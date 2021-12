Stavební spořitelny zvyšují úročení vkladů. Nové porovnání

Co se děje

Další dvě stavební spořitelny zvyšují úročení vkladů. Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) má od prosince sazbu z 1 % na 1,5 % ročně. Modrá pyramida sice ponechává základní sazbu na 0,5 %, zvyšuje však úrokový bonus z 0,5 % na 1 %, takže při dodržení předepsaných podmínek bude celkové úročení rovněž 1,5 %.

Už dříve zvýšily úročení vkladů na 1,5 % Raiffeisen stavební spořitelna a Moneta stavební spořitelna. Jako poslední zatím nechává nižší úrok – v součtu 1 % – ČSOB Stavební spořitelna (Liška), která má základní sazbu 0,4 % s bonusem 0,6 %.

V čele našeho žebříčku je nabídka Raiffeisen stavební spořitelny, kterou však mohou využít pouze noví klienti mateřské Raiffeisenbank, pokud si současně založí nový běžný účet. Což skutečně není pro každého.

Nejvýhodnější tarif stavebního spoření bez dalších dodatečných podmínek má v současnosti Buřinka – Stavební spořitelna České spořitelny. Když budeme spořit 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let, zhodnotí nám vklady čistou úrokovou sazbou 3,959 % (počítáme do toho veškeré poplatky, úrok, daně a státní podporu). Kdybychom chtěli podobného zhodnocení dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen 4,658 % (úroky podléhají 15% srážkové dani).

Odstup Buřinky od dalších tří je však nepatrný. O výhodnosti stavebního spoření rozhodují vedle úrokových sazeb také poplatky. V posledních měsících prakticky zmizel poplatek za uzavření smlouvy a rozdíly v poplatcích za vedení účtu se počítají doslova v korunách.

Nabídky stavebních spořitelen porovnáváme podle částky, kterou naspoříme za šest let, pokud pravidelně spoříme 1700 korun měsíčně. Do výpočtu zahrnujeme veškeré poplatky, daně, úroky i státní podporu. Čistá úroková sazba nám říká, jakou sazbou by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku.

Srovnání stavebního spoření k 1. 12. 2021 (nabídky pro dospělé v aktivním věku nebo bez věkového omezení, tedy kromě speciálních nabídek pro mladé nebo seniory) Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba Raiffeisen Balíček pro nové klienty RB 140 078 Kč 4,455 % ČS (Buřinka) Akce 2000 Kč 137 956 Kč 3,959 % Moneta ProSpoření 137 947 Kč 3,957 % Modrá pyramida Moudré spoření 137 893 Kč 3,944 % Raiffeisen Spoření S 217 - akce 137 874 Kč 3,940 % ČSOB (Liška) AktivPlus Spořicí + balíček ČSOB 136 817 Kč 3,691 % ČSOB (Liška) AktivPlus Spořicí s prémií za nového klienta 136 239 Kč 3,553 % ČSOB (Liška) AktivPlus Spořicí 135 659 Kč 3,413 % Zdroj: Stavebky.cz

Petr Kielar Petr Kielar v letech 1994–2006 pracoval v Českomoravské stavební spořitelně, od roku 2006 působí jako nezávislý konzultant. Provozuje web Stavebky.cz, který se snaží co nejlíp popisovat aktuální stav a není ovlivňován zájmy... Další články autora.