Srovnání spořicích účtů: Blýská se na lepší časy?

Dlouho jsme co čtvrtrok referovali, jak banky drží úrokové sazby spořicích účtů proklatě nízko a že na nějaké zvyšování nemají chuť. Poslední tři měsíce ale naznačují, že by se snad zaběhnuté pořádky na trhu spořáků mohly konečně trochu změnit. „Trojí a do konce roku čtvrté zvýšení základní sazby České národní banky na skoro dvě procenta, to už je velmi podstatný posun, aby klienti pochopili, že nulové úročení není zcela v pořádku,“ říká portfolio manažer Partners investiční společnosti Martin Mašát.

Řada bank se proto konečně rozhoupala a sazby na spořicích účtech zvýšila. „V srpnu úroky zvyšovaly ING Bank, Waldviertler Sparkasse Bank a Equa bank, v září Wüstenrot hypoteční banka, Banka Creditas, ČSOB, Fio banka a v říjnu zatím Expobank. Velké banky zvýšily zatím jen úročení u speciálních produktů, kde je nutné současně i investovat, u menších bank ale roste úročení i u klasických spořicích účtů. Pozitivním překvapením bylo, že Banka Creditas zrušila doposud hojně využívanou praxi, že banky úročí lepší sazbou jen menší vklady,“ bilancuje nedávný vývoj šéfredaktor portálu Finparáda.cz Zdeněk Bubák.

Jenže inflace má stejně navrch

I když řada bank úroky na spořicích účtech zvyšovala, není důvod k radostnému vyskakování. I účty ze špičky našich žebříčků stále výrazně pokulhávají za inflací, která se v minulém měsíci pohybovala na hranici 2,3 procenta. Index spotřebitelských cen byl sice v září nižší, než ekonomové očekávali, i tak jde ale o hodnotu, o které si můžou drobní střadatelé u úroků nechat jen zdát.

„Inflace se bohužel v nejbližších měsících bude dál pohybovat zřetelně nad dvěma procenty. Na začátku příštího roku by se mohla dokonce dotknout i tří procent, tedy úrovně, na které úročení účtů a vkladů v bankách za současného stavu nemůže dosáhnout. Nejdřív se nad inflaci logicky musí dostat úroky z hypotečních úvěrů, aby neztráceli věřitelé,“ vysvětluje Martin Mašát.

Akční konec roku?

Na přelomu roku banky tradičně rozjíždějí marketingové akce. Zajímavé nabídky by se mohly objevit i mezi spořicími účty. „Banky a kampeličky už s akcemi pomalu začínají a lze tedy očekávat, že v tom budou pokračovat i v následujících měsících. Nějaká společnost určitě přijde s akcí trvající omezenou dobu, kdy budou pro nové klienty nebo nové vklady nabízet významně vyšší sazby. Překvapením by nebylo ani to, kdyby banky zvyšovaly limity objemu vkladů pro bonusové (vyšší) sazby nebo je dokonce zrušily,“ myslí si Zdeněk Bubák.

A podobného názoru je i Martin Mašát: „Ke konci roku by mohlo v rámci konkurenčního boje dojít k dalšímu zvyšování sazeb, odhaduji o 0,3 až 0,5 procenta. Ostatně už teď je to patrné na termínovaných vkladech, kde se po delší době dočkáváme tlaku na atraktivnější úroky.“

Ať už se na spořicích účtech dočkáme lepších úroků, nebo ne, je potřeba myslet na to, že tento produkt by měl primárně sloužit jako rychle dostupná finanční rezerva. Pokud máme naopak zájem o dlouhodobější odkládání a zhodnocování peněz, měli bychom se poohlédnout po investičních možnostech.

Nejlepší spořicí účty

Pro produktové srovnání jsme jako obvykle vybrali úložky sto tisíc a jeden milion korun. Po dobu ročního spoření se nebude ze spořicího účtu vybírat ani na něj nově ukládat, takže budeme moci sledovat, jak se za rok vložená částka rozroste. Z žebříčku jsme vyřadili všechny spořicí účty, které svůj úrok podmiňují podmínkami typu minimální obrat na účtu, útrata platebními kartami nebo nutnost zřízení běžného účtu, který je zpoplatněný. Mimo hru zůstaly i spořicí účty s časově omezeným akčním zhodnocením a „spořicí účty“ s výpovědní lhůtou. Stejně tak spořicí účty kampeliček, kde by klienti museli skládat vysoký členský vklad, který nepodléhá pojištění vkladů.

Kdo vám nejlíp zhodnotí sto tisíc

V čele našeho žebříčku spořicích účtů s úložkou sto tisíc korun se osamostatnila Banka Creditas s úrokem 0,8 procenta. Spořicí účet této banky tak po roce spoření přináší zhodnocení 682 korun.

Stříbrná je tentokrát Hello bank!, která nabízí spořicí účet Hello spoření s úrokem 0,6 procenta. Po roce by se vám tedy měl stotisícový vklad navýšit o 511 korun.

Na třetím místě je Sberbank s produktem FÉR spoření PLUS, na kterém vám sto tisíc po roce spoření díky sazbě 0,53 procenta může narůst o 451 korun.

O bramborovou medaili se dělí ING Bank a Wüstenrot. Jejich produkty ING Konto a Spořicí účet původní vklad ročně navyšují o 0,5 procenta.

Kdo vám nejlíp zhodnotí milion

Také při úložce milion korun kraluje spořicí účet banky Creditas. Ta u vyšších vkladů úrok dokonce ještě navyšuje, takže o tři čtvrtě milionu můžete počítat s atraktivní sazbou 1,1 procenta. Po roce spoření by tak na vás čekalo dalších 9390 korun.

Na druhou příčku poskočila banka Wüstnerot, která nabízí úrok 0,5 procenta, což v případě milionové úložky znamená roční zhodnocení o 4258 korun.

Bronzová je v našem „milionovém“ srovnání Sberbank. Díky produktu FÉR spoření PLUS byste měli při ročním spoření dosáhnout na zhodnocení 2720 korun.

Těsně pod stupni vítězů skončila Expobank s úrokovou sazbou 0,3 procenta.