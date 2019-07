Kdy poslat peníze, aby přišly ještě stejný den? Banky zrychlují platby

Na převod korun do jiné tuzemské banky už nemusíte čekat do druhého dne. Když po internetu zadáte platbu dopoledne nebo časně odpoledne, objeví se na účtu příjemce ještě dneska. Tedy pokud je pracovní den, protože o víkendu nebo o svátcích běžné převody nefungují.

Za zrychlení si přitom nemusíte nic připlácet. Stojí stejně jako běžná odchozí platba, takže ve většině bank je zadarmo nebo v rámci paušálu. Nejde tedy o nadstandardní a obvykle drahou službu známou jako expresní či prioritní platby.

Banky zrychlily převody během uplynulých dvou let dobrovolně. Zákon jim totiž dál nechává čas na odeslání platby až do následujícího pracovního dne. Naopak k připsání platby pak musí dojít neprodleně po jejím obdržení z clearingového centra České národní banky.

Nejpružnější jsou při odesílání Air Bank a ČSOB včetně Poštovní spořitelny – nechávají vám prostor do 14. hodiny. V půl druhé má „uzávěrku“, takzvaný cut-off time, Hello bank. A v jednu Komerční banka.

Právě Air Bank, Hello bank a Komerční banka patří k těm, které během posledního roku tenhle termín ještě prodloužily. Na vylepšení (prodloužení do poledne) pracuje i Equa bank, u níž si zatím musíte pospíšit do 10:30.

Jenom ve dvou bankách – UniCredit a nové Trinity – vám k rychlejšímu online převodu nepomůže ani to, když ho zadáte hned ráno. Kdo nechce čekat do druhého dne, musí si u nich připlatit za prioritní platbu.

A jenom do osmi hodin ráno máte čas v mBank. Ta je současně jednou z mála, u které si nemůžete připlatit za expresní nadstandard, protože ho nenabízí. Osmou ranní jste ještě loni museli stihnout u Raiffeisenbank, teď už tam ale stačí zadat platbu do 11:30.

Zatímco Air Bank nabízí takovou výhodu už od svého startu v roce 2011 (průkopníkem byla i Zuno bank a teoreticky i zmíněná mBank), většina konkurentů se přidala v posledních dvou letech.

Do kdy zadat běžnou tuzemskou platbu do jiné banky (online), aby přišla ještě ve stejný den Air Bank 14:00 Creditas 13:00 Česká spořitelna 12:00 ČSOB (Poštovní spořitelna) 14:00 Equa bank 10:30 Expobank 12:00 Fio 12:00 Hello bank 13:30 Komerční banka 13:00 mBank 8:00 Moneta 12:00 Raiffeisenbank 11:30 Sberbank 12:00 Trinity Bank neumí (jen expresní platby za příplatek) UniCredit Bank neumí (jen expresní platby za příplatek)

Ke zrychlení plateb pomohl krok České národní banky, která od ledna 2017 snížila ceny za „mezibankovní platební styk“. O tom si podrobněji řekneme za chvíli.

Některé banky – typicky Komerční banka, Air Bank nebo Moneta – se snaží zrychleně poslat platby ještě i nějakou dobu po uvedené uzávěrce. Třeba Komerční banka slibuje převod ve stejný den, jestliže ho zadáte do 13:00. „I platby přijaté po tomto čase se vynasnažíme předat do jiné banky ještě tentýž den, pokud budou zaúčtované v našich systémech do 14:15,“ dodává.

V čem byl zakopaný CERTIS

To, co jsme popsali, platí pro platby do jiné banky v Česku. Pokud jde o převody v rámci stejné banky, ty probíhají vždycky ještě v tentýž den, někdy (od začátku třeba v Air Bank) dokonce během několika vteřin.

Zatímco rychlost převodů v rámci jedné banky záleží jenom na ní, u převodů na konkurenční účty do všeho vstupuje Česká národní banka – konkrétně její mezibankovní platební systém CERTIS. Z banky odesílatele jde platba přes CERTIS do banky příjemce.

