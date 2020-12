Zvýšení důchodů 2021. Spočítejte si, kolik dostanete

Jak na to

Průměrný důchod se v roce 2021 stoupne o 839 korun na 15 336 korun. Valorizace vychází ze vzorečku v zákoně: důchody se pravidelně zvyšují o růst cen (inflaci) a polovinu růstu reálných mezd.

U inflace se od roku 2017 počítá buď s celkovým indexem růstu spotřebitelských cen, nebo se speciálním indexem vycházejícím ze spotřebního koše důchodců. Použije se přitom vždycky ten typ inflace, který je vyšší. Letos je to poprvé „důchodcovská“ inflace.

Ceny spotřebního koše seniorů se podle Českého statistického úřadu zvedly od loňského července do letošního června (což je rozhodné období pro výpočet) o 3,8 %, zatímco běžná inflace dělala 3,4 %. Mzdy se reálně zvýšily o čtyři procenta – jde o růst po odečtení inflace.

Průměrná penze se tedy má od roku 2021 zvýšit celkem o 5,8 %. Konkrétně to bude vypadat tak, že základní výměra, která je pro každý důchod stejná, stoupne o 60 korun na 3550 korun, procentní výměra vzroste o 7,1 %.

O pravidelnou valorizaci není nutné někde žádat. Týká se automaticky všech druhů důchodů – tedy starobních včetně předčasných, invalidních, vdovských, vdoveckých i sirotčích. Nárok na ni má každý, kdo důchod začne pobírat do konce roku 2020.

Informaci o tom, jak se valorizace projeví u každého konkrétního důchodu, posílá Česká správa sociálního zabezpečení mezi půlkou prosince a ledna. Představu si můžete udělat už teď, když využijete naši kalkulačku.

Jednorázový příspěvek 5000 Kč

Vláda vzhledem k epidemii koronaviru uvažovala i o tom, že by důchodcům na začátku roku 2021 mimořádně navýšila nad rámec valorizace podle zákona. Nakonec ale místo toho rozhodla, že penzisté dostanou už v prosinci jednorázový mimořádný příspěvek ve výši 5000 korun. Tyto peníze mají důchodci mít na účtech do 8. prosince. Kdo si důchod vybírá přes složenku, má ji dostat nejpozději do poloviny prosince. Také mimořádný příspěvek se týká všech typů důchodů.

Víc než podle zákonného vzorečku valorizace rostly důchody v předchozích letech. Průměrný důchod v lednu 2020 stoupl o zhruba 900 korun. Většinu dělala zákonná valorizace, dalších 151 korun k průměrnému důchodu dosypalo mimořádná zvýšení navržené vládou a podpořené i opozicí.

Ještě o rok dřív prosadila vláda změnu důchodů, která je zvyšuje natrvalo. Od roku 2018 totiž základní výměra, kterou dostává každý penzista stejně velkou, vzrostla z předchozích devíti na současných deset procent. Oproti předcházejícím rokům je tak každý důchod v Česku nyní automaticky vyšší o víc jak 300 korun měsíčně.

To všechno vládě pomůže ke splnění slibu, že průměrný starobní důchod v příštím roce přesáhne 15 tisíc korun. S průměrným důchodem to přitom není jako s průměrnou mzdou. Zatímco na ni nedosahují dvě třetiny zaměstnanců, důchody jsou mnohem více rovnostářské a jejich střední hodnota (takzvaný medián) je velmi blízko u průměru, jde o několik málo sto korun. Například v roce 2019 byl medián jen o 111 korun pod průměrným důchodem.

Rychlé zvyšování důchodů dál zhoršuje výhled penzijního systému. Kvůli stárnutí populace mají výdaje na důchody, pokud by nedošlo k jejich změně, vzrůst z dnešních zhruba 8,5 % HDP na více jak 14 % před rokem 2060. V dnešních cenách by to představovalo nárůst výdajů ze státního rozpočtu na důchody o zhruba 300 miliard korun ročně.

Letos celkové výdaje na důchody dělají více jak 500 miliard, což představuje téměř třetinu výdajů státního rozpočtu. Zvýšení důchodů v roce 2021 přijde státní rozpočet na 28,6 miliardy korun.

Zastánci zvyšování ve shodě s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD) naopak upozorňují na to, že důchody v posledních letech v Česku rostly výrazně pomaleji než mzdy, čímž se prohlubuje rozdíl v příjmech domácností lidí v produktivním věku a v příjmech důchodců. OECD ve své zprávě o důchodové reformě v Česku spočítala, že od roku 1996 do roku 2018 mzdy v Česku vzrostly o víc než 200 %, zatímco vyplácené důchody byly valorizovány jenom o 150 %.

I proto podle OECD patří Česko k zemím, kde mají staří lidé v poměru ke mzdám nejnižší příjmy. „V zemích OECD mají lidé starší 65 let disponibilní příjem v průměru ve výši 87 % disponibilního příjmu celé populace. Česká republika je se 74 % hluboko pod průměrem,“ uvádějí analytici OECD. Dodávají však, že to není jen vina nastavení státních penzí. Lidé si v Česku na důchod také stále málo spoří a musí se v důchodovém věku momentálně spoléhat hlavně na příjmy od státu.

Doplatek za valorizaci až za rok

Na závěr se ještě vraťme k pravidlům valorizace. Poslanci a senátoři spolu s návrhem na letošní mimořádný příspěvek schválili také změnu pravidel ve výpočtu valorizace, ke které dojde až od roku 2022.

Stát vyplácí důchody v různých termínech od 2. do 24. dne v měsíci. Výplatní termín dostane penzista přidělen na začátku pobírání důchodu a následně v něm penzi dostává na takzvaný klouzavý měsíc po celou dobu pobírání důchodu. Ke zvýšení podle valorizace v současnosti dochází až od termínu výplaty první lednové splátky. Když někdo pobírá důchod 6. den v měsíci, dostane první valorizovanou částku na období od 6. ledna do 5. února. Kdo pobírá důchod 24. den v měsíci, dostane první valorizovanou částku na období od 24. ledna do 23. února.

Od roku 2022 se termíny výplat měnit nebudou, ale podle schváleného pozměňovacího návrhu pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka se valorizace nově bude počítat hned od 1. ledna. Důchodci tak dostanou vždy v lednu k důchodu ještě doplatek valorizace za dobu od 1. ledna do termínu první výplaty důchodu v novém roce.