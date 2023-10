Nejlepší a nejhorší podílové fondy roku. K růstu pomohla AI

Průměrnému českému investorovi do podílových fondů se od začátku letošního roku do konce třetího čtvrtletí zhodnotily vklady o 5,1 %. Ukazuje to Index českého investora CII750, sestavovaný analytiky společnosti Swiss Life Select na základě dat získaných prostřednictvím systémů společnosti Refinitiv za použití informací ze 750 fondů kolektivního investování, které jsou pro českého investora na domácím trhu běžně dostupné. Při jeho výpočtu odborníci sledují nejen výnosnost fondů, ale i jejich váhy v celkovém investičním portfoliu v Česku.

„Zatímco v prvním pololetí vykázaly fondy silný růst ve výši 5,71 %, ve třetím kvartálu jsme byli svědky stagnace. Vinou velice proměnlivého prostředí kapitálového trhu fondy ve třetím čtvrtletí lehce odepsaly 0,58 %. Přesto navzdory horším výsledkům z posledních dvou měsíců dosahuje průměrný český investor za poslední tři roky při investicích do akciových fondů zisk 6 % ročně,“ hodnotí vývoj Richard Bechník, hlavní investiční a ekonomický analytik Swiss Life Select.

Akciové fondy v čistém korunovém vyjádření letos vyrostly podle indexu o 7,4 %. Defenzivnější fondy, převážně dluhopisové, vyrostly o 3,8 %. „Více jak uspokojivých výsledků po delší době dosáhly fondy českých státních dluhopisů a fondy peněžního trhu, když velice často za posledních dvanáct měsíců přesáhly výkonnost 6 %,“ říká Bechník.

Žebříčku výkonnosti od počátku roku stále jednoznačně dominují fondy růstových akcií. Dokázaly těžit z nových atraktivních trendů, jako je například umělá inteligence. To potvrzuje také tabulka nejlepších fondů za uplynulých devět měsíců. Naopak na opačné straně žebříčku letošní výkonnosti se nacházejí fondy zaměřené na Čínu. „Ta prozatím zklamala své investory, když nenaplnila očekávání plynoucí z ukončení restriktivních opatření v boji proti covidu. Navíc středem pozornosti jsou stále problémy čínského realitního sektoru,“ vysvětluje Bechník.

Pět nejvýkonnějších fondů za leden až září 2023 Franklin Technology A 32,66 % Allianz Gl Artificial Intelligence (H2-CZK) 29,38 % Fidelity Funds - Global Technology A 25,5 % Amundi Funds Japan Equity Value - A2 CZK H 24,92 % Schroder ISF Emerging Europe 23,55 % Zdroj: Swiss Life Select

Pět nejméně výkonných fondů za leden až září 2023 Templeton China A -12,06 % Fidelity Funds - China Consumer -11,26 % Schroder ISF China -10,6 % Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) -4,76 % BGF World Mining -4,73 % Zdroj: Swiss Life Select

Za pozornost stojí i odlišná výkonnost fondů vedených v různých měnách. Zatímco v prvním pololetí vydělal český investor o přibližně šest procent víc, pokud vložil peníze do fondů zajištěných do české koruny, třetí čtvrtletí naopak přálo fondům s otevřenou měnovou expozicí. Ty za poslední tři měsíce v případě amerického dolaru výkonnostně předčily ty zajištěné do české koruny o zhruba tři procenta.

„Pro budoucí vývoj finančních trhů bude zásadní úroková politika centrálních bank. Trhy budou spekulovat, zda již máme v USA i eurozóně za sebou poslední navýšení sazeb. A s tím je spojená i další otázka, jak dlouho úrokové sazby na stávajících úrovních zůstanou. Proto by měl mít dynamický investor ve svém portfoliu jednoznačně kombinaci fondů hodnotových a růstových akcií. Takovéto portfolio je pro zhodnocení peněz českých investorů důležité i s ohledem na aktuální dění na Blízkém východě,“ očekává Bechník.



„Vývoj hodnoty Indexu českého investora CII750 – po krátké pauze z roku 2022 – s velkou pravděpodobností opět překoná inflaci. Již nyní se letošní výkonnost fondů inflaci výrazně přiblížila. Z dlouhodobého hlediska ale index inflaci s přehledem překonává,“ dodává analytik Swiss Life Select.

