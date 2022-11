Kde ještě máte účet? Spořitelna zaskočila klienty v dotazníku

Klienti České spořitelny dostali prostřednictvím digitálního bankovnictví George žádost o aktualizaci klientských údajů. Přestože některé z nich překvapil nebo se s něčím takovým setkali poprvé, jde o standardní postup bank – povinnost, kterou musí průběžně plnit podle zákona.

Dotazník, který může klient vyplnit pohodlně přímo přes internetové nebo mobilní bankovnictví a má zabrat maximálně dvě minuty, se ptá především na zdroj příjmů, profesi, očekávanou výši příchozích plateb na účet nebo na to, zda je takzvanou politicky exponovanou osobou. Povinnost zjišťovat a aktualizovat údaje o klientech vyplývá ze zákona proti praní špinavých peněz (zkráceně se tyto předpisy nazývají AML).

I ty klienty, kteří o této praxi vědí nebo se s ní už setkali v jiných bankách, ale zaskočila poslední otázka: spořitelna chtěla vědět, v jakých dalších bankách ještě mají účty. Někteří lidé se pak obrátili na web Peníze.cz, protože jim takové zjišťování připadalo nad rámec AML povinností.

Podle spořitelny se otázka na účty v jiných bankách dostala do dotazníku omylem. „Na základě zákona pokládáme tuto otázku pouze novým klientům při vstupním dotazníku. Do dotazníku pro stávající klienty se dostala v důsledku technické chyby, kterou jsme okamžitě odstranili,“ říká mluvčí Filip Hrubý. Chybný dotazník podle něj dostaly nižší desítky klientů.

„Zákon nám ukládá povinnost provádět kontrolu klientů s cílem předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Součástí kontroly klienta je mimo jiné i zjišťování zdrojů peněžních prostředků a jiného majetku, jež jsou předmětem obchodu nebo obchodního vztahu. Stejně jako ostatní banky máme povinnost provádět tuto kontrolu klienta při vzniku prvního obchodního vztahu, tedy když se stane naším klientem, a také získané údaje jsme povinni aktualizovat v průběhu obchodního vztahu u stávajících klientů,“ vysvětluje mluvčí.

Aktualizaci údajů provádí spořitelna v rozmezí jednoho roku až pěti let. Kdo nevyužije možnost online dotazníku v Georgi, může provést aktualizaci na pobočce přímo s bankéřem, pomocí e-mailu nebo zavolat na bezplatnou linku 800 207 207.

Součástí výzvy v Georgi je také odkaz na web spořitelny s podrobnostmi o tom, proč banka tyto informace musí zjišťovat. Takzvaný KYC dotazník je zkratkou anglických slov Know Your Customer, tedy Poznej svého klienta.

„Legislativa nám ukládá některé povinnosti, abychom pomáhali v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Povinnosti vychází ze zákona (§ 9 zákona č. 253/2008 Sb., neboli AML zákona) a týkají se všech finančních institucí včetně bank,“ upřesňuje spořitelna na svém webu. „Informace získané v rámci identifikace a kontroly nepoužíváme pro obchodní a marketingové účely,“ zdůrazňuje.

„Každá banka si formu a rozsah otázek k takzvané KYC kontrole stanoví v souladu se svým hodnocením rizik, které je povinna zpracovat. Vždy však tak, aby bylo dosaženo smyslu a účelu zákona a předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,“ dodává Hrubý.

Podle dostupných informací provádí KYC kontrolu nových i stávajících klientů ve stejném rozsahu jako spořitelna přinejmenším pět největších bank. Například UniCredit Bank zasílá „žádost o telefonické kontaktování pobočky za účelem povinné kontroly a aktualizace údajů“, neumožňuje přitom jednoduché vyplnění přímo v elektronickém bankovnictví. Klienti UniCredit nemohli kvůli aktualizaci dotazníku telefonovat na jednotné číslo (například do centrály nebo call centra), ale musí se dovolat do některé z poboček nebo přímo svému bankéři. „V případě, že se nepodaří Vaše data do určeného data ověřit a aktualizovat, budeme pro splnění zákonné povinnosti nuceni postupovat podle zákona, což může vést k blokaci Vašich účtů pro odchozí platby a výběry hotovosti,“ varuje UniCredit ve výzvě.

