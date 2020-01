Předčasný důchod 2020. Kdy můžu jít a o kolik sníží penzi

Zatímco předčasný důchod vyplácí stát, na předdůchod si musíte našetřit sami v doplňkovém penzijním spoření (takzvaném třetím piliři).

I čerpání předdůchodu se ale řídí několika pravidly: doplňkové penzijní spoření u penzijní společnosti si musíte platit aspoň pět let, zároveň by vám mělo scházet nejvýš pět let do řádného důchodového věku (počítá se vždy důchodový věk pro muže stejného data narození). Minimální souvislá doba pobírání předdůchodu jsou dva roky. Měsíční penze musí odpovídat alespoň třiceti procentům průměrné mzdy – pro letošek částce 10 450 korun 50 haléřů. V závislosti na tom, jak dlouho chcete předdůchod čerpat, tedy musíte mít na penzijním kontě naspořenou odpovídající sumu. Například u minimální dvouleté varianty jde o 250 812 korun, u nejdelší pětileté varianty o 627 030 korun.

Výhodou je, že během pobírání předdůchodu za vás stát hradí zdravotní pojištění. Pokud jenom berete předdůchod, roky v něm jsou pro účely výpočtu penze takzvanou vyloučenou dobou. To znamená, že se sice nepočítají do potřebné doby pojištění, ale zároveň nerozmělňují základ, z něhož se důchod počítá – pro výpočet starobní penze se totiž vychází z výdělků v letech před důchodem. Pokud zároveň k předdůchodu pracujete (a možné to je), můžete si vybrat, jestli předdůchod chcete vyloučit, nebo výdělky započítat.