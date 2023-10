Podílové fondy v září nezářily. Proč klesají akcie i dluhopisy

Korekce na akciových trzích začala už v polovině prázdnin. Paradoxně ji nastartovaly zprávy o dobré výkonnosti americké ekonomiky.

Dobrá výkonnost ekonomiky je totiž z pohledu investorů dvousečná. Tentokrát se trhy přiklonily k názoru, že dobrá čísla znamenají vyšší inflaci. Očekávaly tedy, že centrální banky budou delší dobu trvat na přísnější měnové politice a vyšších sazbách, které časem ekonomiku o to víc přidusí.

Americký Fed v září na svém zasedání základní sazbu nezvýšil, ale jeho rétorika zdůraznila pomalejší pokles jádrové inflace a nutnost držet delší dobu přísnou měnovou politiku. Na ceny všech finančních aktiv to mělo negativní dopad.

V Evropě se děje to samé v bledě modrém. Inflace neklesá tak rychle, jak by si všichni přáli, a cesta k inflačnímu cíli na dvou procentech bude ještě dlouhá a trnitá. Evropská centrální banka navíc ještě zvýšila svoji základní sazbu na 4,5 procenta, což je nejvyšší hodnota za posledních 22 let.

Kroky centrálních bank tedy investice do akcií rozhodně nepodpořily. Americké trhy klesly jen za září o skoro pět procent. Evropa má za sebou korekci kolem tří procent.

Jestli nebo kdy se investoři dočkají vytouženého uvolnění měnových politik, záleží jen na vývoji inflace.

Samozřejmě, současné nastavení neprospívá ani dluhopisům. Strach z dlouhotrvající inflace tlačí investory k poptávce po vyšší výnosech, a pokud emitenti chtějí dostat svoje dluhopisy na trh, musí jim je slíbit. Protože při růstu výnosů klesají ceny dluhopisů, určitou korekci zažily i dluhopisové fondy.

Partners indexy akciových fondů fondy investující do akcií vyspělých zemí fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.) září 2023 -2,2 % -2,3 % od začátku roku 9,0 % 9,3 % rok 15,3 % 15,3 % 3 roky 26,1 % 26,1 % 5 let 29,7 % 29,7 % 10 let 84,8 % 40,4 % Počet fondů 38 14

Překvapivě dobrá srpnová ekonomická čísla v USA byla vlastně jakýmsi posledním hřebíčkem do rakve pozitivní nálady na akciových trzích.

Od té doby zažívají akcie určitou korekci. Ta zatím není nijak výrazná a jen opravila nebývalý růst akcií v prvním pololetí roku 2023.

Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v Česku byla v září záporná, minus 2,2 procenta. Za posledních dvanáct měsíců jsou investoři v plusu v průměru o 15,3 procenta. Vyplývá to z Partners Indexu podílových fondů za září.

Speciálně zaměřené akciové fondy, které se soustředí na konkrétní regiony nebo sektory, v průměru klesaly ještě o trochu víc, v posledním měsíci o 2,3 procenta. Mezi trhy, které tyto fondy posunuly níž, patřily trhy středoevropské. Investoři se z nich stahovali, a tak klesaly mnohem víc. Za poslední rok se jim ale dařilo a pořád jsou proti stejnému období loni o 21,5 procenta v plusu.

Partners indexy dluhopisových fondů fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů září 2023 -0,4 0,2 % od začátku roku 4,3 % 5,6 % rok 6,4 % 10,7 % 3 roky -1,0 % 3,8 % 5 let 3,6 % 7,1 % 10 let 6,1 % 23,6 % Počet fondů 18 22

Výnosy českých státních dluhopisů se v souladu s růstem dlouhodobých výnosů ve světě také posunuly výš, což působilo negativně na jejich ceny.

Výnos desetiletých státních dluhopisů přesáhl pět procent, což znamená, že finanční trhy nevěří v rychlý a trvalý pokles inflace k dvouprocentnímu cíl. Podílníci dluhopisových fondů se na druhou stranu mohou těšit z budoucího nadprůměrného zhodnocení, které už teď dosahuje víc než šesti procent ročně. Podobné to v průměru bude i v dalších letech.

Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů za poslední měsíc bylo minus 0,4 procenta. Za posledních dvanáct měsíců jsou ale fondy o 6,4 procenta výš.

Rizikovější dluhopisy díky vysokým kuponům poklesu cen vzdorovaly líp a jejich zhodnocení skončilo v pozitivních číslech. Fondy rizikových dluhopisů nakonec zvýšily svoji hodnotu meziměsíčně o 0,2 procenta. Meziročně jsou výše o 10,7 procenta.

Partners index smíšených fondů září 2023 - 1,6 % od začátku roku 4,7 % rok 8,0 % 3 roky 6,4 % 5 let 7,8 % 10 let 21,9 % Počet fondů 50

Smíšené fondy šly dolů spolu s akciovými a dluhopisovými. Jejich průměrná hodnota klesla meziměsíčně o 1,6 procenta, ale meziročně jsou osm procent v zisku.

Zlé časy pro korunu Relativně špatná nálada měla ještě jednu oběť: malé lokální měny. Například česká koruna jen za září oslabila vůči euru k hodnotě 24,40 korun za euro, což je oslabení o další 1,4 procenta. K tomu Česká národní banka přestala komerčním bankám úročit povinné minimální rezervy, které u ní mají uložené, což snižuje úročení vkladů. A když připočteme ještě snižující se úrokovou výhodu české koruny vůči euru – základní sazba je v Česku stále sedm procent, v eurozóně vyrostla na 4,5 % – není výprodej koruny překvapením. Zdroj: peníze.cz Kurzy měn na Peníze.cz

Martin Mašát Portfoliomanažer v Partners investiční společnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově. Je držitelem prestižního mezinárodního titulu CFA (Chartered Financial Analyst).... Další články autora.

