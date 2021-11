Dáme ještě víc. Spořicí účty mají novou jedničku

Nejlepší snadno dostupné spořicí účty podle úrokové sazby pro nové zájemce

Banka Název Maximální úrok Omezení

Trinity Bank Spořicí účet Výhoda+ Dobrý klient 2,58 % Bez omezení celkové částky. Jenom na vklady, které jste v Trinity neměli k 30. září. Kdo nemá spořicí účet založený v říjnu nebo listopadu, musí si ho založit.

Moneta Money Bank Spoření nebo Spoříto 2,5 % Úrok 2,5 % pro vklady do jednoho milionu, pro část vkladu nad milion je 0,5 %. Je potřeba založit nový spořicí účet, jinak bez podmínek.

Expobank Neo účet 2,01 % Bez omezení. Jde o běžný účet bez poplatků, úrok se vztahuje na libovolnou částku.

Banka Creditas Spořicí účet+ 2 % Úrok 2 % pro vklady do 350 tisíc, pro zbytek vkladu je 1 %. Bez podmínek. S výpovědní lhůtou jeden měsíc je úrok až 2,1 %.

J&T Banka Spořicí účet 2 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Tato podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň ve výši milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc korun. Výpovědní lhůta je jeden den. S výpovědní lhůtou jeden měsíc (33 dnů) je úrok 2,25 %.

Sberbank Spořicí účet 1,8 % Podmínkou je běžný účet přinejmenším ve variantě Plus – ten je bez paušálu jen v případě, že aspoň pětkrát měsíčně zaplatíte kartou. Úrok 1,8 % pro vklady do jednoho milionu, případně na 1 % pro vyšší částky. Bez běžného účtu 1,5 % a 0,8 %.

Air Bank Spořicí účet 1,5 % Pro vklady do 250 000 Kč při aspoň pěti platbách kartou za měsíc. Část od 250 000 Kč do 1 000 000 Kč se úročí 0,1 %, případná část nad 1 000 000 Kč se neúročí.

Fio banka Spořicí účet 1,5 % Pro vklady do 200 000 Kč, platí od 1. prosince. Pro částku od 200 tisíc do milionu 0,05 %, od milionu do 10 milionů 0,08 %, nad 10 milionů 0,1 %.

Česká spořitelna Spoření ČS 1,5 % Pro vklady do 200 000 Kč pro klienty s běžným účtem Plus (podmínky: příjem aspoň 7000 Kč měsíčně a využívání aspoň jednoho z dalších produktů skupiny ČS, jinak paušál 100 Kč). Nad tento limit 0,01 %. Pro klienty Exclusive s účtem Plus je limit 400 tisíc, pro klienty Erste Premier je limit milion korun. Až od 1. prosince.

Raiffeisenbank Spořicí účet XL 1,5 % Na 1,5 % pro vklady do 150 000 Kč dosáhnou jen klienti s aktivním využíváním běžného účtu (příjem aspoň 15 000 Kč měsíčně a tři odchozí platby v měsíci). Zůstatek od 150 000 do 500 000 Kč se pak úročí 0,1 %, část vkladu přesahující 500 000 Kč se úročí 0,01 %. Platí od 1. prosince, do té doby maximálně 0,4 %.

Equa bank Spořicí účet Hit 1,5 % Úrok 1,5 % jen pro vklady do 200 000 Kč. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc nebo celkové investice aspoň 50 tisíc, jinak úrok v daném měsíci klesne na 0,1 %. Případná část vkladu nad 200 000 Kč se úročí 0,1 %. Platí od 1. prosince, do té doby maximálně 0,4 %.

Hello bank Hello spoření 1 % Pro vklady do 200 000 Kč. Případná část nad 200 000 Kč se neúročí.