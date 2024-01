Česká spořitelna vylepšuje vklad na čtvrt roku

Česká spořitelna zvýšila úrok na svém Vkladovém účtu (termínovaném vkladu) na čtvrt roku. Nově má úrokovou sazbu 5,5 % ročně (p. a.) místo dosavadních 3,7 %.

Tříměsíční vklad se tak stává úrokově nejvýhodnějším v aktuální nabídce spořitelny. Vklad na jeden měsíc dává úrok 5,1 % ročně, na šest měsíců 4,8 % ročně a na jeden rok 4 % ročně – jejich sazby se nezměnily.

Vkladový účet je bez poplatků, podmínkou není běžný účet ve spořitelně. Minimální vklad je 5000 korun. Před uplynutím tří měsíců si lze vybrat až čtvrtinu vložených peněz bez sankce.

Úroková sazba 5,5 % na tříměsíčním vkladu je nejvyšší mezi běžnými bankami – stejnou má také ČSOB do limitu tří milionů korun. Vyšší (5,65 %) nabízí J&T Banka, která se zaměřuje na klienty s vyššími vklady: počáteční vklad v J&T musí být aspoň jeden milion korun s výjimkou stávajících klientů, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc (u takových klientů je pak minimální vklad 100 tisíc).

Na spořicím účtu nabídne Česká spořitelna od 26. ledna, kdy změní dosavadní strukturu úročení, maximálně 4,8 % ročně při využívání Plus účtu a digitálního bankovnictví George. Kdo navíc pravidelně investuje alespoň 300 korun, získá na spořicím účtu sazbu 5 %.

Výhodou spořicích účtů je, že peníze si lze kdykoliv vybrat. Banka však může prakticky okamžitě změnit úrok jak směrem nahoru, tak dolů. Úroky na spoření se obecně odvíjejí od základních úrokových sazeb České národní banky. Očekává se, že na svém nejbližším měnovém zasedání 8. února podruhé za sebou tyto sazby sníží a bude v tom pokračovat i v následujících měsících.

Naopak u termínovaných vkladů se zavazujete, že si peníze po určitou dobu nevyberete. Výměnou za to vám však banka garantuje, že původně sjednaný úrok nezmění po celou dobu vkladu. To se podle budoucího vývoje na trhu může ukázat jako výhoda, ale i nevýhoda – v nejbližších měsících to bude výhoda. Právě v očekávání dalšího poklesu základních sazeb ČNB snižují jednotlivé banky úroky u vkladů na delší období, na kratších vkladech nechávají vyšší.

Sjednat si v nejbližších dvou týdnech termínovaný vklad tedy může být způsob, jak si současné vyšší sazby zachovat na delší dobu než u spořicích účtů. Například J&T Banka už oznámila, že od 8. února sazby sníží – na nově sjednaných tříměsíčních vkladech z 5,65 % na 5 %.

Nejvyšší úroky u termínovaných vkladů na tři měsíce Banka Úrok (p.a.) Omezení J&T Banka 5,65 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 tisíc – pro ně je minimální vklad 100 tisíc. Česká spořitelna 5,5 % Minimální vklad je 5000 Kč. ČSOB 5,5 % Do limitu tří milionů korun. Minimální vklad je 5000 Kč. Komerční banka 5,25 % Do limitu tří milionů korun. Minimální vklad je 5000 Kč. Moneta Money Bank 5,1 % Minimální vklad je 40 000 Kč. UniCredit Bank 5 % Úrok 5 % do jednoho milionu. Úrok 5,25 % od jednoho do pěti milionů. Minimální vklad je 30 000 Kč. Zdroj: oficiální dokumenty bank, stav k 22. 1. 2024

Jedničkou mezi spořicími účty na trhu zůstává nabídka s názvem Skvělý účet od Trinity Bank. Má úrokovou sazbu 6,28 % ročně pro vklady do 250 tisíc. Případnou část nad tento limit úročí 5,28 %.

