Sleva na manželku ušetří až 25 tisíc na daních. Jak na to

Když si jeden z manželů vydělal v předchozím méně než 68 tisíc, může si ten druhý odečíst z daní až 24 840 korun. Jak to funguje, co se počítá do limitu a na co si dát pozor?

Na daních za rok 2021 můžete ušetřit až 24 840 korun díky daňové slevě na vyživovaného manžela. Ke slovu může přijít, když máte partnera na rodičovské dovolené nebo z jiného důvodu loni neměl výraznější příjmy. Výše slevy, limit příjmů ani další základní podmínky se oproti předchozímu roku nezměnily.

Manžel s vyššími příjmy si tedy může odečíst z vypočtené daně nejenom 27 840 korun sám za sebe jako základní slevu na poplatníka (z příjmů za rok 2022 pak dokonce 30 840 korun), ale při splnění podmínek také až 24 840 Kč za vyživovaného manžela – v praxi jde častěji o manželku.

Aby si jeden z manželů mohl slevu odečíst, nesmí vlastní příjmy druhého manžela – na kterého si uplatňuje slevu – za loňský rok přesáhnout 68 000 korun.

Do limitu se počítají hlavně všechny příjmy ze zaměstnání (včetně takzvaných dohod), podnikání nebo z nájmu. Dál se počítají peněžitá pomoc v mateřství, dávky nemocenského pojištění (včetně náhrady mzdy během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti), podpora v nezaměstnanosti, všechny typy důchodů, ale třeba i příjmy z prodeje nemovitostí (pokud nepatří do společného jmění manželů), příjmy z dědictví či darů. Rozhodující je hrubý, nikoliv čistý příjem.

Naopak do limitu se nepočítají dávky státní sociální podpory, tedy především rodičovský příspěvek, porodné či přídavek na dítě. Nepočítají se ani dávky pomoci v hmotné nouzi, státní příspěvky na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření, státní příspěvky na stavební spoření ani třeba stipendium při studiu.

Do vlastního příjmu vyživovaného manžela se zahrnují příjmy dosažené od 1. ledna do 31. prosince 2021. Jestliže jde o příjmy ze zaměstnání a byly vyplacené do 31. ledna 2022, počítají se mezi příjmy roku 2021 (a naopak výplata obdržená v lednu 2021 se počítala už do příjmů za rok 2020). Tahle výjimka však platí jenom pro příjmy ze zaměstnání, takže například dávky vyplacené v lednu 2021 se už započítávají do příjmu za rok 2021.

Pozor: Slevu na manželku (manžela) můžete využít jenom za kalendářní měsíce, na jejichž začátku jste splňovali dvě podmínky: Jednak manželství, jednak žití ve společně hospodařící domácnosti. Zatímco základní sleva na poplatníka je tedy nedělitelná na měsíce a přísluší vždycky za celý rok, sleva na manželku se skládá vlastně z dvanácti částí.

Za každý měsíc, kdy zmíněné podmínky – manželství a společné hospodaření – splňujete, si můžete z daní odečíst jednu dvanáctinu roční slevy na manžela/manželku, tedy 2070 korun měsíčně. Jestliže jste měli svatbu třeba 17. července 2021, můžete slevu uplatnit jenom za srpen až prosinec. Kdo splňoval podmínky na začátku každého měsíce v roce, může si odečíst celou roční slevu 24 840 Kč. A naopak: Kdo měl svatbu až v roce 2022, z daní za rok 2021 si tuhle slevu ještě neodečte.

Slevu nicméně můžete využít i po rozvodu. Rozhodující je, že manželství trvalo na začátku těch (loňských) měsíců, za které slevu uplatňujete. Není nutné, aby trvalo i při podání daňového přiznání. Jestliže tedy manželství skončilo rozvodem třeba 8. září, může si jeden z partnerů uplatnit slevu za leden až září – ovšem jen tehdy, když na začátku těchto měsíců stále ještě „hospodařili ve společné domácnosti“.

Dvojnásobnou slevu – 49 680 korun ročně, což je 4140 korun měsíčně – můžete uplatnit, pokud má manžel(ka) průkaz ZTP/P, tedy zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce.

Slevu si bez omezení mohou odečítat i podnikatelé, kteří používají výdajové paušály.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová sice v roce 2019 přišla s nápadem na omezení slevy: nově by na ni měli mít nárok jenom lidé, kteří pečují o děti, starší příbuzné či postižené – tedy ne ti, kteří zůstávají v domácnosti „jen tak“. Zůstalo ale jenom u nápadu, návrh na omezení nakonec nešel ani do vlády. Ani na pravidlech pro rok 2021 a 2022 se tedy nic nemění.

* Pokud daňové přiznání podáváte elektronicky, máte letos ještě měsíc k dobru. Ale proč to odkládat.

Kdy se vyplatí přiznat, i když nemusíte Daňové přiznání se vám vyplatí podat, jestliže jste loni byli zaměstnaní jenom část roku, zatímco zbytek času jste byli třeba na mateřské, v důchodu, studovali nebo hledali si jinou práci. Základní daňovou slevu na poplatníka totiž lze využít vždycky v celé roční výši – bez ohledu na to, jak dlouho v daném roce vaše výdělečná činnost trvala. Pro příjmy za rok 2021 dělá sleva 27 840 korun ročně, pro příjmy za rok 2022 stoupne na 30 840 korun. Jestli jste slevu na poplatníka v průběhu roku nevyčerpali celou (každý měsíc se odečítá jen poměrná část), máte nárok na „vratku“ daně od finančního úřadu. Není potřeba k tomu hned podávat přiznání. Pokud jste v průběhu roku pracovali jen u jednoho zaměstnavatele (třeba v rámci brigády), můžete ho požádat o provedení ročního zúčtování.

