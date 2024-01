Finanční produkty roku 2023. Výsledky soutěže webu Finparáda

Hledáte nejlepší bankovní účet, spoření, pojištění nebo třeba hypotéku? Inspiraci můžete najít ve výsledcích 13. ročníku soutěže Finanční produkt roku. Tu pořádá analytická společnost Scott & Rose, provozující web Finparáda.cz.

Hodnocení se sice vztahuje k roku 2023, ale je užitečné v tom, že hodnotí dlouhodobou (celoroční) kvalitu, takže firmám nestačí vylepšit nabídku jen na pár týdnů.

„Naše soutěž vychází z online žebříčků nejlepších finančních produktů, které jsou k dispozici na portále Finparáda.cz po celý rok a jsou pravidelně aktualizovány. Žebříčky mají svojí jednoduchou a srozumitelnou metodiku, přičemž podkladem pro hodnocení jsou statisíce datových položek, které v průběhu roku pravidelně zpracováváme. Výsledné hodnocení je odborné a nezávislé,“ říká Michal Mošnička, ředitel společnosti Scott & Rose.

Metodika výpočtu pořadí je pro každý žebříček pevně daná, po delší dobu neměnná a je zveřejněna na stránce každého žebříčku. „Vítězové soutěže tak nejsou vybráni anonymní masou porotců, dopisovatelů či účastníků ankety, jako v jiných soutěžích, ale automaticky vyplynou z celoročního sledování a vyhodnocování více kritérií rozhodných pro daný typ produktu,“ zdůrazňuje Mošnička.

Například u spořicích účtů Finparáda hodnotí úročení z dlouhodobého hlediska. To znamená, že nejlepší spořicí účty nabízely zajímavé zhodnocení úspor po celý uplynulý rok, nikoliv pouze pár měsíců před koncem roku.

Podívejme se na medailové pozice v jednotlivých kategoriích. U některých najdeme i výsledky ceny veřejnosti pro produkt, který získal nejlepší poměr počtu hodnocení a průměrné známky. Komentář přímo od organizátorů a další podrobnosti najdete na webu Finparády.

Bankovní osobní účty

1. Moneta Money Bank – Běžný účet Tom Plus

2. Česká spořitelna – Účet Plus

3. Raiffeisenbank – Chytrý účet

Cenu veřejnosti získala Fio banka za Fio osobní účet.

Bankovní účty pro fyzické osoby podnikatele a malé firmy

1. Moneta Money Bank – Konto Pro Podnikání

2. Raiffeisenbank – Aktivní účet pro podnikatele

3. Fio banka – Fio podnikatelský účet

Cenu veřejnosti získala Fio banka za Fio podnikatelský účet.

Spořicí účty

1. Max banka – Spořicí účet

2. UniCredit Bank – Účet na spoření

3. Trinity Bank – Výhoda +

Cenu veřejnosti získal spořicí účet od Air Bank.

Spořicí účty – spořitelní družstva

Organizátoři do soutěže nově samostatně zařadili hodnocení spořicích účtů za spořitelní družstva, a to z důvodu odlišných parametrů produktu. To představuje nutnost složení členského vkladu v určité výši. Členské vklady přitom nejsou úročeny ani nepodléhají zákonnému pojištění.

Stavební spoření

1. Stavební spořitelna České spořitelny

2. ČSOB Stavební spořitelna

3. Raiffeisen stavební spořitelna

Cenu veřejnosti získala Stavební spořitelna České spořitelny.

Termínované vklady

1. Max banka – IQ Maxi vklad

2. Banka Creditas – Termínovaný vklad

3. Moneta Money Bank – Termínovaný vklad

Termínované vklady – spořitelní družstva

Cenu veřejnosti v oblasti termínovaných vkladů získalo Ney spořitelní družstvo.

Doplňkové penzijní spoření

1. Česká spořitelna penzijní společnost

2. Generali penzijní společnost

3. Conseq penzijní společnost

Cenu veřejnosti získala Allianz penzijní společnost.