Bez stropu na výši vkladu lze u Trinity Bank získat 6,08 % ročně, ale jen při založení nového účtu na pobočkách v Ostravě, Plzni, Liberci, Olomouci, Českých Budějovicích nebo Hradci Králové a současně při trvalém pobytu v některém z těchto krajů.

Česká pobočka slovenské banky VÚB nabízí 6,15 % bez stropu, od 18. ledna sníží úrok na 6,05 %. Komplikovanější je to s daněním, podrobnosti píšeme v tabulce.

Nejvyšší úrok na jednoduchém spořicím účtu bez omezení má Max banka. Sazbu 6,01 % ročně dává bez stropu a dalších podmínek.

Nejlepší spořicí účty k 22. lednu 2024 Banka Název Maximální úrok (p.a.) Omezení Trinity Bank Skvělý účet 6,28 % Pro vklady do 250 000 Kč (nad limit pak 5,68 %). VÚB Spoření bez limitů 6,15 % Bez podmínek, ale: Jde o pobočku slovenské banky. Pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu, strhne mu banka 19% daň. Kdo potvrzení odevzdá, musí si sám vyřešit daňovou povinnost za kalendářní rok (15% sazba v Ćesku). Kdo nepřekročí limity pro zdanitelné příjmy, nemusí přiznání podávat. Od 18. klesne úrok na 6,05 %. Trinity Bank Nabídka na nových pobočkách 6,08 % Jen při založení nového účtu na pobočkách v Ostravě, Plzni, Liberci, Olomouci, Českých Budějovicích nebo Hradci Králové a současně při trvalém pobytu v některém z těchto krajů. Bez stropu. Max banka Spořicí účet 6,01 % Bez podmínek. Air Bank Bonusová akce až 6 % Pro vklady do 250 000 Kč je úrok 5 %, teprve na část přesahující tuto hranici se použije 6 %. Například u zůstatku 500 000 Kč je výsledný úrok 5,5 %, u milionu 5,75 %, u pěti milionů 5,95 %. Podmínkou je aspoň pět plateb kartou v předchozím měsíci (s úlevou pro nové klienty) a aktivace bonusu. UniCredit Bank Akce k novému běžnému účtu 5,75 % Pouze pro nové klienty, kteří si založí běžný účet. Úročí se vklady do dvou milionů. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc. Banka garantuje, že úrok nesníží do konce února. Dřívějším klientům dává standardně jen 2,5 % do limitu půl milionu. Banka Creditas Spořicí účet+ 5,6 % Pro vklady do 500 000 Kč. Pro část nad tento limit je úrok 3,1 %. S výpovědní lhůtou jeden měsíc je úrok 6 % (do 500 000 Kč) a 4 % (nad 500 000 Kč). Fio banka Fio konto 5,5 % Pro vklady do 200 000 Kč. Pro pásmo od 200 000 do milionu je úrok 0,1 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %. Minimální zůstatek je 100 Kč, vrací se až při zrušení účtu. mBank mSpoření 5,5 % Podmínkou je (bezplatný) běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. To probíhá formou cílů, v každém lze naspořit max. 100 000 Kč. Překročení hranice znamená pád celého vkladu do prakticky nulového úročení. Limit lze zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů. Moneta Money Bank Spoření H, G, F, E 5,3 % Pro vklady do milionu korun. Kdo má starší typ spořicího účtu (A-D), musí si založit nový, jinak se mu vyšší úrok nenastaví. Část vkladu nad milion se úročí 0,5 %. Tabulka obsahuje jen klasické spořicí účty, které jsou standardně dostupné pro běžné retailové klienty. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

Chcete si splnit své sny? Investujte! Do minuty vyhledáte nejvýhodnější investiční portfolia a přání vaše i vašich blízkých se začnou plnit. A nemusíte být profík. Chci chytře investovat

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Firemní úvěr se zajištěním Poskytujeme úvěry od 5 mil. až do 30 mil. Kč se zajištěné nemovitostí. Řešíme nestandardní situace. Jsme první volba po bankách Více informací

Sdílejte článek, než ho smažem