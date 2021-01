OSVČ mají platit vyšší odvody, chce Maláčová kvůli důchodům

Důchodová reforma od ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) počítá i s vyššími odvody pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Vyplývá to z balíčku návrhů, který ministerstvo poslalo do takzvaného připomínkového řízení.

Živnostníci a další podnikatelé mají nově platit sociální pojištění ze 75 procent zisku místo z 50 procent. Maláčová dlouhodobě zdůrazňuje, že podnikatelé platí výrazně nižší sociální pojištění než zaměstnanci. Zvýšení odvodů by podnikatelům podle ministerstva práce mělo také zajistit budoucí důstojné důchody.

Například živnostník s průměrným měsíčním příjmem 34 tisíc korun, který uplatňuje 60% výdajový paušál, dnes platí minimální sociální pojištění ve výši 2588 korun. Kdyby návrh na vyšší odvody prošel, bylo by to 2978 korun.

Po zvýšení odvodů počítá ministerstvo s novými příjmy pro státní rozpočet ve výši do 0,3 procenta hrubého domácího produktu (HDP). To je v současnosti přes 15 miliard ročně, které se můžou hodit třeba na financování jiné novinky: bonusu za vychované děti. Maláčová chce k důchodu nově přičítat bonus 500 korun za každé vychované dítě, v součtu však nejvýše 1500 korun. Tento bonus by měl kompenzovat obecně nižší důchody žen.

Další návrh počítá s tím, že pracovníci s náročnou profesí budou chodit do penze dřív, a to o rok za každých deset let práce. Jde třeba o horníky, svářeče nebo zdravotní sestry. Týkalo by se to asi desetiny zaměstnanců v Česku, tedy víc než 400 tisíc lidí. I tato novinka zvýší do budoucna podle ministerských výpočtů státní výdaje opět asi o 15 miliard ročně podle současných čísel. Zhruba devět miliard by mohly zajistit příjmy ze zvýšeného pojistného, které by za zaměstnance v náročných profesích odváděli zaměstnavatelé. Návrh počítá, že pojistné stoupne o pět procentních bodů.

Balíček návrhů řeší také rozdělení státního důchodového systému: současný první pilíř se má rozdělit na základní důchod ve výši 10 tisíc korun (shodně pro všechny) a na zásluhovou část. Zhruba desetina nejchudších penzistů by si tak polepšila, ti ostatní mají zůstat zhruba na svém. V plánu je třeba i výhodnější valorizace. V novém systému by důchody z nultého pilíře měly automaticky zvyšovat podle růstu nominálních mezd a důchody z prvního pilíře podle inflace.

Návrhy, kterým teď ministerstvo práce se zpožděním dalo konkrétní legislativní podobu, představila Maláčová už dřív. Vycházejí z práce důchodové komise pod vedením rektorky Mendelovy univerzity Danuše Nerudové.

Podle kritiků jde spíš o kosmetické než potřebné zásadní změny. Jejich zavedení by zvýšilo náklady na důchodový systém o desítky miliard. Například ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) proto návrhy od Maláčové dlouhodobě odmítá. Není proto moc pravděpodobné, že by se na balíčku shodla i vládní koalice a stihla ho prosadit ještě před volbami.

Jiří Hovorka