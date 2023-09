Důchodovou novelu zbrzdil prezident. Co to znamená v praxi

Novelu zákona o důchodovém pojištění, která mění pravidla pro valorizace a předčasné důchody, podepsal prezident Petr Pavel 1. září. Začátek její účinnosti tak posunul o měsíc. Aby začala platit hned od září, jak prosazovala vládní koalice, musela by vyjít ve Sbírce zákonů nejpozději poslední srpnový den.

Petr Pavel uvedl, že novelu podepsal po pečlivém posouzení a i přes výhrady. „Obsahuje řadu potřebných kroků a je třeba ocenit vůli a ochotu nastalé problémy důchodového systému řešit. Je nutné, byť politicky nepopulární, snížit váhu reálných mezd ve standardní valorizaci důchodů. Jak se zřetelně ukázalo v období vysoké inflace let 2022 a 2023, je potřebné přepracovat i pravidla pro mimořádnou valorizaci. Stejně tak je potřeba průběžně upravovat podmínky pro odchody do předčasných důchodů," zdůrazňuje prezident.

Podle něj ale novela obsahuje nedostatky.

„U předčasných důchodů je problematická náhlost zkrácení doby nejdřívějšího možného odchodu z pěti na tři roky před standardním důchodovým věkem. V kombinaci s extrémně krátkým rozdílem mezi termínem platnosti a účinnosti novely to může zakládat v části populace nadměrnou nerovnost v přístupu k institutu předčasných důchodů. Nadto existuje nemalé riziko, že návrh nevalorizovat procentní výměru u nově přiznaných předčasných důchodů do doby, než důchodce dosáhne standardního důchodového věku, povede k nezamýšleným negativním sociálním efektům, zejména pokud by ekonomika opět čelila vyšší inflaci," vysvětluje Petr Pavel.

Potřebné zpřísnění podmínek by podle něj „mělo být provedeno způsobem, který bude udržitelný i v nepříznivých inflačních scénářích a nebude náhle a zásadně měnit pravidla pro občany, kteří již dle stávající legislativy potenciální nárok na předčasný důchod mají," vysvětluje Petr Pavel.

Výhrady má také ke způsobu, jak novela upravuje mimořádné valorizace. „V případě dalšího inflačního výkyvu by vedl k fiskálně nákladnějšímu řešení, než je dnešní a přitom nevyhovující režim. Paradoxně to vede ke konfliktu se základním cílem vlády. Úkolem by mělo být nalézt takový postup pro mimořádné valorizace, který v období nadměrné inflace zvýší důchody obdobným tempem, jakým rostou příjmy ostatním spoluobčanům, přičemž realizace mimořádné valorizace nebude vyžadovat korektiv v podobě speciálních ad hoc zákonů," podotýká prezident.

„Zároveň apeluji obecně na respektování lhůty, kterou mi k posuzování zákonných předloh dává Ústava ČR," vzkázal Petr Pavel vládní koalici.

Jak a kdy se změní valorizace důchodů?

Posunutí účinnosti novely na říjen nebude mít vliv na chystanou změnu valorizačního mechanismu. Jeho nové nastavení zpomalí růst důchodů nejdříve od roku 2025.

V současnosti se důchody při řádné valorizaci zvyšují o celou inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Nově se mají dál zvyšovat o inflaci, ale k tomu jen o třetinu růstu reálných mezd. Pravidla se tak vrátí na úroveň před rokem 2018. Končí i dosavadní alternativa v počítání inflace: Nově se bude vycházet jen z růstu životních nákladů důchodců. Dosud se počítal buď růst spotřebitelských cen domácností důchodců, nebo růst spotřebitelských cen všech domácností – do výpočtu valorizace se použila ta inflace, která byla vyšší.

