara 2013. V dalších letech pak sazby snižovaly. V polovině roku 2017 nešlo dosáhnout na aspoň procento jinak než při splnění dalších podmínek. Teď je zase líp.

Moneta Money Bank se na začátku prázdnin stala po šesti letech první bankou, která na snadno dostupném spořicím účtu nabídla úrok začínající dvojkou. Od pondělí 22. července se k ní se stejným úrokem – rovná dvě procenta a zatím ani o desetinku víc – přidá Banka Creditas.

O trochu výhodnější podmínky má přitom Creditas: Dá dvě procenta na část vkladu do 1,5 milionu, nad tuto hranici pak pořád ještě solidních 1,1 %. Moneta nabízí dvě procenta „jenom“ na část vkladu do jednoho milionu, případný zbytek úročí 0,5 %.

Creditas netrvá ani na minimálním zůstatku, zatímco v Monetě musí část klientů nechat vždycky aspoň 200 korun na účtu až do jeho úplného zrušení. A na nejlepší úrok dosáhnou v Creditas nejenom ti, kdo si založí účet online (jako v Monetě), ale i osobně na pobočce – přinejmenším podle předběžných informací, podrobnosti banka zveřejní později.

Jinak je dvouprocentní úrok v obou bankách dostupný bez dalších podmínek a bez poplatků. Není tedy nutné zakládat si současně i běžný účet nebo využívat další služby, třeba platit kartou nebo si pravidelně posílat do banky peníze. Dosáhnou na něj jak noví, tak dosavadní klienti.

Pro ty dosavadní je to ale přece jenom komplikovanější. Moneta i Creditas připomínají Chytrou horákyni: Klienti si vedle starého můžou založit nový účet – formálně půjde o jiný produkt. A ten se jim pak bude úročit dvěma procenty nezávisle na tom, jestli si na něj jenom převedou dřívější vklady, nebo přidají i něco navíc. Jenže: Kdo si nechá peníze na starém účtu, třeba proto, že se o nové nabídce nedozví, má pořád i starý (nižší) úrok.

Další jednoduché účty s aspoň 1,5 %

Úplně nejjednodušší podmínky má teď Expobank: Na svém Neo účtu nabízí od poloviny června 1,6 % ročně pro starší i nové klienty, a to bez omezení výše úspor. Jde přitom o běžný, ne spořicí účet – to znamená, že všechny vklady se automaticky úročí a lidé tak nemusí myslet na převod „dočasných přebytků“ na samostatně vedené spoření. Neo účet je bez paušálu a bez podmínek, součástí jsou všechny základní služby bez poplatku, neplatí se ani za výběry hotovosti ze všech tuzemských i zahraničních bankomatů.

Většina konkurenčních bank zůstatky na běžném účtu neúročí vůbec, nebo jenom hodně symbolicky (0,01 %). K výjimkám patří ještě běžný účet dostupný přes mobilní aplikaci Richee od Creditas – nabízí 1,5 % na vklady do 300 tisíc korun, případnou část nad tento limit úročí 0,5 %. A aspoň procentní úrok (ale maximálně na 100 tisíc korun) můžete dostat na běžném účtu v Air Bank, když pětkrát za měsíc zaplatíte její kartou.

Když se vrátíme ke klasickým spořicím účtům, nabízí 1,5 % bez podmínek ještě Hello Bank – ovšem pouze na vklady do 300 tisíc korun, zbytek neúročí vůbec.

Na 1,58 % láká Trinity Bank. Sice bez omezení výše vkladu, ale jenom pro nově založené účty. Na takový úrok dosáhnou především zcela noví zájemci, kteří dosud neměli žádnou smlouvu s Trinity ani s jejím předchůdcem – záložnou Moravský peněžní ústav. Můžou ho ale získat i dosavadní klienti, když si založí nový spořicí účet a pošlou na něj nový vklad – tím se rozumí peníze, které doteď neměli uložené jinde v Trinity. Starší vklady se dál úročí 1,38 %.

Viděli jste trojku?

Některé banky lákají na ještě vyšší úrok. Ale jenom dočasně a pro někoho. Vysoké úroky se dobře propagují v reklamě. Dokážou bodovat v jednoduchém porovnání, když autoři hodnotí jenom čísla bez dalších souvislostí. Většinou míří na nové klienty. Vždycky se proto vyplatí podívat nejenom na „háčky“, ale hlavně na to, jak se banky chovají k dosavadním klientům, tedy jaké podmínky jim nabízejí dlouhodobě.

Raiffeisenbank vábí nováčky na tři procenta. Takový úrok ale garantuje jenom na šest měsíců. Pak v lepším případě spadnete na jedno procento – když splníte komplikované podmínky související s běžným účtem eKonto, jehož vedení navíc není automaticky bez poplatků. Zvýhodněný 3% úrok na půl roku se navíc vztahuje jenom na vklady do 150 000 Kč. Takže výsledkem jsou maximálně dvě procenta ročně.



Tři procenta figurují i v nové kampani ČSOB na podporu produktu nazvaného Duo Profit. Jenže jde o kombinaci spořicího účtu a investice do podílového fondu. Investovat přitom musíte přinejmenším 30 000 korun. Na spořicí účet pak můžete uložit maximálně tolik, kolik dáte do fondů. A zmíněný úrok je jenom pro nové zájemce.

Dvě procenta vyzdvihuje kampaň ING Bank. Dostanete je však jenom na šest měsíců; pak úrok klesne na standardní úroveň, která se už dlouho drží na 0,5 %. A hlavně: Dvěma procenty se úročí pouze nové vklady – tedy to, co jste v ING neměli uloženo před začátkem akce. Že jste bance věrní už pět let a máte tam půl milionu? Nezájem. Přidejte aspoň korunu – a jenom ta se vám bude úročit dvěma procenty, zbytek 0,5 %.

Jednodušší akci pro nováčky oproti dřívějšku spustila v červenci banka Wüstenrot. Na nově založeném spořicím účtu garantuje úrok 1,7 % na dvanáct měsíců od podpisu smlouvy, a to bez dalších podmínek a bez omezení výše vkladu. Na stejný úrok můžou dosáhnout i starší klienti, mají to ale složitější – základní sazba je 0,5 %, pro nové vklady k ní lze získat bonus 0,7 % a při fixaci na dvanáct měsíců ještě dalších 0,5 %.

Na inflaci nestačí

Část bank sice letos rozjela dostihy v růstu úroků na spořicích účtech, přesto jejich přehled dál připomíná jednooké krále mezi slepými. Meziroční inflace se drží přinejmenším na 2,5 % a i kdyby zase klesla, pod dvě procenta se dlouhodobě jen tak nedostane.

Spořicí účty tedy v praxi prodělávají – sice mnohem méně než většina běžných účtů, ale přesto: Nestačí ani na inflaci, zvlášť když od výnosu odečteme i 15% daň. Spořicí účty proto mají smysl jenom pro bezpečné uložení peněz, které chcete mít kdykoliv k dispozici.

Jestli předem víte, že část úspor můžete aspoň rok nebo dva postrádat, vyplatí se vyzkoušet jiné a přitom stejně bezpečné možnosti: Termínované vklady, státní protiinflační dluhopisy nebo (na šest let) stavební spoření. A nebo víc riskovat a třeba investovat v podílových fondech.