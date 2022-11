Equa definitivně končí. Přechod omezí i klienty Raiffeisenbank

Spojení Equa bank a Raiffeisenbank vrcholí. Co všechno se pro klienty změní? V čem si polepší, v čem pohorší a co by si měli v nejbližších dnech pohlídat?

V pondělí 14. listopadu se završí přechod klientů Equa bank do Raiffeisenbank. Finální fázi spojení doprovází velká odstávka služeb. U karet Equa už nelze měnit limity, od včerejška nefungují bankomaty, od zítřka až do neděle se lidé nedostanou k účtu. Omezení o víkendu poznají i původní klienti Raiffeisenbank.

Formálně je sice Equa součástí Raiffeisenbank už od letošního 1. ledna, kromě společného limitu pojištění vkladů se však pro klienty v praxi zatím nic nezměnilo: dál používali dosavadní číslo účtu včetně kódu banky, samostatné mobilní a internetové bankovnictví, původní platební karty, pobočky i call centrum. Spojení v praxi naplno poznají až teď.

Bez bankomatů i elektronického bankovnictví

Už od pondělí 7. listopadu si klienti Equa bank nemůžou změnit limity a PIN platebních karet. S kartou ale mohou dál platit a v případě potřeby ji i zablokovat.

Od středy kvůli odstávce nefungují bankomaty Equa bank. Klienti nicméně mohou vybírat hotovost z jiných bankomatů bez poplatků. V praxi jim mohou dočasně chybět jen vkladomaty, peníze lze kdyžtak vložit přes pokladnu na pobočce Raiffeisenbank.

Od pátku 10. listopadu (osmé hodiny ranní) do pondělního rána 14. listopadu bude mimo provoz internetové i mobilní bankovnictví Equa. Lidé tak nezadají žádné odchozí transakce. A platby, které jim přijdou během odstávky na účet, uvidí na svém účtu až v pondělí. „Nezapomeňte si proto před pátkem převést dostatek prostředků na běžný účet,“ připomíná banka.

Od pátku do pondělí budou také uzavřeny pobočky Equa bank.

Odstávka elektronického bankovnictví čeká i na klienty Raiffeisenbank. Začne v sobotu 12. listopadu v půl druhé v noci a potrvá do večerních hodin v neděli 13. listopadu. „V souvislosti s přechodem klientů Equa může kvůli přetížení systému dojít k chvilkovým omezení online služeb a kontaktního centra. Vše bude brzy fungovat, jak jste zvyklí,“ píše banka klientům a prosí je o trpělivost. Bankomaty a karty Raiffeisenbank mají i během víkendu fungovat bez omezení.

Poprvé do žlutého

Až se po skončení odstávky – nejdříve v pondělí ráno – dosavadní klienti Equa přihlásí do svého elektronického bankovnictví, poslouží jim už jenom k aktivaci nového bankovnictví v Raiffeisenbank. Přechod jim má usnadnit automatický průvodce. Celý proces nezabere víc než tři minuty, slibuje banka.

Dosavadní klienti Equa nepřijdou o šablony nebo seznam příjemců plateb. Banka slibuje, že je převede automaticky. Raiffka se postará také o převod trvalých příkazů a inkas včetně SIPO. Klientům zůstane dostupná také transakční historie a výpisy z účtu. Do aplikace Raiffeisenbank se ale nepřevede nastavení notifikací z aplikace Equa. Zájemce si je bude muset znovu nastavit.

Kdo měl dosud účet jak v Equa, tak v Raiffce, bude mít po spojení dva (nebo více) účtů pod Raiffeisenbank – jeden z nich si může, ale nemusí zrušit. Účet i další produkty se mu převedou automaticky, od pondělí je najde v internetovém nebo mobilním bankovnictví Raiffeisenbank společně s těmi, které tam využíval dosud. Nemusí tedy využít zmíněného průvodce po přihlášení v původním bankovnictví Equa. Limit pro pojištění vkladů (v zásadě do ekvivalentu 100 tisíc eur, tedy skoro 2,5 milionu korun) se už od letošního 1. ledna sčítá, je tedy pro obě značky společný.

Změna kódu banky a čísla účtu

Číslo účtu před lomítkem zůstane naprosté většině dosavadních klientů Equa bank stejné. Případy, kdy číslo účtu klienta Equa bylo shodné s číslem někoho z Raiffeisenbank, řešila banka individuálně. Jde o méně než jedno procento klientů Equa, řekla už dříve mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

Změní se jenom část za lomítkem, tedy kód banky. Od 14. listopadu můžou klienti používat kód Raiffeisenbank, tedy 5500. Dosavadní kód Equa bank 6100 nicméně bude fungovat souběžně ještě šest měsíců.

