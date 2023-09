Nemovitostní fondy čeká podprůměrný rok. Známe výsledky za pololetí

Loni přinášely nemovitostní fondy rekordní zhodnocení – v průměru 8,5 procenta. Výsledky za letošní první pololetí už takhle optimistické nejsou, výnosy jsou pod průměrem a daleko zaostávají za inflací, ukazují data specializovaného portálu Nemovitostní-fondy.cz, který porovnal všech 33 fondů zaměřených primárně na správu a pronájem nemovitostí.

Nejvyššího výnosu v prvním pololetí dosáhl Trikaya nemovitostní fond (6,1 %), následovaný fondy Wood & Company Retail a Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti (oba 5,59 %). Na inflaci to ale ani v jednom případě nestačilo. Hodnota indexu spotřebitelských cen v Česku stoupla za první pololetí o 7,24 procenta.

Tři nemovitostní fondy dokonce vykázaly v prvním pololetí ztrátu. Nejvíc klesla hodnota podílových listů fondu Amundi Realti (-9,05 %). Menší ztrátu zaznamenal také fond Accolade Industrial (-0,96 %), který jinak patří k historicky nejúspěšnějším fondům. A mírně poklesla rovněž hodnota podílových listů fondu Reico ČS nemovitostní (-0,54 %), největšího českého nemovitostního fondu.

Retailové nemovitostní fondy v letošním prvním pololetí vydělaly v průměru 2,26 procenta, fondy kvalifikovaných investorů (FKI) 2,9 procenta.

Výnosy nemovitostních fondů v prvním pololetí 2023 Retailové nemovitostní fondy Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti 5,59 % Raiffeisen realitní fond 4,63 % Creditas Nemovitostní I 4,47 % ZDR Investments Industrial Real Estate 4,28 % MINT I. rezidenční fond 3,81 % Nemo Fund 3,81 % ZDR Investments Public Real Estate 3,43 % IAD Korunový realitní fond 3,14 % Conseq realitní fond 2,96 % Atris Realita nemovitostní fond 2,82 % Czech Real Estate Investment Fund 2,79 % Trigea nemovitostní fond 2,57 % Investika realitní fond 2,55 % ZFP realitní fond 2,34 % Fio realitní fond 2,14 % Generali Fond realit 1,87 % Reico ČS Long Lease 0,12 % REICO ČS nemovitostní fond -0,54 % Amundi Realti -9,05 % Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů Trikaya nemovitostní fond 6,10 % Wood & Company podfond Retail 5,59 % JET Industrial Lease 5,05 % ZDR Investments Real Estate FKI 4,14 % Wood & Company podfond Office 3,55 % Ambeat II. Realitní podfond 2,98 % Realia Fund Retail Parks 2,97 % RSBC Českomoravský nemovitostní fond 2,82 % Nova Real Estate 2,10 % CB Property Investors 1,61 % Fond českého bydlení 1,09 % Evropa realitní fond* 0,69 % Accolade Instrustrial Fund -0,96 % * výsledky pouze za první čtvrtletí Zdroj: nemovitostni-fondy.cz, data v korunách

Rok 2023 bude podprůměrný

Hodnotit výsledky v poločase je vždycky ošemetné. A předčasné. U řady fondů se teprve na konci roku projevuje přecenění hodnoty spravovaných nemovitostí – a to samozřejmě s výsledky pohne. Nicméně zatím se z výsledků za první pololetí dá usuzovat, že rok 2023 bude pro nemovitostní fondy z dlouhodobého hlediska podprůměrný.

V roce 2022 přinesla většina nemovitostních fondů v Česku svým podílníkům rekordní zhodnocení. Průměrný čistý výnos za rok 2022 byl 8,8 procenta a čtyři nemovitostní fondy loni dokonce dokázaly porazit i patnáctiprocentní inflaci.

Dlouhodobě se průměrné výnosy u retailových fondů pohybují kolem čtyř až šest procent ročně a u fondů kvalifikovaných investorů zpravidla kolem sedmi až devíti procent za rok.

Proč mají fondy pro kvalifikované investory vyšší výnosy? Podrobně jsme to popsali v samostatném článku: Proč nemovitostní fondy pro chudé vydělávají o dost míň než ty pro bohaté?

Některé nemovitostní fondy pravděpodobně na tuhle metu dosáhnou i letos, nebo ji dokonce překonají. Vícero fondů ale tentokrát za svým standardem zaostane. Výnosy nemovitostních fondů budou v průměru v roce 2023 slabší než v předchozích dvou letech a hlavně – výsledky fondů se mezi sebou budou letos výrazněji lišit.

Průměrné roční výnosy nemovitostních fondů 2018–2022 Retailové nemovitostní fondy Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti 8,48 % MINT I. rezidenční fond 7,84 % ZFP realitní fond 6,22 % ZDR Investments Public Real Estate 6,2 % Conseq realitní fond 5,7 % Creditas Nemovitostní I 5,65 % Trigea nemovitostní fond 5,61 % Raiffeisen realitní fond 5,37 % Investika realitní fond 5,37 % IAD Korunový realitní fond 5,12 % Nemo Fund 4,97 % Czech Real Estate Investment Fund 4,36 % Generali Fond realit 3,91 % Atris Realita nemovitostní fond 3,9 % REICO ČS nemovitostní fond 3,66 % ZDR Investments Industrial Real Estate 3,56 % REICO ČS Long Lease 3,07 % Amundi Realti 1,97 % Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů JET Industrial Lease 13,13 % Accolade Instrustrial Fund 13,1 % Wood & Company podfond Retail 11,13 % CB Property Investors 11,03 % Wood & Company podfond Office 10,99 % Realia Fund Retail Parks 9,22 % ZDR Investments Real Estate FKI 8,42 % Nova Real Estate 8,08 % Fond českého bydlení 6,7 % Evropa realitní fond 5,9 % RSBC Českomoravský nemovitostní fond 4,61 % Trikaya nemovitostní fond 4,37 % Ambeat II. Realitní podfond 3,97 % Zdroj: nemovitostni-fondy.cz, data v korunách

