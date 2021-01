Zpřísnění: Kdo přivede firmu ke krachu, zaplatí dluhy ze svého

Co se děje

Podle zákona o obchodních korporacích musí členové statutárních orgánů jednat s „péčí řádného hospodáře“. Znamená to, že při rozhodování za společnost musí v každém okamžiku jednat v jejím zájmu – po pečlivém posouzení všech dostupných informací. Jestliže takovou povinnost poruší, bude povinen nahradit škodu – včetně té, kterou špatným hospodařením způsobil věřitelům.

A právě odpovědnost za škodu způsobenou věřitelům při insolvenci firmy se od začátku letošního roku zpřísňuje. Novela zákona o obchodních korporacích vyšla ve Sbírce zákonů už v polovině loňského února, nijak tedy nesouvisí s epidemií koronaviru. Účinná začíná být od 1. ledna 2021.

Dotkne se takzvaných statutárů, tedy například členů představenstva akciové společnosti nebo jednatelů společnosti s ručením omezením – což může být jak najatý manažer, tak třeba i majitel firmy.

Vydání finančního prospěchu ze smlouvy o výkonu funkce

Jeden z možných postihů hrozil statutárovi i dříve – za podmínky, že insolvenční řízení začalo na návrh některého z věřitelů, nikoliv dlužníka samého. Jde o povinnost „vydat finanční prospěch ze smlouvy o výkonu funkce, který statutární zástupce získal, a to za dva roky zpětně“. Vracet má jak přímé odměny za výkon funkce, tak i veškerá plnění, která s výkonem funkce souvisela. Nefinanční plnění – například využívání firemního automobilu i pro soukromé účely – statutár nahradí v penězích.

Od letošního 1. ledna se zpřísňuje počítání dvouleté lhůty. „V dosavadní úpravě se lhůta počítala až od rozhodnutí o úpadku. Takže pokud se statutárnímu orgánu podařilo obstrukcemi toto rozhodnutí oddálit, lhůta se posouvala,“ připomíná advokát Ladislav Drha. Nově se bude lhůta počítat už od zahájení insolvenčního řízení, tedy od okamžiku podání insolvenčního návrhu.

Dorovnání rozdílu mezi majetkem a dluhy v konkurzu

Letošní novela však přináší hlavně zcela novou hrozbu. Jestliže statutár poruší povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a způsobí tak své firmě úpadek, soud mu může uložit povinnost dorovnat rozdíl mezi dluhy a majetkem společnosti – tedy doplatit částku, která na úhradu dluhů chybí.

Klíčový paragraf § 66 Zdroj: Shutterstock Zvláštní povinnosti při úpadku obchodní korporace Přispěl-li člen statutárního orgánu porušením svých povinností k úpadku obchodní korporace a bylo-li v insolvenčním řízení již rozhodnuto o způsobu řešení úpadku obchodní korporace, insolvenční soud na návrh insolvenčního správce rozhodne o povinnosti tohoto člena vydat do majetkové podstaty prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch, který od obchodní korporace obdržel, a to až za období 2 let zpět před zahájením insolvenčního řízení, jedná-li se o insolvenční řízení zahájené na návrh jiné osoby než dlužníka; není-li vydání prospěchu možné, nahradí jej člen statutárního orgánu v penězích, a

byl-li na majetek obchodní korporace prohlášen konkurs, může také rozhodnout, že tento člen je povinen poskytnout do majetkové podstaty plnění až do výše rozdílu mezi souhrnem dluhů a hodnotou majetku obchodní korporace; při určení výše plnění insolvenční soud přihlédne zejména k tomu, jakou měrou přispělo porušení povinnosti k nedostatečné výši majetkové podstaty.

O doplatku do majetkové podstaty bude při konkurzu rozhodovat soud na základě žaloby insolvenčního správce. „K tomu, aby mohla být statutárnímu orgánu uložena sankce, musí být naplněna řada zákonných předpokladů. Především musí být prokázáno, v čem došlo k porušení povinnosti při výkonu funkce,“ vysvětluje advokát Ondřej Křížek z advokátní kanceláře Rowan Legal. Žalovaný statutár tak bude moci prokázat, že povinnost jednat s péčí řádného hospodáře neporušil.

Podle dřívější úpravy statutár věřitelům při úpadku „ručil“ a věřitel musel žalobu proti ručiteli podávat sám. Navíc byla taková žaloba řešena mimo insolvenční řízení, a tak se mohlo stát i to, že firma v konkurzu zanikne – a s ní i dluh, za který statutár ručil.

„Nově se jedná o incidenční spor, takže insolvenční řízení neskončí, dokud nebude vyřešen. Insolvenční správci oproti věřitelům velmi pravděpodobně využijí možnost podání této žaloby, takže se omezí riziko pasivity některých věřitelů,“ dodává Drha.

Podle Křížka se tak posílí dobytnost pohledávek. Získaný majetek se totiž stane součástí majetkové podstaty. „Žalobu na doplnění majetkové podstaty lze směřovat vůči více členům statutárního orgánu, a to na současné i bývalé členy statutárních orgánů,“ vysvětluje.

Pokud soud o dorovnání rozhodne, musí statutár doplatit finanční prostředky do majetkové podstaty. Tím má být dorovnání provedeno prakticky ve prospěch všech věřitelů – nejenom těch, kteří by statutára jako ručitele podle dřívější úpravy zažalovali.

Věřitelé tedy mají od letošního roku lepší postavení. „Předně mohou být do určité míry v řízení pasivnější, nemusí už sami vymáhat dluh vůči ručiteli. S tím je spojená i určitá změna v uspokojování věřitelů, kdy nově dojde k poměrnému uspokojení věřitelů, zatímco při stávající úpravě mohli být primárně uspokojeni ti, kteří žalobu podali, a ti ostatní jsou uspokojeni méně nebo vůbec,“ připomíná Drha.

K tomu, aby statutár doplácel rozdíl mezi dluhy a majetkem firmy, musí být splněno několik podmínek:

soud prohlásí úpadek obchodní korporace,

statutár přispěl k úpadku porušením péče řádného hospodáře,

úpadek bude řešen konkurzem,

insolvenční správce podá žalobu na základě rozhodnutí věřitelského výboru,

soud rozhodne o povinnosti statutára doplnit majetkovou podstatu.

Drha však upozorňuje, že některé otázky zůstávají nedořešené: Do majetku náleží i pohledávky, ale co když jsou nevymahatelné? Bude se majetek počítat účetní, nebo tržní hodnotou? A co když se v důsledku průtahů v insolvenčním řízení hodnota majetku sníží?

Na tyto otázky odpoví až praxe. Až se spory dostanou k odvolacím a dovolacím soudům, lze očekávat, že soudy pravidla využití nového institutu sjednotí.

Už je tu! Projděte si, jaké novinky roku 2021 mohou ovlivnit vaše osobní finance a drobné podnikání. Nový rok ve vaší peněžence. Velký přehled změn

Ať vám nic neuteče Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook: neuniknou vám důležité aktuality ani praktické tipy!

Veronika Hejná Další články autora.