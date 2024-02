Nová pravidla pro zaměstnanecké akcie. Promarněná šance, říká expert

Od ledna se zmírnila pravidla pro danění zaměstnaneckých akcií, které jsou hlavně v začínajících a menších firmách alternativou k vyšší mzdě. Zatím se moc nevyužívaly: lidé totiž za akcie platili dřív, než z nich vůbec měli zisk. To se teď mění. Podle experta na startupy Vojty Ročka se ale novinka nepovedla.

Poskytnutí akcií za zvýhodněných podmínek se do konce roku 2023 považovalo za příjem ze závislé činnosti a podléhalo dani z příjmů i sociálnímu a zdravotnímu pojistnému hned v okamžiku získání akcií za zvýhodněných podmínek. Zaměstnanci tak museli platit státu za něco, z čeho ještě žádný přínos neměli.

Vládní balíček od ledna 2024 pravidla změnil. Odkládá placení daně a pojistného až do doby, kdy zaměstnanec akcie prodá nebo odejde z firmy, případně akcie drží déle než 10 let. Vláda tak chtěla podpořit využívání zaměstnaneckých akcií v situaci, kdy zaměstnavatel chce motivovat zaměstnance i jinak než mzdou. (Případný zisk z nárůstu hodnoty akcie se daní stejně jako dosud. Lze na něj uplatnit takzvaný časový test, tedy osvobození od daně po uplynutí tří let od nabytí.)

Podle experta na start-upový trh a investora Vojty Ročka, partnera kapitálové společnosti Presto Ventures, se však úprava zaměstnaneckých akcií (ESOP – employee stock option plan) nepovedla. „Kdyby český stát neudělal nic, vyšlo by to zhruba nastejno. Je to promarněná šance, která navíc naprosto nereflektuje realitu. Stát se tím připravuje o miliardy na daních v budoucnosti, protože za těchto podmínek tu nikdo soudný úspěšné startupy stavět nebude,“ říká v rozhovoru pro Peníze.cz.

Novým pravidlům se vyčítá, že mohla být odvážnější. Co by bylo podle vás vhodné změnit, doplnit?

Neměla být odvážnější, měla být hlavně funkční. Jádro problému stále tkví v tom, že ve chvíli, kdy zaměstnanec z firmy odchází nebo je odejit, daně i sociální a zdravotní pojištění se stávají splatnými. Je to opak například estonského modelu, který reflektuje skutečnost, že startupy nejsou po dlouhou dobu likvidní a také to, že lidé v nich nejsou navždy, jako tomu může být v jiných odvětvích.

Každá fáze vývoje si žádá specifické zaměstnance. Proto estonský model danění v jakékoliv jiné době, než je exit, tedy prodej akcie, rovnou odmítá. Pochopení a přijetí tohoto principu je extrémně důležité pro ochotu všech zúčastněných na tento způsob odměňování přistoupit. Opačný či polovičatý přístup vede k demotivaci všech zúčastněných ESOP využít, protože je nutí platit předem, a to navíc ve chvíli, kdy je nejistota výdělku v budoucnosti vůbec nejvyšší.

Vojta Roček Presto Ventures Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Během dvou let spoluzaložil a úspěšně prodal startup Stories zaměřený na rozšířenou analytiku, kde zúročil své dlouholeté zkušenosti v oblasti business intelligence, datové analytiky a aplikované umělé inteligence. Start-up později koupil přední poskytovatel cloudových řešení pro finance a lidské zdroje Workday.

Za svou kariéru mentoroval přes 500 startupů, vybudoval největší českou skupinu datových profesionálů. Investoval do půl tuctu tuzemských firem.

Jako partner společnosti Presto Ventures má na starosti tvorbu hodnoty a podporu pro startupy v portfoliu.

Nemáme problém s placením daně, ale ať se opravdu stane splatnou až v momentě, kdy je hodnota firmy, a tudíž i velikost daní pro stát, největší. Tedy v momentě prodeje firmy. Do té doby na to zaměstnanci ani zakladatelé nemají prostředky.

Není ale dobré, že došlo alespoň k nějakým úpravám?

Ne, aspoň bychom ušetřili desítky, možná i stovky milionů korun na pozornosti, čase a energii stovek lidí – kteří k ESOP tématu opakovaně píší analýzy a nabízejí odbornou pomoc.

Namísto toho, abychom z Česka stavěli inovativní, startupovou velmoc a připravovali se na blížící se propad automobilového průmyslu a na něj navázaných odvětví, si stát pod sebou řeže větve pro budoucí výběry daní penalizací inovativních firem. Proč bych si měl mladý podnikatel založit firmu v Česku, když si může bez právních nejistot zvolit například Delaware nebo Estonsko a rovnou operovat v právním a daňovém prostředí, které je vůči němu vstřícné a na jeho byznys připravené?

