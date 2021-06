SMS už nepřijde. Raiffka mění kód pro online platby

Klientům Raiffeisenbank, kteří nevyužívají aplikaci RB Klíč, přestanou od 1. července chodit SMS kódy na mobilní telefon. Změna se týká potvrzování plateb kartou při online nákupu, typicky v e-shopu.

Místo doručení formou SMS si klienti vyzvednou 3D Secure kód ve svém mobilním nebo internetovém bankovnictví.

Zasílání 3D Secure kódu pomocí SMS už nesplňuje parametry nejvyššího zabezpečení, vysvětluje Raiffeisenbank. Na rozdíl od většiny konkurentů nezavede speciální ePIN pro internetové platby kartou jako alternativu pro klienty, kteří je nechtějí nebo nemohou potvrzovat v aplikaci. Banky musely reagovat na přísnější pravidla podle evropské směrnice PSD2.

„Řešení formou ePINu jsme nezvolili z důvodu klientské nepřívětivosti. Znamenalo by to složitou distribuci ke klientům (dvěma nezávislými kanály, zaheslovaně a podobně), nutnost pamatovat si další heslo, ale také pravidelnou obnovu nebo celkový management na straně banky,“ vysvětluje mluvčí Petra Kopecká.

Červencová změna se týká všech platebních karet. „Pokud v rámci vašeho účtu používají platební karty i další osoby, prosíme, ujistěte se, že mají přístup do internetového nebo mobilního bankovnictví,“ upozorňuje banka klienty.

Kdo už používá aplikaci RB klíč (nově i jako součást hlavní bankovní aplikace Mobilní eKonto), pro toho se od července nic nezmění. Tento způsob potvrzování plateb kartou totiž splňuje požadavky na nejvyšší zabezpečení.

Mluvčí Raiffeisenbank připomíná, že 99,5 % klientů, kteří platí kartou na internetu, má přístup do internetového bankovnictví. A také mezi držiteli platebních karet Raiffeisenbank celkově je 98,5 % těch, kteří mají přístup do internetového bankovnictví.

Klientů, kteří platí nebo budou platit kartou online, ale nemají přístup do internetového nebo mobilního bankovnictví, je tedy jenom zlomek. Přesto: co mají od července dělat? „Měli by si do něj zařídit přístup přes majitele produktu (běžného účtu k debetní kartě nebo účtu kreditní karty). K přístupu do internetbakingu nepotřebuje mít držitel karty žádná speciální disponentská práva k účtu, je možné nastavit pouze náhled na kartu,“ říká Kopecká.

„Jedny přihlašovací údaje stačí pro zobrazování kódu k jakékoli kartě, kterou klient má, i když je vydaná k jinému účtu než k tomu, přes který získal přístup do internetbankingu,“ upřesňuje.

„Když už má klient internetové bankovnictví, tak si už bez asistence majitele může stáhnout mobilní bankovnictví a v něm si aktivovat RB klíč. Pokud nemá chytrý telefon, může si potvrzovací kód zobrazit v internetbankingu,“ dodává.

