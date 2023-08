Předčasný důchod? Spočítejte si, jak vyjde podle nových pravidel

Do předčasného důchodu se bude odcházet později než podle dosavadních pravidel, zároveň bude méně výhodný než dosud. Přísnější pravidla začnou platit zřejmě od září, pokud novelu brzy podepíše prezident a do konce srpna vyjde ve Sbírce zákonů.

Na naší kalkulačce zjistíte, jaký důchod dostanete, když se rozhodnete odejít do penze dřív podle nových pravidel.

Dosud bylo možné do předčasného důchodu odejít až pět let před řádným důchodem, nejdříve v 60 letech. Nově se doba zkracuje maximálně na tři roky.

Zároveň bude bolestivější penalizace předčasného důchodu. Penze se i nyní krátí o určitou částku, a to nenávratně – takže lidé pobírají nižší důchod i poté, co nastoupí do řádné penze. Nyní bude snížení důchodu citelnější.

Procentní výměra důchodu se dosud krátila o 0,9 až 1,5 procenta podle počtu dnů, které zbývaly do řádného důchodu. Čím vyšší věk, tím nižší bylo krácení. Nově se bude snižovat procentní výměra vždy o 1,5 procenta za každých chybějících 90 dní do dosažení důchodového věku. Lidé tak přijdou nově až o pětinu částky, kterou by dostali, kdyby šli do starobní penze až v řádném termínu.

Zatím stále platí, že o předčasný odchod do penze budou moci požádat lidé, kteří získali dobu pojištění 35 let. V polovině roku 2024 se ale i tato hranice zpřísní, a to na 40 let.

A ještě jedna špatná zpráva pro lidi, kteří chtějí odejít předčasně do důchodu. Penze se už nebudou valorizovat, tedy neporostou tak, jako starobní důchody vždy na začátku nového roku. Tím se bude rozdíl mezi předčasnými a klasickými důchody zvyšovat.

V předčasném důchodu je teď přibližně 690 tisíc lidí. Jen za loňský rok o něj mělo zájem 80 tisíc, což je podle České správy sociálního zabezpečení výrazně víc než v předchozích letech. Loni totiž kvůli mimořádným valorizacím bylo finančně výhodné o předčasný důchod požádat. Šlo o zcela mimořádnou situaci kvůli vysoké inflaci.

Běžně o dřívější odchod do důchodu projeví zájem zhruba 30 až 40 tisíc lidí ročně. I to je ale podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky hodně. „Předčasné důchody by neměly být standardním nástrojem pro opuštění trhu práce. Cílem novely je, aby se snížil trend vysokého počtu odchodů do předčasného důchodu. Ten musí být možností ve specifických případech, ne standardem pro vysoké procento žadatelů o důchod,” vysvětluje Jurečka.

Předčasné důchody stojí státní rozpočet hodně peněz. Lidé, kteří odejdou dřív z trhu práce, už navíc neplatí daně a pojištění. V červnu letošního roku dosahovala průměrná předčasná penze 18 398 korun, což bylo o 1835 korun méně než průměrný starobní důchod.

Staré podmínky je možné si ještě zafixovat

Lidé, kteří zvažují odchod do předčasné penze, mají už jen pár dní, aby si zafixovali současné podmínky. Do konce srpna můžou podat na sociální správu formulář nazvaný Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění a získat tím půl roku čas na rozmyšlenou. Tento formulář vlastně říká, že někdy v průběhu šesti měsíců si asi přijdou požádat o důchod a aby obrazně řečeno drželi místo.

Pokud se pak žadatel rozhodne do předčasného důchodu skutečně odejít, dostanete podmínky platné k datu podání formuláře. Tedy: i když už budou platit přísnější pravidla, pro žadatele ještě budou platit ty mírnější z letošního srpna.

Když se nakonec žadatelé rozhodnou ještě chvíli pracovat a do předčasného důchodu nejít, stačí, když už prostě na sociální správu nepřijdou a o důchod nepožádají. Formulář není závazný.

Podrobně jsme o tom psali tady: Předčasný důchod: Jak odejít výhodněji, než zpřísní podmínky