Tento stále častější scénář je pro stát prohrou na všech úrovních, protože tím dochází k odlivu duševního vlastnictví, kapitálu i daní. Česko se tak připravuje o to nejlepší, co z podnikatelského prostředí vychází – inovaci a podporu pracovního trhu v oblasti špičkových odborníků, kteří v naší zemi dokáží vytvářet mnohem větší přidanou hodnotu. Startupy jsou nositeli dostupných technologií a zároveň těmi, kteří nás dostanou od montovny k mozkovně.

Takže podle vás se nová podoba zaměstnaneckých akcií na trhu neujme?

Nejen startupová scéna se shoduje, že novela měla možná dobrý úmysl, ale bohužel z toho vyšel nefunkční hybrid, který pro mladé technologické firmy není použitelný – a z mnoha reakcí na trhu vyplývá, že není funkční ani pro ty větší, již zavedené. Stát jako by signalizoval, že o inovace a chytré podnikavé lidi nemá zájem.

Jak zaměstnanecké akcie vlastně fungují?

Uvedu příklad. Startup má na tři programátory, ale pro realizaci svého plánu jich potřebuje najmout šest. Těmto klíčovým spolupracovníkům proto nabídne budoucí podíl ve firmě, čímž z nich udělá spolumajitele motivované úspěchem celého projektu. To vede k vyšší loajalitě, větší ochotě věnovat projektu maximum a postavit tak společně globálního lídra, takzvaného unicorna.

Když se to povede, tak na prodeji firmy vydělají všichni, plus státu odvedou balík na daních. Tyhle firmy mají navíc obrovskou přidanou hodnotu pro ekonomiku, kde vytvářejí poptávku po stovkách dalších vysoce specializovaných expertů, čímž celé Česko posouvají mílovými kroky vpřed. Každý unicorn, který vznikne u nás, a ne někde jinde ve světě, je pro nás obrovskou výhrou. Pro každého tady a speciálně pro český stát a jeho výběrčí daní.

Přinášejí zaměstnanecké akcie firmě ještě nějakou výhodu, než jen udržet si schopné specialisty a motivovat je k větší loajalitě?

Lidé jsou alfa a omega každého takto náročného byznysu. ESOP je způsob, jak přilákat a dlouhodobě motivovat ty nejšikovnější na trhu. To je natolik zásadní bonus, že i kdyby byl jediný, tak dalece přesahuje všechno ostatní. ESOP není možnost, ESOP je nutnost – bez něj ty nejlepší lidí ani najmout nejde, nebo už brzo nepůjde.

Je něco, na co by si měli dát zaměstnanci u nabídky zaměstnaneckých akcií pozor? Jsou nějaké náležitosti, které musí dohoda mezi firmou a zaměstnancem v tomto ohledu splňovat?

Určitě ano a díky zkušenostem ze zahraničí už máme připravené materiály, které jim pomůžou se v této problematice zorientovat. V anglosaském světě, kde má ESOP tradici, existuje například výborný průvodce od Index Ventures, který popisuje všechny parametry, které lze ve standardním anglosaském ESOPu nastavit.

Tyto pojmy a parametry je potřeba důkladně vysvětlit, aby se v tom všichni zúčastnění zorientovali a nebylo možné nastavit ESOP tak, aby zaměstnance později znevýhodňoval – ať již úmyslně či neúmyslně – například v nestandardních situacích. Komunikace do firmy a extrémně vyjasněná očekávání jsou pro úspěšné zavedení ESOPu alfou a omegou. Bývají ale podceňována. Uvidíme, zda ještě dojde k úpravám legislativy u ESOP u nás a jaký o ně bude zájem.

Ministerstvo financí, ústy svého vrchního ředitele Stanislava Kouby, připustilo, že další změny jsou možné. Že se nyní ukáže, jak to bude fungovat a do budoucna nevylučuje úpravu. Účastníte se debat s ministerstvem na toto téma?

Diskuze probíhají na mnoha místech napříč startupovou, podnikatelskou i právní komunitou – lidé z ministerstva financí i další političtí představitelé jsou tam pravidelně zváni. Momentálně z jejich strany ale nevidím snahu, tedy politické zadání, se startupovou komunitou tu diskuzi na nějaké smysluplné úrovni vést. Český stát totiž startupy, inovace a budoucnost českého průmyslu reálně moc nezajímá. I přes neustále politické proklamace o opaku.

