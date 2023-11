Snadné ověření přes bankovní identitu už nabízí i mBank

Ověřit totožnost přes bankovní identitu směrem ke státu a úřadům už mohou i klienti mBank. Přidala se tak k devíti bankám, které službu „digitální občanky“ nabídly už dříve.

„Službu můžete využívat, pokud máte mKonto, bylo vám 18 let a jste občanem ČR nebo máte povolení k pobytu,“ píše mBank klientům. „Bankovní identita mBank je volitelná. Pokud o ni nemáte zájem, služba vám nebude aktivována. V případě, že nechcete službu využívat, můžete ji kdykoliv deaktivovat ve svém internetovém bankovnictví,“ dodává.

Bankovní identita umožnuje klientům bank ověřit totožnost online stejně snadno jako při přihlašování do internetového bankovnictví, a to bez dalších nákladů a zařizování. První banky ji v Česku nabídly na začátku roku 2021 pro komunikaci se státem – typicky při přihlašování do Portálu občana, na portál Moje daně, k eReceptu, k ePortálu České správy sociálního zabezpečení, ke státní důchodové kalkulačce nebo při žádosti o některé dávky.

Postupně ji mohli začít využívat klienti České spořitelny, ČSOB, Air Bank, Monety, Komerční banky, Raiffeisenbank, Fio, UniCredit a Creditas.

Od června 2021 se rozšiřuje možnost využití identity (pod názvem Bank ID) i pro online komunikaci s některými soukromými společnostmi. Tuto možnost klientům nabízejí Česká spořitelna, ČSOB, Air Bank, Moneta, Komerční banka, Raiffeisenbank, Fio a od letošního podzimu nově i Creditas.

S Bank ID se lze ověřit například při komunikaci s pojišťovnami, e-shopy (nejen pro ověření totožnosti, ale případně i věku), dodavateli energií, telekomunikačními operátory, jinými bankami, penzijními společnostmi, sázkovými společnostmi, poskytovateli půjček a podobně. Funguje třeba i pro nákupy mimo otevírací dobu v některých prodejnách COOP, při výplatě dividend společností ČEZ a Kofola, pro ověření identity chův a rodin u firmy Hlídačky, u některých obchodníků s cennými papíry nebo při zřizování účtu a online výpůjčce v Národní knihovně.

Spuštění Bank ID pro komunikaci se soukromými společnostmi obvykle následuje s odstupem po základní bankovní identitě pro ověřování se vůči státu.

Bankovní identita se stala nejpoužívanějším způsobem digitálního ověření totožnosti občanů v Česku. Stejnojmenný společný podnik devíti bank letos na podzim uvedl, že ji využilo už přes 3,5 milionu lidí, což představuje více než třetinu dospělé populace.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování Sjednat online

Sdílejte článek, než ho smažem