První licenci pro investiční crowdfunding získal Investown

Skupina Wood & Company nabídne kvalifikovaným investorům v Evropě možnost investice do financování soudních sporů.

Hamižnost a strach. To jsou dvě základní emoce, které soupeří o každého investora. Obě jsou v pořádku, žádná by ale neměla mít navrch. Kdo se bojí, nevydělá. Kdo chce moc, prodělá.... celý článek

17. 10. 2023 | redakce Peníze.CZ | 1 komentář

Průměrnému českému investorovi do podílových fondů se od začátku letošního roku do konce třetího čtvrtletí zhodnotily vklady o 5,1 %. Ukazuje to Index českého investora CII750, sestavovaný... celý článek