Nové prémie ke stavebku: Lákají na 4000 Kč, dají nejvýš půlku

Co reklama neřekla

Raiffeisen stavební spořitelna od začátku srpna do konce října láká na stavební spoření s „bomba prémií“. V propagačních materiálech a mezi novinkami na svém webu zdůrazňuje částku 4000 korun. Skutečný bonus je ale maximálně poloviční. Podobně koncipovanou akci má nyní i konkurenční Buřinka, tedy Stavební spořitelna České spořitelny.

Přímo od Raiffeisenky dostane nový zletilý klient až 2000 korun. Podmínkou je, že zatím od ní nemá stavební spoření (nebo poslední smlouvu ukončil nejpozději k 30. červnu 2019), založí si ho do konce října a pošle na něj aspoň 20 000 korun ještě do konce letošního listopadu. Navíc to má ještě jeden háček – podrobněji si všechno vysvětlíme o pár řádků níž.

Další 2000 korun získá nový klient díky státnímu příspěvku. Raiffeisen stavební spořitelna sice v kampani obě dvoutisícikoruny sčítá a tím dává dohromady svou „bombu“. Jenže 2000 korun od státu získají noví i dosavadní klienti v jakékoli stavební spořitelně, tedy i u všech konkurentů (za uložených 20 000 korun).

„V rámci naší akce komunikujeme maximum výhod, které nový klient sjednáním spořicí smlouvy může získat. Je bohužel mnoho klientů, kteří každý rok na své stavební spoření neodešlou dostatečnou částku pro získání maximální výše státní podpory, a to je škoda. Při komunikaci tedy klademe důraz nejen na to, co klientům může poskytnout přímo naše spořitelna, ale i na výhody, které klientům plynou od státu, pokud na stavebko vloží dostatečný obnos peněz. Podrobné podmínky akce klienti vždy najdou na našich webových stránkách nebo jim je sdělí naši finanční poradci,“ reaguje Lenka Molnárová, mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny.

Abyste získali až dvoutisícový bonus přímo od stavební spořitelny, musíte kromě už zmíněných podmínek splnit ještě jednu: Spolu se stavebním spořením si založit i Felixovo spoření, což je spoření bez státní podpory. Jde vlastně o klasický spořicí účet, tedy bez výpovědní lhůty a bez poplatků.

Když si Felixovo spoření založíte společně s klasickým stavebním spořením, nabízí Raiffeisen úrokovou sazbu 1,1 procenta ročně pro zůstatek do 200 000 korun. A garantuje ji přinejmenším do konce letošního roku. Na tohle spoření si naštěstí nemusíte hned nic uložit, nevyžaduje se nějaký minimální vklad.

Kdo chce dostat z dvoutisícové prémie maximum, musí do konce listopadu poslat na stavební spoření aspoň 20 000 korun. Kdo pošle aspoň 10 000 korun, má nárok na prémii v maximální výši 1000 korun. Kdo bude mít ke konci listopadu uloženo méně, nezíská prémii žádnou.

„Je dobré si uvědomit, že není úplně jednoduché naspořit deset nebo dokonce dvacet tisíc korun. Při uzavření smlouvy dnes, na začátku srpna, na to máme čtyři měsíce. Ten, kdo smlouvu uzavře těsně před ukončením akce na konci října, na to má pouhý měsíc. Navíc musí vložit nejen potřebných deset až dvacet tisíc, ale částku je potřeba navýšit o poplatek za uzavření smlouvy a poplatky za vedení účtu,“ upozorňuje Petr Kielar z webu Stavebky.cz.

Odpustí vám to

Takže... Věříte, že všechny podmínky splníte a můžete se tedy těšit na 2000 korun. Nejdříve je ale musíte zaplatit na poplatku za uzavření smlouvy. To je taková specialita stavebního spoření: hned na začátku zaplatíte spořitelnám za to, že jste se mohli stát jejich klientem. Poplatek je vždycky jedno procento z takzvané cílové částky – ta zjednodušeně řečeno určuje, kolik si chcete naspořit, případně jakou maximální výši úvěru vám případně spořitelna poskytne.

