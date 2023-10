mBank má další akci s odměnou 2000 Kč. Nejen pro nováčky

Lidé, kteří zatím nejsou klienty mBank a nově si u ní založí běžný účet mKonto, dostanou odměnu až 2000 korun. Akce potrvá do poloviny prosince.

Základní podmínkou je zaplatit kartou k účtu prostřednictvím mobilu nebo hodinek (Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay, Swatch Pay). Banka pak vrátí na účet částku, kterou klient předtím zaplatil – maximálně však 2000 korun.

Sčítají se všechny platby provedené do poloviny prosince – nemusí tedy jít o jediný nákup. Minimální částka není stanovena. Není vhodné nechávat nákupy až na konec akce, protože platby musí být do 15. prosince také zaúčtovány (nejen blokovány), což někdy trvá až tři dny.

Banka upozorňuje, že některé platby se do limitu pro odměnu nepočítají. Vyloučeny jsou platby u:

sázkových společností a společností provozujících jakoukoliv formu hazardu či kasina,

společností poskytujících finanční, platební nebo pojišťovací služby (například Revolut, Curve, Paypal), včetně plateb zprostředkovaných těmito společnostmi,

společností umožňujících investice do cenných papírů a kryptoměn.

Jako nový klient se počítá ten, kdo neměl v mBank otevřený účet mezi 1. lednem 2022 a 15. říjnem 2023.

mBank ani tentokrát nezapomíná na odměnu pro své stávající klienty. Dosáhnou na ni ale jen ti, kteří uspějí v losování. Každý z dvou tisíc výherců dostane až 2000 korun.

Dosavadní klienti – zájemci o zapojení do akce – se musí přihlásit přes formulář a použít promo kód VANOCE.

Do každého ze čtyř slosování budou zařazení přihlášení klienti, kteří v dané vlně aspoň jednou zaplatí mobilem nebo hodinkami (a transakce bude během dané vlny i zaúčtována). Případná odměna bude ve stejné výši jako součet uskutečněných plateb v dané vlně, maximálně však 2000 korun.

První vlna proběhne od 16. do 31. října, druhá od 1. do 15. listopadu, třetí od 16. do 30. listopadu a čtvrtá od 1. do 15. prosince. Nejpozději do sedmi dní od skončení každé vlny mBank vylosuje vždy 500 výherců. Každý účastník může být během soutěže vylosovaný jen jednou (například pokud vyhraje hned v první vlně, nemá už šanci v těch dalších). Opakované účasti – postupně ve všech čtyřech losováních – ale nic nebrání, stačí v příslušném období znovu zaplatit mobilem nebo hodinkami.

Bonusy i od konkurence

Na bonusy průběžně lákají také některé konkurenční banky. K nejatraktivnějším teď patří akce Raiffeisenbank: všem novým klientům, kteří si otevřou běžný osobní účet, banka pošle 500 korun po dobu šesti měsíců. K získání celkem 3000 korun stačí aspoň třikrát měsíčně zaplatit debetní nebo kreditní kartou.

Dosavadní klienti Raiffeisenbank pak mají šanci v soutěži o 10 tisíc korun: tuhle částku může každý měsíc až do konce listopadu vyhrát třicet vylosovaných klientů, pokud jim v daném kalendářním měsíci přijde na účet v součtu aspoň 15 tisíc korun a zároveň provedou aspoň tři odchozí platby (do nich se počítají platby zadané v elektronickém bankovnictví i platby kartou v libovolné výši). Do soutěže je potřeba se registrovat v mobilním či internetovém bankovnictví přes banner v sekci Nabídky -> Tipy pro vás.

ČSOB slibuje odměnu 1000 korun při založení nového běžného účtu s názvem Plus konto nebo Poštovní účet, oba jsou bez poplatků a bez závazků. Akce má trvat do konce října, podobně jako při té předchozí není vyloučeno její prodloužení. Podmínky jsou jednoduché: Po založení účtu (přes web, přes aplikaci ČSOB Smart nebo telefonicky) se stačí do 30 dnů aspoň jednou přihlásit do mobilní aplikace. Za to je odměna 500 korun. A kdo do 30 dnů aspoň jednou zaplatí kartou, dostane dalších 500 korun.

Mladým klientům ve věku od 18 do 30 let nabízí ČSOB k novému účtu až 1500 Kč. Prvních 500 Kč získají za přihlášení se do aplikace ČSOB Smart. Druhých 500 Kč od banky dostanou, když si předtím na účet pošlou aspoň 500 Kč. A třetích 500 Kč získají, když do 30 dnů aspoň jednou zaplatí v mobilu prostřednictvím Google Pay, Apple Pay, Click to Pay, Garmin Pay nebo Xiaomi Pay. Kampaň trvá do konce října. Navíc se dá soutěžit o deset mobilů iPhone 15, výherce určí losování.

UniCredit Bank nabízí novým klientům dvanáct lístků do sítě multikin CineStar zdarma. Podmínkou je použít kód ,,cinestar‘‘ při založení účtu Start (zdarma bez podmínek), Open nebo Top. Klienti od 18 do 26 let navíc dostanou voucher na Maxi popcorn menu pro dva.

Služba Skip Pay, za kterou stojí ČSOB, dá novým klientům s Účtem Plus slevu až 1000 korun na první nákup přes internet.

