Kolik vydělalo vaše penzijní připojištění? Známe výsledky fondů

Peníze těžko zhodnotíte tím, že je růst mezd. Je jich sice více ale se stejnou hodnotou. Ceny nemovitostí se do inflace započítávají, sice nepatrně a jako imputované nájemné. Zdůvodňují to totiž tím, že nemovitosti jsou...

10. 5. 2019 | 10:21 | deprese

"Ano, ceny bytů se do inflace nepočítají a je to problém, o kterém se ví, mluví a snad se to i brzo vyřeší." Vy jste naivní, není zájem to správně vypočítat, protože od inflace se odvíjí i valorizace důchodů a jiné dávky...