Vyzkoušeno! Nemusíte hned měnit banku. Stačí, když si nový účet u konkurence jenom nezávazně vyzkoušíte. Víme, jak přijít k bonusu a kde si dát pozor. Odměny za založení účtu: Kdo teď dává nejvíc a jak snadno Víc než dvě procenta jako standardní úrok na spořicím účtu naposled banky nabízely do jara 2013. V dalších letech pak sazby snižovaly. V polovině roku 2017 nešlo dosáhnout na aspoň procento jinak než při splnění dalších podmínek. Teď je zase líp. Nejlepší spořicí účty už začínají dvojkou. Projděte si nový přehled Hypoúvěr od Buřinky nabízí momentálně nejnižší cenu. Konkurence má ale zase volnější podmínky splácení a lépe chrání před růstem úrokových sazeb. Vyberte si. Nejlepší úvěr od stavební spořitelny? Porovnali jsme nabídku

Jestliže by zmíněná prémie 2000 korun byla vyšší, než kolik činí jedno procento z vámi zvolené cílové částky, dostanete nižší prémii. Vždycky jenom nejvýš tolik, kolik jste zaplatili na vstupním poplatku. Jde tedy vlastně o jinou formu akce, na kterou stavební spořitelny průběžně také lákají – odpuštění vstupního poplatku.

„Další možností, jak získat peníze navíc, je sjednání osobního účtu eKonto Smart od Raiffeisenbank. Pokud si tento účet uzavřete prostřednictvím Raiffeisen stavební spořitelny, můžete od spořitelny získat jeden tisíc na stavebko a druhou tisícikorunu přidá Raiffeisenbank,“ říká Pavel Chmelík, místopředseda představenstva Raiffeisen stavební spořitelny. Podrobnosti akce jsou ale opět složitější, než se na první pohled zdá: Abyste dosáhli na plnou prémii 2000 Kč, musíte si na nově založený osobní účet v Raiffeisenbank převést konto z jiné banky – tedy zrušit ho jinde prostřednictvím takzvané mobility klientů. Účet byste pak neměli zrušit dřív než za rok. Připomeňme, že Raiffeisenbank má jedny z nejsložitějších podmínek pro to, abyste dosáhli na účet bez poplatků.

Necháte na hlavě?

Na prémii v celkové výši až 4000 korun za sjednání nové smlouvy o stavebním spoření momentálně láká také Buřinka, tedy Stavební spořitelna České spořitelny. Princip je stejný: Prakticky vrací poplatek za uzavření smlouvy, který dělá jedno procento z cílové částky – maximálně dostanete zpátky 2000 korun. Zbylých 2000 korun není speciální bonus přímo od této stavební spořitelny, ale klasický státní příspěvek.

„Komunikaci státní podpory jako benefitu pro nové klienty rozhodně nevnímáme jako nefér reklamu. Povědomí o státní podpoře stavebního spoření není mezi klienty stále dostačující. Z hlediska klientů proto vnímáme jako jednoznačně prospěšné, když je v komunikaci stavebních spořitelen finanční příspěvek státu využit jako benefit. Zvyšuje se tím povědomí o jednom z nejvýhodnějších spořících produktů na trhu, díky čemuž roste stále relativně nízký podíl obyvatel ČR, kteří alespoň nějakým způsobem spoří,“ říká Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny.

K dvoutisícové prémii od Buřinky je kromě samotného založení nové smlouvy do konce srpna nutné splnit ještě jednu podmínku: Nejpozději do čtyř měsíců od uzavření smlouvy vložit na účet nového stavebního spoření alespoň 3000 korun. V následujícím měsíci pak Buřinka prémii připíše.

Nejvýnosnější bezpečné spoření

Navzdory poměrně komplikovanému systému je stavební spoření nejvýnosnější možností, pokud chcete bezpečně zhodnocovat peníze. Stejně jako spořicí účty a termínované vklady spadá i stavební spoření do státního systému pojištění vkladů. A na rozdíl od zmíněných produktů dlouhodobě vítězí nad inflací – i když jenom díky státnímu příspěvku.

V ideálním případě – když na stavební spoření pravidelně ukládáte zhruba 1700 korun měsíčně nebo 20 tisíc korun za rok – dosáhne čistá úroková sazba (po odečtení poplatků a daně z výnosů) kolem 3,5 procenta, pro děti i víc.

Kdybyste stejný výkon chtěli dostat na spořicím účtu nebo termínovaném vkladu, musel by nabízený úrok přesáhnout čtyři procenta. U spořicích účtů je přitom dnes maximem dvouprocentní úrok. U termínovaných vkladů dává nejvíc Banka Creditas, ale 3,1 procenta u ní dostanete při fixaci vkladu na deset let. Při stavebním spoření je nutné pro maximální možný výnos spořit minimálně šesti let.