Za zpracování každé platby musí jednotlivé banky platit ČNB devět haléřů (před uplatněním množstevních slev). Od loňského listopadu už ale CERTIS neúčtuje žádné přirážky, které dřív prodražovaly právě odpolední převody. Zjednodušeně řečeno: To, kdy vaše banka odešle platbu, už dneska závisí jenom na její ochotě a hlavně na jejím systému.

Ještě do konce roku 2016 přitom CERTIS účtoval bankám vedle základní ceny (devět haléřů před uplatněním množstevních slev) docela složitý systém příplatků. Za transakce od 9. do 12. hodiny to bylo osm haléřů navíc, odpoledne se pak hodně prodražilo: koruna navíc mezi 12. a 13. hodinou, tři koruny mezi 13. a 14. hodinou, deset korun mezi 14. a 15. hodinou a dokonce dvacet korun mezi 15. a 16. hodinou.

Od ledna 2017 systém výrazně zlevnil: Až do 13. hodiny nemusely banky platit k základní částce žádnou přirážku. Od 13:00 do 14:30 klesla jenom na korunu a po 14:30 na čtyři koruny. Další zjednodušení a zlevnění pak přišlo od listopadu 2018, kdy přirážky zmizely a zůstala jenom základní cena bez ohledu na čas zpracování.

Okamžité platby pomalu přicházejí

Zrychlení potěší, ale přesto jde jenom o mírný pokrok, který z online bankovnictví pořád ještě nedělá skutečně online službu. Opravdovou revoluci přinesou až takzvané okamžité platby.

Ty fungují tak, jak byste na internetu už řadu let čekali: Peníze se elektronicky převedou v řádu sekund, a to nezávisle na otevírací době bankovní pobočky. Dokonce i v noci nebo o víkendu.

Jako první je od února spustily Air Bank a Česká spořitelna, od dubna se přidala Creditas. A protože konkurenti mají s touhle inovací zpoždění, dokáže si zmíněná trojice posílat okamžitě peníze jenom mezi sebou. Ostatní je zatím neumějí ani odesílat, ani přijímat.

Podle informací webu Peníze.cz by se letos mělo přidat dalších pět bank: Komerční banka (plošně od konce září), Raiffeisenbank (během podzimu), Moneta (obecně mluví o druhém pololetí), ČSOB včetně Poštovní spořitelny (ke konci roku) a mBank (na přelomu letošního a příštího roku). Na začátku roku 2020 by se měla připojit Equa bank a nejpozději v té době zřejmě také Fio banka.

Své zpoždění za první trojicí vysvětluje většina bank kuriózně: Vlastně není kam spěchat, když ostatní tuhle novinku také ještě nenabízejí, takže by ji lidé stejně nemohli v praxi využít. Dokonale začarovaný kruh.

Za skok do 21. století si naštěstí u většiny bank nebudeme muset nic připlácet, okamžité platby nabídnou za cenu těch běžných, případně za symbolickou cenu. Koneckonců jiné rozhodnutí by banky těžko vysvětlovaly – když se podíváme na „velkoobchodní“ ceník zúčtovacího systému CERTIS, stojí okamžité platby o jediný haléř víc než ty standardní.

Expresně? Draze a bez větších výhod

Co dělat, když jste u banky, která zatím není tak pružná, jak jsme na předchozích řádcích popsali? Nebo když potřebujete mít stoprocentní jistotu, že vaše platba přijde do jiné tuzemské banky v tentýž den?

U většiny účtů můžete využít prioritních, expresních či urgentních plateb – jde o různý název pro stejnou službu.

Jenže: Jejich „uzávěrky“ sice bývají o trochu později než u běžných plateb, přesto jde v lepším případě o časné odpoledne. Komerční banka vám nechává čas do 14:30, ČSOB do 14:15, Česká spořitelna do 14:00, Fio do 13:50, Raiffeisen, UniCredit a Sberbank do 13:30, Moneta do 13:00, Equa a Trinity do 12:00. Ani expresní platba nefunguje o víkendech nebo svátcích.

Nejlevněji pošlete prioritní platbu v Equa bank a Fio – za 29 korun. U ostatních se většinou pohybuje kolem 100 korun. Nejvíc – dvě stovky – si připlatíte ve Sberbank.

Mimochodem: Systém CERTIS chce po bankách za každou prioritní platbu jenom jednu korunu.