Úvěry od Hello bank převezme Česká spořitelna

Česká spořitelna se dohodla s BNP Paribas Personal Finance na podmínkách prodeje spotřebitelského úvěrového portfolia Hello bank. Transakci ještě musí schválit regulátoři trhu, tedy Česká národní banka a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Po udělení regulatorních souhlasů převezme Česká spořitelna veškeré spotřebitelské úvěry včetně kreditních karet Hello bank aktivních ke dni vypořádání transakce. Objem spotřebitelského úvěrového portfolia Hello bank činil ke konci letošního května přibližně 8,8 miliard korun, upřesnily banky ve společném prohlášení.

„Pro držitele úvěrů Hello bank! se zatím nic nemění, i nadále splácejí úvěry podle dohodnutých podmínek do Hello bank. Klienti, kterých se bude převod úvěrů do České spořitelny týkat, včas obdrží písemná sdělení s podrobnými pokyny, jaké změny nastanou po převodu úvěrů,“ říká Gabriela Pithartová, mluvčí Hello bank.

Transakce nezahrnuje depozitní produkty Hello bank. Vklady – tedy smlouvy o běžných či spořicích účtech – tak do České spořitelny nepřejdou. Hello bank se už v dubnu dohodla, že její klienty může adresně oslovit Komerční banka a nabídnout jim přechod vkladů. Kdo tuto možnost nevyužil, tomu se od července vklady v Hello bank přestaly úročit.

Hello bank, která v Česku působí jako pobočka francouzské BNP Paribas Personal Finance, na začátku letošního dubna oznámila odchod ze zdejšího trhu. Přestala nabízet klientům nové produkty a přijímat nové zájemce.

O konci Hello bank na českém trhu se neoficiálně mluví přinejmenším přes rok. Loni v únoru pak agentura Bloomberg napsala, že BNP Paribas chce prodat tuzemskou Hello bank společně s dalšími pobočkami ve východní Evropě. Právě Česká spořitelna, respektive její mateřská skupina Erste, patřila podle informací webu Peníze.cz mezi vážné zájemce o převzetí alespoň části klientů Hello bank.

Ta původně v Česku působila jako společnost Cetelem, která poskytovala spotřebitelské úvěry. Později získala bankovní licenci, od roku 2017 se jmenuje Hello bank.

„Postupné ukončení činnosti v České republice bylo rozhodnutím skupiny BNP Paribas Personal Finance, která v loňském roce nastartovala strategický transformační projekt s cílem stimulovat růst celé skupiny a zajistit udržitelnost svého modelu. Tato reorganizace zahrnuje kromě jiného i přehodnocení aktivit skupiny v jednotlivých regionech, kde společnost nedosáhla potřebné velikosti, tak aby absorbovala vysoké investice potřebné pro konkurenční postavení. Do této skupiny zemí patří i česká pobočka,“ říká mluvčí Hello bank Gabriela Pithartová.

Podle posledních zveřejněných údajů z loňského roku měla Hello bank v Česku zhruba 343 tisíc klientů.

