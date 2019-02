Slabota. Výsledky penzijních fondů za rok 2018

Doplňkové penzijní spoření má za sebou nejhorší rok ze své šestileté historie. Z celkového počtu osmadvaceti účastnických fondů „nového penzijka“ skončily v plusu pouze dva. Inflaci, která byla v loňském roce 2,1 procenta, nepřekonal dokonce ani jeden. Úspory zhruba milionu lidí, kteří si na stáří odkládají peníze do doplňkového penzijního spoření, tak ztratily na hodnotě.

„Světové trhy zažily jeden z nejhorších roků posledních dekád. Kritická nebyla míra poklesu, jako spíš jeho rozsah. Zasáhl skoro všechny třídy aktiv, nevyjímaje akciové a dluhopisové trhy, které mají klíčový vliv na zhodnocování prostředků účastníků penzijního spoření. Ani dobře diverzifikovaná portfolia tak v roce 2018 nedokázala zvrátit záporné výsledky většiny účastnických fondů,“ komentuje neutěšené výsledky prezident Asociace penzijních společností a šéf Česká spořitelna – penzijní společnosti Aleš Poklop.

Nicméně výkyvy patří k investování a podstatnější než výsledky jedné nebo dvou sezon je dlouhodobé zhodnocení.

Nejúspěšnější fondy doplňkového penzijního spoření

Paradoxní je, že čilé při přesvědčování klientů pro přesun ze starého do nového penzijka nejsou ani samotné penzijní společnosti. „Patrné to bylo zejména v prvních letech fungování doplňkového penzijního spoření. Většina penzijních společností byla spokojená, že má klienty zaháčkované v transformovaných fondech, a stále jim opakovala, jak je skvělé mít možnost výsluhové penze a jistotu každoročního nezáporného zhodnocení. I když je to pro dlouhodobý investiční horizont nesmyslné. Teď už klientům alespoň aktivně nebrání,“ upozorňuje ředitel prodeje společnosti Conseq Richard Siuda.

Komise a třetí pilíř

Na konci ledna představila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová novou důchodovou komisi, která by měla v následujících letech přijít s návrhy na úpravu penzijního systému. Posílení role třetího pilíře (kam patří nové i staré penzijko) je jedním – i když očividně ne tím nejdůležitějším – z cílů, které si komise zatím vytyčila.

Jeden ze zmíněných produktů má přibližně 4,5 milionu lidí. Značná část ale především kvůli státnímu příspěvku, který je až 2760 korun ročně, nebo příspěvkům zaměstnavatele. Průměrné měsíční úložky klientů ale nejsou pro zajištění finančního polštáře na důchod dostatečné. Dnes se pohybují kolem osmi set korun. Navýšení státního příspěvku, ale nebude zřejmě ve hře.

Některé z diskutovaných návrhů naopak hovoří o tom, že by se ze vstupu do třetího pilíře mohla stát povinnost. Alespoň pro nováčky na pracovním trhu, kterým by šla část výplaty automaticky do penzijních fondů. Kdo by nesouhlasil, mohl by se ze systému sám odhlásit. „Něco podobného by bylo žádoucí, ale od myšlenky k realizaci je mnoho kroků. Spoření na důchod je důležitý pilíř pro příjmy v penzi. Státní důchody budou totiž i dále v porovnání k průměrnému platu klesat až se z nich stane jen jakási sociální dávka. Je velká škoda, že tento nápad nebyl realizován u druhého pilíře, který následně kvůli konzervativnímu přístupu lidí a nepodpoře ze strany státu uhynul,“ dodává Martin Mašát

Odbory by zase rády prosadily, aby do třetího pilíře museli přispívat svým zaměstnancům všichni zaměstnavatelé. Příspěvky zaměstnavatele dnes dostává zhruba pětina účastníků. Jaké konkrétní záměry mají se třetím pilířem noví důchodoví reformátoři pod hlavičkou Komise pro spravedlivé důchody, se dozvíme až v následujících měsících.