„Tuzemské platby a inkasa budou směrovány na původní kód banky 6100, který bude platný do 15. května 2023,“ říká mluvčí. Klienti tedy mají ještě půl roku, aby změnu účtu – tedy přinejmenším kódu banky – oznámili těm, kdo jim posílají peníze, především zaměstnavateli kvůli výplatě nebo pravidelným plátcům.

Výjimkou jsou důchody, různé sociální dávky nebo odvody na sociální pojištění. Raiffeisenbank včera potvrdila, že se dohodla s Českou správou sociálního zabezpečení a Úřadem práce ČR na automatické změně.

„Banka zajistí výplatu důchodů, nepojistných sociálních dávek, podpor v nezaměstnanosti či příspěvků vyplácených zaměstnavatelům tak, aby změna neměla dopad na klienty a nemuseli u zmíněných institucí žádat o změnu účtu. Automaticky proběhne i změna bankovního spojení pro zasílání odvodů pojistného či záloh na pojistné na sociální zabezpečení a stejně tak vrácení případného přeplatku,“ říká Kaiseršotová a její slova potvrdily i obě zmíněné instituce. Klienti by proto v tomto směru neměli nic podnikat, dávky jim budou chodit bez přerušení.

Nové ověření plateb na internetu. Bez DCC a multiměnové karty

To základní se pro klienty Equa nezmění: I nadále mohou využívat účet zdarma včetně všech výběrů z bankomatů po celém světě. Tyto výhody totiž Raiffeisenbank v posledních letech zavedla i pro své původní klienty. Equa účet si zachová některé odlišnosti či úlevy oproti dosavadní nabídce Raiffky – například se na něj nevztahuje poplatek 19 korun měsíčně, pokud klient pro ověření příkazu v internetovém bankovnictví použije SMS místo aplikace.

Po přechodu se klientům Equa nezmění podmínky naprosté většiny stávajících produktů a služeb. Raiffeisenbank musí také dodržet podmínky týkající se spotřebitelských úvěrů nebo hypoték sjednaných v Equa, totéž platí samozřejmě i pro klienty při splácení.

Beze změny pokračují i dříve sjednané termínované vklady. Také spořicí účty Hit, Max i Extra zůstávají nastavené podle podmínek sjednaných v Equa bank. Už dříve Raiffka ujistila, že klientům plánuje zachovat výhodnější úročení ve srovnání s průměrem trhu.

Dosavadní platební karta Equa bude dál fungovat, nová by měla lidem přijít až při konci vyznačené platnosti. PIN kód pro výběry z bankomatů nebo platby u obchodníků zůstává stejný jako dosud. Nemění se ani nastavení mobilních plateb Apple Pay a Peněženka Google (Google Pay).

Důležitá změna však čeká na všechny klienty, kteří platí kartou Equa na internetu. Aby mohli od 14. listopadu dál ověřovat online platby, musí si nejdříve aktivovat internetové nebo bankovnictví Raiffeisenbank. Kdo je předtím ověřoval v aplikaci Equa, bude to dělat podobně v aplikaci RB. Avšak kdo ověřoval internetové platby kartou starším způsobem, tedy přes SMS kód a e-PIN, bude to mít složitější: místo SMS mu Raiffka pošle kód do mobilního nebo internetového bankovnictví, který se mu zobrazí až po přihlášení.

Změny čekají i multiměnový účet s navázanou kartou zdarma. Equa umožňovala otevřít si k běžnému účtu v korunách také účet v eurech a dolarech. Klientům pak stačila jediná karta, díky které při výběrech a platbách v zahraničí automaticky čerpali z běžného účtu v měně dané země – peníze se tak nepřevádí směnným kurzem, což jim ušetří peníze. Po přechodu do Raiffky však budou karty Equa nadále fungovat jen pro korunový účet. Zájemci mají dvě možnosti: Buď si ke každému cizoměnovému účtu pořídit novou kartu, která bude zdarma. Pokud však dál chtějí mít jenom jednu (multiměnovou) kartu, musí si ji pořídit v Raiffce a za každou vedlejší měnovou složku platit 29 korun měsíčně.

