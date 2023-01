Kolik dostanete příště? Spočítejte si čistou mzdu v roce 2023

V posledních letech jste při první výplatě za nový rok dostali víc peněz, i kdyby vám zaměstnavatel sám nic nepřidal. Čistá mzda totiž rostla díky daňovým změnám: zrušil se výpočet ze superhrubé mzdy, stoupla základní daňová sleva, zvýšila se i sleva na dítě.

Bohužel: první výplata za rok 2023 už podobné zvýšení nepřinese. Přilepší si jenom ten, komu přidal peníze přímo zaměstnavatel. Nebo kdo vyměnil práci za líp placenou.

Na kolik se v únoru – při výplatě za lednovou práci – můžete těšit, si snadno spočítáte v naší kalkulačce:

Víc peněz než loni zbyde lidem v exekuci a insolvenci (oddlužení, osobním bankrotu). A to přesto, že kvůli změně výpočtu nebude zvýšení tak výrazné, jako by bylo podle dosavadních pravidel. Podrobně jsme novinku popsali v článku o zvýšení nezabavitelné částky. Najdete v něm i kalkulačku nezabavitelného minima.

Výši oficiálního výdělku může od ledna 2023 ovlivnit také růst minimální mzdy: Ta stoupla o 1100 korun na 17 300 korun měsíčně hrubého při pracovní době 40 hodin týdně. V hodinovém vyjádření se zvýšila o 7,40 Kč na 103,80 Kč.

Zvýšení minimální mzdy pro nejhůře placené zaměstnance tentokrát neznamená, že úměrně tomu stoupnou i všechny úrovně takzvané zaručené mzdy. Od roku 2023 se zvyšuje jen ta nejnižší (odpovídající minimální mzdě) a nejvyšší (musí dosahovat aspoň dvojnásobku minima), zatímco druhá až sedmá úroveň zůstávají stejné jako v roce 2022. Psali jsme podrobně: Minimální a zaručená mzda 2023.

Další letošní změna má zatraktivnit částečné úvazky v pracovním nebo služebním poměru (ne při práci na dohodu). Týká se odvodů sociálního pojištění na straně zaměstnavatelů, takže čistá mzda zaměstnanců tím automaticky nestoupne. Od února 2023 si zaměstnavatelé mohou z vyměřovacích základů některých zaměstnanců odečíst pět procentních bodů. Sleva se vztahuje na lidi mladší 21 let (bez ohledu na délku úvazku) a dále na úvazky v rozsahu osm až třicet hodin týdně u pracovníků starších 55 let, pečujících o dítě do 10 let, pečujících o zdravotně postižené, studujících při zaměstnání, zdravotně postižených nebo během rekvalifikace.

Nejpozději ve mzdě za březen, tedy vyplácené v průběhu dubna, máte dostat zpátky případný daňový přeplatek. Těšit se na něj můžete, když máte nárok na některou z daňových výhod, která se uplatňuje až zpětně za celý rok. Nebo když jste některou z průběžně čerpaných měsíčních slev nevyužili po všechny měsíce, kdy jste mohli. Základem je, že do poloviny února požádáte zaměstnavatele o roční zúčtování daně za předchozí kalendářní rok, a dodáte mu potřebné podklady – typicky potvrzení z banky, penzijní společnosti, pojišťovny, ze školky a podobně. Tady je návod: Řekněte si o daňový přeplatek. Co teď přinést účetní v práci.

Zaměstnanci na pracovní cestě dostanou v roce 2023 víc peněz. Od ledna stouply sazby takzvaného stravného. Vyšší je také základní náhrada pro lidi, kteří na služební cestu jedou vlastním autem. Naopak klesl paušál za pohonné hmoty. Popsali jsme to v článku o cestovních náhradách, nebo si zkuste kalkulačku:

A co když místo klasického pracovního poměru pracujete na dohodu? Podrobný přehled, jak je to letos s DPČ i DPP, najdete v samostatném článku: Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce 2023. Máme i aktuální kalkulačku. Co se změnilo? U dohody o pracovní činnosti se zvyšuje limit, od něhož se platí sociální a zdravotní pojištění, na 4000 korun (v předchozích dvou letech byla hranice 3500 Kč). Obdobně roste také limit pro srážkovou a zálohovou daň u DPČ.

