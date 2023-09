O kolik se v lednu zvýší důchody? Jurečka řekl přesné číslo

Průměrný důchod se od ledna 2024 zvedne o 360 korun a dosáhne 20 693 korun. Státní rozpočet to bude stát 12,3 miliardy.

Důchody se od ledna podle zákonné valorizace zvýší o 360 korun. Tentokrát stoupne pouze základní výměra důchodu, procentní výměra se zvyšovat nebude. Důchod se tak zvýší všem stejně.

Zvýšení se týká všech vyplácených důchodů - je jich zhruba 3,5 milionu. Vedle starobních důchodů jde také o invalidní, předčasné a další důchody.

O zvýšení není potřeba žádat, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ho provede automaticky. Lednová valorizace bude stát státní rozpočet 12,3 miliardy korun.

Už od října 2023 sice začnou platit nová pravidla pro valorizace důchodů, těch lednových se však nový výpočet ještě nedotkne. Výpočet se změní až pro valorizaci v roce 2025.

Dosud se důchody zvyšují o inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Nově se budou zvyšovat o inflaci a jen o třetinu růstu reálných mezd. Pravidla se tak vrátí na úroveň před rokem 2018. Cílem změn je zajistit finanční udržitelnost systému.

Podle ministra práce Mariana Jurečky nikde v okolních zemích za posledních několik let nerostly důchody tak razantně, jako u nás. Před deseti lety činil průměrný důchod polovinu toho, co dnes. A jen od ledna 2022 do ledna 2024 se průměrný důchod zvýšil o 5240 korun.

Zruší se i dosavadní alternativa v počítání inflace: Nově se bude vycházet jen z růstu životních nákladů důchodců. Dosud se počítal buď růst spotřebitelských cen domácností důchodců, nebo růst spotřebitelských cen všech domácností – do výpočtu valorizace se použila ta inflace, která byla vyšší.

Změny ve valorizaci mají omezit rozevírání nůžek mezi vysokými a nízkými penzemi.

Končí také mimořádné valorizace, které zvyšují důchody v případě, že za sledované období od posledního přidání meziměsíční přírůstek cen překročí pět procent. Stát bude místo mimořádné valorizace vyplácet dočasný příspěvek do další řádné valorizace.

Zároveň se zvedne, opět jen dočasně, zásluhová část penze. O kolik procent by zásluhová část dočasně vzrostla, o tolik procent by pak v lednovém navýšení byla nižší. Dočasný příspěvek a zvýšení procentních výměr má odrážet 60 procent růstu cen za sledované období.

Důchody dál porostou, ale pomaleji než doposud. „Stále platí, že důchody budeme každoročně v lednu navyšovat. Stejně tak senioři zůstanou chráněni proti extrémní inflaci. Důchody budeme o inflaci plně valorizovat, jen měníme systém tak, aby byl spravedlivější a hlavně udržitelný. Skutečně nyní taháme za záchrannou brzdu,“ uvedl ministr Marian Jurečka.