Equa bank byla jedna z mála, která klientům umožňovala zablokovat si nevýhodný měnový kurz při nechtěném využití „služby“ DCC (Dynamic Currency Conversion). Raiffeisenbank takovou pomoc dlouhodobě odmítá. Bývalým klientům Equa bank už potvrdila, že o tuto možnost přijdou, stejně jako o případnou blokaci poplatků za výběr ze zahraničních bankomatů (pokud je vybírá jejich provozovatel – takzvaný surcharge fee).

Raiffeisenbank nepřevezme od Equa ani funkci, díky níž se klientům před potvrzením platebního příkazu ukáže název účtu příjemce. Klient Equa mohl vidět název účtu příjemce, pokud z něho už přišla nějaká platba do banky (nemusela přijít přímo jemu). Equa loni odhadovala, že tímto způsobem se ověří příjemce před odesláním zhruba 80 procent plateb – i díky tomu měla minimum reklamací omylem zaslaných plateb.

Bývalí klienti Equa, kteří občas přijímají zahraniční platbu mimo oblast SEPA, si zatím nepohorší. Typicky jde o příchozí platbu v dolarech, zlotých a dalších měnách. Zatímco Equa chtěla poplatek jen 29 Kč, Raiffeisenbank si strhává jedno procento (minimálně 300 Kč a maximálně 1200 Kč). Klientům Equa zůstanou dosavadní ceny i pro tyto zahraniční platby díky tomu, že přejdou na speciální Equa účet, ne na některý z už existujících účtů v Raiffce.

Co získají navíc?

Co klienti získají navíc oproti tomu, co měli v Equa? Je to třeba zapojení do slevového programu RB Club. Podobně jako některé konkurenční banky nabízí slevy na zboží nebo služby při platbě kartou.

Některé klienty potěší i výrazně vyšší počet poboček a bankomatů. Od 14. listopadu mohou klienti Equa používat i pobočky a klientskou linku Raiffeisenbank. Zatímco Equa provozovala ke konci loňského roku 39 poboček, Raiffeisenbank jich měla 106. Tam, kde budou dvě ve stejné lokalitě, zřejmě do budoucna nechá jenom jedinou, konkrétní kroky ale zatím neoznámila.

Raiffeisenbank má také víc bankomatů než Equa, nicméně pro klienty to při výběru hotovosti nemá v praxi vliv – výběry mají zdarma kdekoliv. Polepší si však díky vkladomatům: zatímco Equa umožňovala vklad hotovosti na 16 bankomatech, Raiffeisenbank jich má 130. Dotaz na zůstatek prostřednictvím cizího bankomatu bude nově zdarma, Equa za něj chtěla devět korun. Na druhou stranu skončí možnost zadávat platební příkazy před bankomat.

Okamžité platby mohli klienti Equa odesílat jenom z mobilní aplikace; Raiffeisenbank je nabízí jak v mobilním, tak v internetovém bankovnictví.

Klienti Equa dosud nemohou využívat bankovní identitu (Bank ID) pro snadné ověřování totožnosti při online komunikaci s veřejnou správou a některými společnostmi. Raiffeisenbank už službu spustila dříve a postupně by do ní měla přidat i nové klienty.

Konec po deseti letech

Equa patřila mezi menší banky, které v posledních letech získaly popularitu hlavně díky běžným účtům bez poplatků a výhodnějším spořicím účtům. Na tuzemském trhu působila od roku 2011, kdy britský AnaCap převzal českou pobočku italské Banco Popolare. Stala se součástí tehdejší vlny příchodu nových malých bank, které se snažily prosadit jednoduchými, rychlými a levnými službami.

Raiffeisenbank poskytuje v ČR bankovní služby od roku 1993. Převzetím Equa bank dál posílila v počtu klientů. Na jaře jich Raiffka měla přes 820 tisíc (se stavební spořitelnou 1,2 milionu), Equa přes 500 tisíc. Jejich součtem se může stát čtvrtou největší bankou po České spořitelně, ČSOB a Komerční bance – před Monetou, Fio a Air Bank.

Expanze Raiffeisenbank prostřednictvím akvizic začala v roce 2006, kdy od skupiny PPF koupila někdejší průkopnickou, ale ztrátovou eBanku. V roce 2015 převzala retailovou část české Citibank, o rok později pak internetovou banku Zuno z rakouské mateřské skupiny RBI. Loni získala klienty osobního bankovnictví ING Bank. Koupi Equa bank oznámila loni v únoru.

