Liška končí. Stavební spořitelna vymění maskota

Stavební spořitelna ze skupiny ČSOB změní po třiceti letech svého maskota. Lišku vystřídá chameleon, kterého ČSOB začala používat v reklamě a marketingové komunikaci v roce 2021.

„Proč si to komplikovat? To je motto, které provází život našeho chameleona, a vlastně je to i odpověď na to, proč měníme tvář ČSOB stavební spořitelny. Naše skupina jde dlouhodobě cestou jasné a jednotné komunikace. Naším cílem je vytvořit jeden silný brand – skupinovou strategii značky, která bude propojena se všemi našimi finančními službami, a to se nám dlouhodobě daří,“ říká Renata Němcová Pixová, výkonná ředitelka skupinové komunikace ve skupině ČSOB.

Liška byla maskotem Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS) od jejího vzniku v roce 1993. Spořitelna byla společným podnikem ČSOB a Bausparkasse Schwäbisch Hall. V roce 2019 odkoupila ČSOB menšinový podíl německého partnera a stala se tak stoprocentním vlastníkem ČMSS. Postupně ji víc propojila s dalšími částmi skupiny, především s Hypoteční bankou. V březnu 2021 pak ČMSS přejmenovala na ČSOB Stavební spořitelnu.

Přechod z lišky na chameleona se očekával. Původní maskot je totiž spojený s Bausparkasse Schwäbisch Hall, v jejíž reklamách se poprvé objevil v roce 1975.

