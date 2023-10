Slibte nebe, doručte peklo. Proč tematické fondy nezáří

Hamižnost a strach. To jsou dvě základní emoce, které soupeří o každého investora. Obě jsou v pořádku, žádná by ale neměla mít navrch. Kdo se bojí, nevydělá. Kdo chce moc, prodělá. Jenže některé šance jsou tak lákavé!

Píše se rok 2020, je vánoční čas. Není to zrovna nejradostnější období. Média jsou plná pandemie koronaviru a světem vládnou lockdowny. Všude je cítit obrovská nejistota.

Jen na akciovém trhu panuje dobrá nálada. Miliony lidí umírají na covid, ale ceny akcií za rok vyskočily o šestnáct procent. Fascinující.

A to není všechno. Dozvíte se o tematickém fondu, který dokázal využít toho, jak virus obrátil svět naruby. Je zaměřený na disruptivní technologie, tedy na technologie, které nevylepšují to, co tady bylo, ale přinášejí něco docela nového. Sází třeba na společnost Zoom Video Communications – a jen si vzpomeňte, jak svět začal takřka přes noc zoomovat. Ten fond za jediný rok vyrostl o 153 procent!

Bezkonkurenční. A tak se o fond začnete zajímat víc.

Jmenuje se ARK Innovation ETF a řídí ho portfoliomanažerka Cathie Woodová. Ta se zaměřuje na takové sektory jako blockchain, robotiku, umělou inteligenci, skladování energie. A sekvencování DNA. Sice nevíte, co to je, ale tušíte, že se na tom dá vydělat spousta peněz. Cathie říká, že má ráda firmy s potenciálem pro „explozivní“ nebo „exponenciální“ růst.

Do ARK Innovation přitéká spousta nového kapitálu. Rozhodnete se do něj poslat i ten svůj. Fond se i díky vám stává největším aktivně řízeným burzovně obchodovaným fondem (ETF) na světě.

Hledá se dvojnásobek

Střih. Srpen roku 2023. Už to nedokážete unést. Nejde to. A tak se jdete vybrečet na sociální síť.

Svěřujete světu, jak jste fondem ARK znechuceni, jste šedesát procent ve ztrátě a už ani nedoufáte, že bude líp. Akciové indexy se přibližují historickým maximům, ale „tahle s****a je pořád 75 procent pod svým vrcholem“. Takže, dodáváte, teď nutně potřebujete koupit něco, co svoji hodnotu zdvojnásobí.

No, hodně štěstí.

Asi už jste pochopili, že ten příběh i příspěvek z diskuzního fóra Reddit jsou reálné. A podobných nářků najdete na sociálních sítích třináct do tuctu.

Nahoru dolů

Tematický fond ARK Innovation ETF nám dává přímo učebnicový příklad špatného časování, kterého se investoři dopouštějí. Populární disciplína se jmenuje „honíme zajíce, který už utekl“.

Tři čísla: v roce 2019 ARK Innovation spravoval v průměru 1,6 miliardy dolarů, v roce 2020 to bylo už 6,8 miliardy. O rok později dokonce 21,5 miliardy dolarů!

Zkrátka investoři šli za „hvězdnou“ manažerkou, respektive za vysokou historickou výkonností. Jenže…

Už v roce 2021 fond klesl o 23 procent. Akcie, které ARK Innovation do té doby táhly ke hvězdám – jako Tesla nebo Zoom Video Communications – se začaly vracet k zemi. V roce 2022 potom přišla krvavá lázeň v podobě 67procentního volného pádu.

A i když ARK v letošním roce nezanedbatelně roste, spousta jeho investorů zůstává v ošklivé ztrátě. Vlastně, většina jeho investorů.

Vývoj fondu ARK Innovation ETF

Zdroj: Ark Funds

Nejeden investor očekával, že mu fond zaměřený na technologie budoucnosti přinese výrazně vyšší výnos ve srovnání s nějakým „nudným“ fondem. Tedy fondem ne-tematickým, který své investice diverzifikuje napříč sektory a odvětvími.

Bohužel dlouhodobé výsledky ARK Innovation jsou podprůměrné. Fond od svého založení v roce 2014 výrazně zaostává za širokým indexem amerických akcií S&P 500. Zhruba o 2,5 procenta ročně. Přitom své investory vystavil příšerné volatilitě – z vrcholu dosaženého v únoru 2021 spadl o přísných 81 procent!

Podprůměrná výkonnost a extrémní volatilita. Kdo z vás to má.

ARK a ti ostatní

Nejde ale zdaleka jen o jeden podprůměrný tematický fond. Agentura Morningstar se zabývala dlouhodobou výkonností tematických fondů za patnáct let do konce roku 2021. Výsledek? Celých 78 procent tematických fondů bylo zlikvidováno nebo sloučeno s jinými fondy.

Dalších zhruba dvanáct procent sice přežilo, ale svou výkonností zaostalo za širokým indexem globálních akcií. Jen necelých deset procent tematických fondů na daném horizontu přežilo a překonalo zmíněný akciový index.

Jednoduše řečeno, pravděpodobnost, že investor mezi tematickými fondy trefí dlouhodobého vítěze, je malá. Velká většina tematických fondů přinese jen podprůměrnou výkonnost a zklamání. A některé investorům slíbí investiční nebe, přičemž doručí nefalšované peklo. Jako ARK Innovation ETF.

To ovšem nijak nebrání novinám, aby pořád Cathie Woodovou neprezentovaly jako hvězdnou manažerku, investorku, vizionářku. Když se fondu nedaří, příjmy z konferencí a přednášek jsou taky fajn. V Česku Cathie Woodová byla například na začátku října a za pár dní nás přijede poučit o potenciálu revolučních technologií a investic do nich zas.

Autor je portfolio manažer Partners investiční společnosti, která patří do skupiny Partners. Dceřinou společností Partners je i Nextpage Media, vydavatel Peníze.cz.

Martin Tománek Vystudoval politologii na Univerzitě Hradec Králové, kde také vedl kurz mezinárodní politické ekonomie. Pracuje jako portfolio manager v Partners investiční společnosti. Věnuje se školení investičních poradců a přednáší na... Další články autora.