Řádná novoroční valorizace v lednu 2024 proběhne ještě podle dosavadních pravidel. Základní výměra důchodů při ní stoupne přibližně o 400 korun měsíčně. Procentní část se tentokrát zvyšovat nebude. Průměrný důchod tak stoupne na 20 700 korun, odhaduje ministerstvo práce a sociálních věcí. Definitivní čísla upřesní 4. září podle nejnovějších statistik. Psali jsme podrobně: Další valorizace důchodů. Jurečka řekl první číslo

Novela také ruší mimořádnou valorizaci. Stát místo ní bude vyplácet dočasný příspěvek do další řádné valorizace, dočasně by se zvedla také zásluhová část penze.

Jak a kdy se změní podmínky pro předčasné důchody?

Postoj prezidenta se ale dotkne předčasných důchodů. U těch měla od 1. září platit přísnější pravidla, která by „popularitu" předčasných penzí snížila. Díky pozdržení novely teď lidé dostanou měsíc navíc na rozhodnutí, jestli odejdou předčasně z práce za stávajících podmínek.

V příštím týdnu zároveň ministerstvo zveřejní parametry výpočtu důchodů pro rok 2024, takže bude možné srovnat podmínky letošního a příštího roku.

Právě čísla z loňského září enormně zvýšila zájem o předčasné důchody, protož kvůli mimořádným valorizacím byly finančně výhodnější než řádné důchody. Do předčasné penze tak odešlo výrazně více lidí než v minulých letech, což významně zvýšilo výdaje ze státního rozpočtu. Podle ministra práce Mariana Jurečky ale letos už předčasné penze nejsou tak výhodné jako loni.

Podle nových pravidel se bude do předčasného důchodu chodit nejdříve tři roky před řádným důchodem. Dosud to je pět let, nejdříve v 60 letech. Zároveň novela zavádí bolestivější penalizaci předčasného důchodu. Procentní výměra se dosud krátí nevratně o 0,9 až 1,5 procenta podle počtu dnů, které zbývají do řádného důchodu. Čím vyšší věk, tím nižší je krácení. Nově by bude procentní výměra snižovat vždy o 1,5 procenta za každých chybějících 90 dní do dosažení důchodového věku.

Lidé tak přijdou až o pětinu částky, kterou by dostali, kdyby šli do starobní penze v řádném termínu. Máme k tomu i kalkulačku: Předčasný důchod? Spočítejte si, jak vyjde podle nových pravidel

Předčasné penze se už také podle novely nebudou valorizovat – tedy neporostou tak jako starobní důchody. Tím se bude rozdíl mezi předčasnými a klasickými důchody zvyšovat.

Lidé, kteří odchod do předčasného důchodu teprve zvažují, mají ještě celé září na to, aby si zafixovali stávající podmínky a teprve během dalšího půl roku se definitivně rozmysleli. Zákon totiž umožňuje podat na sociální správu formulář nazvaný Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění. Ten vlastně říká, že někdy v průběhu šesti měsíců si asi přijdou požádat o důchod a že jim má úřad „držet místo“. Kdy se pak žadatel rozhodne do předčasného důchodu skutečně odejít, dostane podmínky platné k datu podání formuláře – tedy ty dřívější, mírnější. Formulář není závazný, takže když se žadatel nakonec rozhodne ještě pracovat a do předčasného důchodu nejít, stačí, když už prostě na sociální správu nepřijde a o důchod nepožádá.

Spočítejte si předčasný důchod podle nových pravidel od října 2023:

Zájem o fixaci předčasných důchodů roste. Zatímco v lednu sociální správa obdržela 149 formulářů, v únoru 89 a v březnu 241, od dubna už jdou čísla do tisíců: v dubnu přišlo skoro tisíc formulářů, v květnu přes tři tisíce, v červnu skoro pět tisíc a v červenci skoro devět tisíc.

Podle ministra Jurečka novela do budoucna snižuje výdaje na důchody proti dnešku o 0,6 procenta hrubého domácího produktu. V dnešních částkách je to kolem 50 miliard korun.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