Na zhodnocení nemovitostních fondů mají nyní vliv tři zásadní faktory:

Inflace jim sluší

Smlouvy, které nemovitostní fondy uzavírají s nájemci svých nemovitostí, vždycky obsahují inflační dolžky. S inflací jim rostou výnosy z nájmu a rostoucí výnosy z dlouhodobého hlediska pozitivně ovlivňují i ocenění nemovitostí.

Výnosné investice do nemovitostí? Poradíme! Najdeme vám nejvýhodnější nemovitostní fondy. O nic se nestaráte a své peníze chráníte před inflací. Chci vyšší zisk

Půjčují si. A úvěry jsou dražší

Hospodaření fondů ovlivňuje zdražování půjček. Ještě loni byly příznivé úroky u půjček v eurech, Evropská centrální banka držela svoje základní sazby nízko. Korunové úvěry už byly mnohem dražší, protože Česká národní banka drží přes rok reposazbu na sedmi procentech.

Loni ale i Evropská centrální banka začala úrokové sazby zvedat, základní reposazba v eurech je už na 4,25 procenta. I eurové úvěry, které si nemovitostní fondy většinou pořizovaly, podražily. To má pochopitelně vliv na jejich cashflow i ziskovost.

Bezpečnější jsou dnes fondy s nízkým úvěrovým zatížením, na které nemá vývoj úrokových sazeb příliš velký vliv. Jejich výkonnost by měla být stabilnější. Půjdou ceny nemovitostí v portfoliích dolů?

Kdo chce dneska koupit nemovitost a pronajímat ji, nespokojí už se s výnosem pět procent. Půjčky jsou drahé a z výnosu by vám moc nezbylo. Investoři hledají výnos aspoň sedm procent ročně. Nemovitostní fondy by to měly zohlednit v ocenění svých nemovitostí. U fondů s nižším průměrným výnosem z nájmů (yieldem) tedy ke konci roku hrozí přecenění hodnoty nemovitostí směrem dolů.

Vyšší procentuální výnos z nájmu znamená, že nemovitosti ve fondu jsou ohodnocené konzervativněji. S trochou nadsázky si ve fondu s vyšším yieldem kupujete nemovitosti levněji.

Nemovitostní fondy s nejvyššími a nejnižšími reportovanými výnosy z nájmu (yield) Nejvyšší yield Fond Roční rentabilita nájmu (yield) ZDR Investments Industrial Real Estate 8,06 % Wooc & Company podfond Office 7,95 % ZDR Investments Public Real Estate 7,32 % Realia Fund Retail Parks 7,22 % Wood & Company podfond Retail 7,21 % Nejnižší yield Fond Roční rentabilita nájmu (yield) Reico ČS Long Lease 4,44 % Reico ČS nemovitostní fond 4,74 % Investika realitní fond 5,11 % Accolade Industrial Fund 5,44 % Atris Realita nemovitostní fond 5,94 % Zdroj: nemovitostni-fondy.cz

Nebylo by ale fér říkat, že fond s nejvyšším yieldem je nejlepší a fond s nejnižším yieldem nejhorší. U ocenění nemovitosti záleží na typu nemovitosti, lokalitě, délce nájemních smluv, stáří a technickém stavu budovy, její energetické náročnosti a tak dále. Přesto: výše yieldu hodně napoví, co od investice očekávat, podobně jako třeba výnos do splatnosti u dluhopisů.

Letadla? Zdroj: Pleska / Midjourney Řada emitentů nemovitostních dluhopisů nebude mít na výplatu úroků, říká Jan Topinka, partner v advokátní kanceláři Havel & Partners. Vysvětluje, proč dluhopisy budou „padat“ a na co by si investoři měli dát pozor. Nemovitostní dluhopisy čekají problémy, varuje expert

Tajnůstkářské fondy

Největší riziko pak teoreticky představují nemovitostní fondy, které yield vůbec nezveřejňují a ani na dotaz ho nechtějí sdělovat. Investor si pak nemůže udělat obrázek o ocenění nemovitostí ve fondu a porovnat údaj s dalšími fondy. U nových fondů je to ještě pochopitelné. Například fondy Fio realitní a Wood & Company realitní fungují sotva půl roku a nemají ještě ani co prezentovat.

U velkých a zavedených retailových fondů jako ZFP realitní, Raiffeisen realitní, Generali Fond Realit nebo Czech Real Estate Investment Fund ale taková praxe svádí k úvaze, že rentabilita nájmu u nich asi bude tak nízká, že o ní raději nemluví. Přitom to nemusí být pravda. Obezřetný investor by ale neměl investovat do fondu, který před ním cokoliv tají.

Jan Traxler Privátní investiční poradce a jednatel společnosti FINEZ Investment Management. Založil investiční fond Otakar. Je odborným garantem portálů Nemovitostní-fondy.cz a FKI-fondy.cz. Investičnímu poradenství se aktivně věnuje... Další články autora.

Investujte do nemovitostí! Ve WOOD & Co. věříme, že nemovitosti jsou bezpečná investice. Poskytujeme investiční příležitosti se stabilním výnosem. Objevte naše realitní fondy

Sdílejte článek, než ho smažem