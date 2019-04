Nové penzijní fondy konečně zase rostou. Kolik vám vydělaly?

Konečně. Po dvou letech slabých výsledků, kdy drtivá většina fondů „nového“ penzijka skončila v minusu, přichází zřejmě veselejší období.

Akciové trhy se už zmátořily po propadu z konce loňského roku, takže zejména dynamické fondy doplňkového penzijního spoření dokázaly za první tři letošní měsíce solidně zabodovat. Některé z nich dokonce přeskočily i desetiprocentní zhodnocení.

To je v době, kdy se inflace meziročně vyšplhala už na tři procenta, dobrá zpráva pro klienty. A penzijním společnostem se tak aspoň částečně podařilo napravit pošramocenou reputaci z posledních období.

Jeden rok nic neznamená

„Pokles cen akcií byl loni krátkodobým výkyvem, který se děje pravidelně a v dlouhodobé perspektivě nic moc neznamenal. Bohužel, klienti, a dokonce i pár ekonomů či ekonomek hodnotí jen a pouze kalendářní rok, což je u dlouhodobých investic začátečnická chyba,“ říká Martin Mašát, portfolio manažer Partners investiční společnosti.

„Správně by se měli soustředit na svůj dlouhodobý cíl. Tím je zhodnocení úspor na penzi, pro které jsou akciové či realitní investice ideální ať už z pohledu výnosu, rizika či likvidity,“ vysvětluje Mašát.

Výsledky konzervativních účastnických fondů kolem nuly jsou podle něj vzhledem k záporným výnosům dluhopisů takřka zázrak. V současnosti, kdy se krátkodobé úrokové sazby dostaly díky snaze České národní banky k hranici dvou procent, by se prý výkonnost konzervativní části portfolia měla posunout tímto směrem.

Nebezpečná garance

Na konci loňského roku si ve třetím pilíři spořilo na penzi přes 4,4 milionu Čechů – z toho 3,47 milionu ve „starých“ transformovaných fondech penzijního připojištění a 966 tisíc v „nových“ účastnických fondech doplňkového penzijního spoření. Dohromady penzijní společnosti spravovaly víc než 447 miliard korun.

I když jsou fondy „nového“ penzijka na trhu už od roku 2013, většina klientů stále zůstává věrná penzijnímu připojištění s garancí nezáporného zhodnocení. To však pro dlouhodobé zhodnocování úspor není zrovna nejšťastnější strategie.

„Tragédií transformovaných fondů je jejich garance kladného zhodnocení, která je omezuje ve výběru výnosnějších, ale krátkodobě kolísavějších investic. Mnoho klientů sice na tuto garanci nepoklesu majetku slyší, ale zapomínají, že přicházejí o výnos a že nepokles neznamená pokrytí inflace,“ říká Mašát.

Transformované fondy jsou podle něj nakonec konzervativnější než dluhopisové fondy a ani zdaleka nepokrývají růst cenové hladiny. „Klienti mají tedy každý rok reálně méně a méně peněz,“ dodává.

Lidem, kteří si na stáří nespoří jiným způsobem a do penze jim zbývá víc jak deset let, by se tak mělo vyplatit obětovat garanci a jít do rizikovějších účastnických fondů. Ty mají potenciál dosáhnout výnosu, který si – na rozdíl od transformovaných fondů penzijního připojištění – dlouhodobě poradí s inflací.

Naopak klienti, které čeká odchod do důchodu za pár let, můžou v klidu zůstat v transformovaném fondu. Pro ně je lepší raději pár let mírně ztrácet, než zažít na konci svého spoření otřesy na finančních trzích jako například v roce 2008 nebo v malé míře na konci loňského roku. Pak by už totiž nemuseli mít dost času k návratu investic na původní hodnotu.

Nejúspěšnější fondy doplňkového penzijního spoření

V letošním prvním čtvrtletí se nejlépe vedlo akciovému fondu Conseq penzijní společnosti. Klientům připsal zhodnocení přes 13 procent. Následují dynamické penzijní fondy ČSOB penzijní společnosti, Penzijní společnosti České pojišťovny a Česká spořitelna – penzijní společnosti, kterým se také podařilo překonat desetiprocentní hranici.

Stejné fondy se objevují i v žebříčku, který sleduje zhodnocení účastnických fondů za celou dobu od jejich založení. Tomu suverénně kraluje účastnický akciový fond Conseq s výnosem 67,47 procenta. Fondy na dalších příčkách pak připsaly 21 až 27 procent.