Bankovní spotřebitelské neúčelové úvěry

1. Raiffeisenbank – Minutová půjčka

2. UniCredit Bank – Presto Půjčka na cokoliv

3. Air Bank – Půjčka

Cenu veřejnosti získala Půjčka od Air Bank.

Jak vybrat nejvýhodnější půjčku? Snadno! Srovnáme parametry včetně sazeb a najdeme tu nejvýhodnější a nejtransparentnější půjčku. Ať konsolidujete, či hledáte novou. Najít výhodnou půjčku

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr

1. BNP Paribas Cardif Pojišťovna – Pojištění schopnosti splácet půjčku Moneta Money Bank

2. BNP Paribas Cardif Pojišťovna – Pojištění schopnosti splácet půjčku Air Bank

3. Kooperativa pojišťovna – Pojištění schopnosti splácet půjčku České spořitelny

Hypotéky

1. Moneta Money Bank – Pružná hypotéka

2. UniCredit Bank – Hypotéka účelová

3. Česká spořitelna – Hypotéka

Cenu veřejnosti získala Fio banka za produkt Fio hypotéka.

Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr

1. Kooperativa pojišťovna – Pojištění schopnosti splácet hypotéku České spořitelny

2. BNP Paribas Cardif Pojišťovna – Pojištění schopnosti splácet hypotéku Air Bank

3. BNP Paribas Cardif Pojišťovna – Pojištění schopnosti splácet hypotéku Moneta Money Bank

Rizikové životní pojištění

1. Allianz pojišťovna – Allianz Život

2. Kooperativa pojišťovna – Životní pojištění Flexi Risk

3. Simplea pojišťovna – Simplea

Cenu veřejnosti získala Allianz pojišťovna za produkt Allianz Život.

Výhodnější životní pojištění? Jde to! Srovnáme nabídky 5 životních pojišťoven a najdeme vám výhodnější podmínky. Chci zkontrolovat pojistku

Cestovní pojištění

1. Direct pojišťovna

2. ČSOB pojišťovna

3. Uniqa pojišťovna

Pojištění automobilů

Cenu veřejnosti získala pojišťovna Pillow.

Podílové fondy

1. Allianz Global Investors – Allianz Global Artificial Intelligence

2. KBC Asset Management NV – KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing USD

3. Generali Investments CEE, investiční společnost – Generali Fond východoevropských akcií

Společnost Scott & Rose hodnotí pouze podílové fondy, které jsou nabízeny bankami a pojišťovnami působícími na tuzemském trhu (společnosti mají pobočky v České republice).

Cenu veřejnosti získal podílový fond Top Stocks CZ od Erste Asset Management.

Investiční zlato

1. Zlaté mince – Numismatika

2. Zlaťáky.cz

3. Česká spořitelna

Společnost Scott & Rose sleduje vývoj investičního zlata po celý rok na týdenní bázi a vyhodnocuje, která tuzemská společnost nabízela nejnižší průměrnou cenu za unci zlatého slitku. Hodnotí unci zlatého slitku, která je dostupná u všech vybraných prodejců.

Cena Finparády:

Partners Banka za získání licence ČNB

Toto ocenění jde nad limit konkrétních finančních produktů. Jeho cílem je poukázat na výjimečné výsledky, inovátorské postupy nebo zajímavé počiny na bankovním a finančním trhu za daný rok. Hodnotitelé Finparády v této kategorii zpravidla oceňují různé technologické pokroky a inovace.

„Po letech bude na českém trhu působit zcela nová retailová banka. Ta představí klientům směs moderních fintech technologií doplněných poradenstvím včetně 170 poboček. Její unikátností na českém trhu bude nabídka produktů i od jiných bank a finančních institucí,“ říká Mošnička.

Jak se bránit inflaci? Investujte! Najděte nejvýhodnější investiční portfolia a ušetřete na vstupních poplatcích. Ať jste začátečník, nebo zkušený investor. Chci dobře investovat

Firemní úvěr se zajištěním Poskytujeme úvěry od 5 mil. až do 30 mil. Kč se zajištěné nemovitostí. Řešíme nestandardní situace. Jsme první volba po bankách Více informací

Sdílejte článek, než ho smažem