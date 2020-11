Pět tisíc k důchodu. Rouškovné definitivně schváleno

Mimořádný jednorázový příspěvek ve výši 5000 korun ke všem důchodům dnes schválili i senátoři a potvrdili tak dva týdny starý souhlas poslanců.

Příspěvek dostane ho 2,9 milionu lidí – nejenom ke starobním, ale také k invalidním či pozůstalostním penzím. Potřebnou podporu naopak nezískal návrh hnutí Starostové a nezávislí (STAN), aby stát přispěl jednorázovou částkou také všem samoživitelům.

Zákon počítá s tím, že příspěvek – stejný pro všechny bez ohledu na výši důchodu – vyplatí Česká správa sociálního zabezpečení během prosince, a to v jednotný termín, tedy bez vazby na výplatní termín konkrétního důchodu. Příspěvek dostanou automaticky všichni příjemci důchodů stejnou formou jako samotnou penzi, tedy buď na účet, nebo v hotovosti. Nebude potřeba o něj někde speciálně žádat.

Příspěvek nemá podléhat případné exekuci a nezahrnuje se do takzvaných rozhodných příjmů. Neměl měl by tak ohrozit pobírání dávek na bydlení či jiných sociálních podpor.

Při případném souběhu více typů důchodů bude příspěvek vyplacen jenom jednou.

Prostě dárek

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) tento příspěvek původně nazvala jako rouškovné. Měl důchodcům hlavně vynahradit vyšší náklady, které měli v souvislosti s koronavirovou krizí. Když ale návrh na konci srpna schválila vláda, premiér Andrej Babiš (ANO) tento název odmítl.

„Prosím vás, my jasně říkáme, že to není rouškovné, že není přímá souvislost s tím virem. (...) Nenazýváme to rouškovné, ale příspěvek na lepší a zdravější život našich seniorů,“ zdůraznil Babiš. A mluvil také o jisté kompenzaci za stres, který důchodci jako ohrožená skupina během jara zažili.

Objevil se i argument, že když vláda částečně nahradila výpadek příjmů podnikatelům a nepřímo pomohla i zaměstnancům, měla by pomoci i seniorům. Ve skutečnosti však senioři byli skupinou, která plošně o svůj pravidelný příjem nepřišla. Stát jim během koronavirových omezení dál vyplácel důchody v běžné výši.

Maláčová nakonec používá jiné vysvětlení. „Senioři a invalidé mají hluboko do kapsy a 5000 navíc jim pomůže vyrovnat se s letošním zdražováním,“ napsala na Twitteru po druhém čtení ve sněmovně.

Jenže ani to není přesné. Na zdražování už totiž myslí zákonem nastavená pravidla valorizace, růst cen tedy mají důchodci pokryté v každoročním zvyšování penzí.

Důchody se pravidelně zvyšují o růst cen (inflaci) a polovinu růstu reálných mezd. U inflace se přitom od roku 2017 počítá buď s celkovým indexem růstu spotřebitelských cen, nebo se speciálním indexem, který vychází ze spotřebního koše důchodců. Použije se přitom vždycky ten typ inflace, který je vyšší. Letos je to tedy poprvé „důchodcovská“ inflace.

Ceny spotřebního koše seniorů se podle Českého statistického úřadu zvedly od loňského července do letošního června (což je rozhodné období pro výpočet) o 3,8 procenta, zatímco běžná inflace dělala 3,4 procenta. Mzdy se reálně zvýšily o čtyři procenta (jde o růst po odečtení inflace).

Důchody přitom vláda mimořádně navyšovala už v předchozích letech. Od začátku letošního roku stouply o víc než jen zákonnou valorizaci. Průměrný důchod v lednu 2020 vzrostl o zhruba 900 korun. Většinu dělala zákonná valorizace, dalších 151 korun k průměrnému důchodu dosypala mimořádná pravidla navržená vládou a podpořená i opozicí.

Ještě o rok dřív prosadila vláda další změnu důchodů, která je zvyšuje natrvalo. Od roku 2018 totiž základní výměra důchodu, kterou dostává každý penzista stejně velkou, vzrostla z předchozích devíti na současných deset procent. Oproti předcházejícím rokům je tak každý důchod v Česku nyní automaticky vyšší o víc jak 300 korun měsíčně.

Mimořádný příspěvek připraví státní rozpočet přibližně o 15 miliard korun. Přesto je to levnější varianta, než kdyby výrazněji stouply samotné důchody – takové zvýšení by se pak projevilo v každém dalším měsíci a bylo by prakticky nevratné. Mimořádná navýšení důchodů z let minulých budou celkově mnohem dražší.

Konec nespravedlnosti

Pirátskému poslanci Mikulášovi Ferjenčíkovi se podařilo prosadit sjednocení termínu, k němuž se lidem valorizují důchody. Jeho návrh, který už dřív odmítla vládní koalice, tentokrát prošel i díky podpoře komunistů.

„Lidé, kterým se vyplácí důchod na konci ledna, dostávají méně peněz než ti, kterým se vyplácí na začátku ledna. Člověk, který dostane důchod 2. ledna, obdrží celé zvýšení, a ten, kdo 24. ledna, má pouze poměrnou část za osm dnů a zbytek se mu nikdy nedoplatí,” vysvětluje Ferjenčík.

Nespravedlnost při pravidelném zvyšování důchodů podrobně popsal i web Peníze.cz. Na Slovensku ji už před lety dokázali vyřešit. Čerstvě schválená změna by se v Česku měla projevit od roku 2022.

