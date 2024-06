Nejhůře úročený účet pro děti láká nové klienty. Porovnali jsme, kdo dá víc

UniCredit Bank nabízí dětem lekci finanční gramotnosti. Novým klientům dá pro začátek úrokovou sazbu 4,25 % do limitu 100 tisíc a jednorázový bonus 500 Kč. Standardní úrok má ale jen 0,25 % do 30 tisíc. Jak to vypadá u konkurence?

UniCredit Bank začala výrazněji propagovat svůj účet pro děti do patnácti let. V kampani zdůrazňuje bonusovou sazbu ve výši 4,25 % ročně do limitu 100 tisíc korun. Nabídka platí při založení účtu do konce června.

Banka věnuje dítěti také jednorázový bonus 500 korun. Má podmínky, které lze snadno splnit: Na nový dětský účet musí do jednoho měsíce od jeho založení přijít v součtu alespoň 500 korun. Zároveň je potřeba, aby k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce po založení účtu byl zůstatek alespoň 500 korun. Banka pak připíše bonus 500 korun nejpozději do dvou měsíců od založení účtu – pokud klient mezitím nepožádal o zrušení účtu.

Výhodou oproti některým konkurenčním nabídkám je, že dětský účet v UniCredit včetně bonusů lze založit dítěti už od narození. Banka tedy nemá nějaký spodní limit, typicky od šesti nebo od osmi let.

Založení dětského účtu je podle UniCredit Bank „prvním krokem k finanční gramotnosti pro děti do 15 let“.

Podobně jako u svých běžných účtů pro dospělé láká nové klienty na úrok, na který dosavadní věrní klienti ani zdaleka nedosáhnou. A po krátké době už na něj nedosáhnou ani nedávní nováčci.

Když si dítě založí účet (prostřednictvím rodiče nebo jiného zákonného zástupce) například v polovině června, banka mu garantuje inzerovanou sazbu 4,25 % jen do konce června. „Po uplynutí tohoto období se bonusová sazba změní na standardní úrokovou sazbu pro daný typ účtu,“ píše v podmínkách akce.

UniCredit Bank přitom svůj dětský účet standardně úročí jen 0,25 % ročně, což je nejméně mezi dětskými účty v Česku. Strop je jen 30 tisíc korun, případná část vkladu nad tento limit se prakticky neúročí (0,01 %).

Kdyby si dítě mohlo založit „dospělácký“ spořicí účet Save, dostane na něm 2,5 % do limitu 500 tisíc – také tato sazba je dlouhodobě nejnižší mezi spořicími účty. Klienti do 15 let si ale spořicí účet Save nemohou zřídit.

Není vyloučeno, že UniCredit svou akci o pár měsíců prodlouží. Kampaň s bonusovým úrokem totiž v tichosti spustila už od začátku letošního roku. Původně měla trvat do konce února, pak ji prodloužila do konce dubna (obojí s 4,5 %). Aktuální akce s úrokem 4,25 % a jednorázovým bonusem 500 Kč odstartovala v květnu – původně měla skončit na začátku června, pak ji banka prodloužila do konce června. Na současný bonusový úrok zatím dál dosáhnou i všichni, kdo si založili účet od začátku letošního roku. A například na konci roku 2022 UniCredit nabírala dětské klienty v podobné akci na úrokovou sazbu 6 % ročně pro vklady do 500 tisíc, na standardní sazbu pak spadla v polovině roku 2023.

Jak se bránit inflaci? Investujte! Najděte nejvýhodnější investiční portfolia a ušetřete na vstupních poplatcích. Ať jste začátečník, nebo zkušený investor. Chci dobře investovat

Ostatní banky nabízejí dětem vyšší úrok, většinou i v porovnání s dočasným bonusem UniCredit pro nové klienty. Nejvíce – 5,06 % bez stropu – teď dává Partners Banka, dětský účet je součástí rodinného balíčku s paušálem 99 korun měsíčně. Na 5 % bez poplatků dosáhnou děti v Raiffeisenbank (do milionu, když třikrát za měsíc zaplatí kartou), ve Fio bance (do 200 tisíc), v České spořitelně (do 100 tisíc, když jim na účet přijde aspoň 50 korun za měsíc) a v Monetě (do 50 tisíc).

V ČSOB lze na dětském spořicím účtu běžně získat 4,75 % do 250 tisíc, v Creditas 4,6 % do 350 tisíc (a 2 % nad tento limit, k tomu navíc 4 % na běžném účtu do 50 tisíc), v mBank 4 % do dvou milionů. Komerční banka při založení v nové aplikaci nabízí 4 % do 100 tisíc, dosavadním klientům dává 2 %. Dětský účet v Air Bank se aktuálně úročí 3,75 % do 250 tisíc.

Jednorázový bonus při založení dětského účtu teď vedle UniCredit Bank (500 Kč od narození) nabízejí také ČSOB (600 Kč pro děti od osmi let; z toho 200 Kč za přihlášení do mobilní aplikace, 200 Kč za první platbu kartou a 200 Kč za první kapesné od rodičů – když pošlou aspoň stovku), Raiffeisenbank (555 Kč pro děti od osmi let, když aspoň jednou zaplatí kartou) a Komerční banka (500 Kč od narození, když předtím na účet přijde aspoň pětistovka).

Úročení dětských účtů banka úroková sazba (p.a.) poznámka Partners Banka 5,06 % bez stropu v rámci rodinného účtu za 99 Kč měsíčně Raiffeisenbank 5 % do milionu podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc Fio banka 5 % do 200 tisíc standardní běžný účet Česká spořitelna 5 % do 100 tisíc 4 %, když na účet nepřijde aspoň 50 Kč za měsíc Moneta 5 % do 50 tisíc ČSOB 4,75% do 250 tisíc základem je 4,5 %, dalších 0,25 % lze získat za běžný účet a dalších 0,25 % při investování aspoň 1000 Kč měsíčně Creditas (Richee) 4,6 % do 350 tisíc, 2 % nad 350 tisíc navíc úročí i běžný účet (4 % do 50 tisíc) mBank 4 % do dvou milionů lze si založit čtyři účty eMax Plus (každý s limitem půl milionu) Komerční banka 4 % do 100 tisíc pro nově založené účty v aplikaci KB+ Air Bank 3,75 % do 250 tisíc Komerční banka 2 % do 100 tisíc pro dosavadní klienty, pokud si nezaloží nový účet v aplikaci KB+ UniCredit Bank 0,25 % do 30 tisíc novým klientům (od ledna 2024) dočasně nabízí 4,25 % do 100 tisíc Zdroj: informace na stránkách bank

Poznámka: Vydavatel webu Peníze.cz, společnost NextPage Media, má stejného majitele jako Partners Banka.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Naučte děti zacházet s penězi. Partners Banka ti poradí, jak na dětský účet. Mějte vše pod kontrolou v jedné apce. Více o dětské apce

Sdílejte článek, než ho smažem