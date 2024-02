Chybějící mzdu doplatí jiná firma. Pracovníky ve stavebnictví chrání novinka

Když lidem ve stavebnictví nezaplatí jejich zaměstnavatel (subdodavatel), musí tak učinit firma o stupeň výš, případně hlavní dodavatel. Stát se novými pravidly pustil do boje s nelegálními praktikami.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 15. 2. 2024

V Česku pracuje ve stavebnictví skoro 200 tisíc lidí. Stát teď chce více ochránit jejich příjmy: pokud jim nezaplatí zaměstnavatel, dostanou alespoň část svých výdělků od jiné firmy.

Od ledna platí novela zákoníku práce, která zavádí takzvaný institut ručení. Znamená to, že firma, která zajišťuje stavební práce a využije k tomu dalšího subdodavatele, bude ručit za mzdy jeho zaměstnanců. A to do výše minimální mzdy – ta letos dělá 18 900 korun.

Nová pravidla muselo Česko přijmout kvůli evropské směrnici, která unijním státům nařizovala zajištění větší ochrany zaměstnanců v subdodavatelských řetězcích ve stavebnictví. Nad rámec unijního práva přitom ministerstvo práce a sociálních věcí dalo odpovědnost také hlavnímu dodavateli, čili zhotoviteli stavby. Tedy pokud nevyplacené mzdy nebude moci vyplatit ani dodavatel, bude mít tuto povinnost zhotovitel.

„Ručení platí jak u kmenových zaměstnanců dodavatele, tak u agenturních zaměstnanců, a to v jakémkoli pracovněprávním vztahu, tedy v hlavním pracovním poměru i u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti,“ doplňuje Jakub Augusta z tiskového oddělení ministerstva.

Na investora, který je konečným příjemcem služby (je pro něj stavba nebo údržba stavby prováděna), se institut ručení nevztahuje. Úprava se nevztahuje ani na zaměstnance firem, které se stavbou přímo nesouvisí. Smůlu tedy mají například pracovníci dodavatelů energií, dodavatelů stavebního materiálu či dopravců materiálu.

Do 10 dnů peníze na účtu

Advokát Vít Havrda z kanceláře Kodap Legal vysvětluje, že pokud subdodavatel svému zaměstnanci nevyplatí mzdu, může se zaměstnanec po uplynutí třech měsíců obrátit s výzvou k výplatě právě na dodavatele. Ten pak musí chybějící mzdu vyplatit do 10 dnů od doručené výzvy. Současně musí subdodovatele, za kterého mzdu vyplácí, informovat, kolik peněz jeho jednotlivým zaměstnancům vyplatil.

Zdroj: MPSV

„Subdodavatel má zase informační povinnost vůči svým zaměstnancům v rozsahu daného ustanovení. Tedy musí je zejména poučit o osobě dodavatele (ručitele) a o právu uplatnit u něj nárok na výplatu mzdy v případě, že subdodavatel, tedy zaměstnavatel, jejich nárok neuspokojí. Pokud o tomto zaměstnance nebude informovat, bude to považováno za přestupek,“ varuje Havrda.

Dodavatelům pak radí, aby si ve světle nových pravidel správně nastavili smluvní vztah se subdodavateli. Jejich odpovědnost pak bude za podmínek zákona případně vyloučena, či alespoň omezena.

Novela se týká jen stavebnictví, protože podle statistik Evropské komise právě v tomto oboru je nejvíce případů nevyplacených mezd. V Česku se podle ministerstva práce soudy zabývají každoročně stovkami případů nevyplacené mzdy nebo její náhrady.

V Evropské unii je přibližně jedno ze čtyř vyslání zaměstnanců do jiných zemí právě v odvětví stavebnictví. Subdodavatelské řetězce bývají složité, zahrnují více společností z různých členských států. „To zvyšuje nejistotu v oblasti pracovněprávních vztahů zejména při identifikaci skutečného zaměstnavatele. Řada pracovníků na velkých stavbách ani neví, pro kterou firmu pracuje,“ píše ministerstvo práce a sociálních věcí, podle něhož je větší ochrana nutná.

S tím souhlasí Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu personální společnosti ManpowerGroup. „Stavebnictví je jeden z oborů, kde v mimořádně velké míře dochází k obcházení nebo porušování zákoníku práce. Neprůhledná struktura dodavatelů a jejich subdodavatelů umožňuje dobře maskovat různé formy nelegálního zaměstnávání nebo pseudo agenturního zaměstnávání a zároveň dochází ke krácení práv především znevýhodněných skupin zaměstnanců, jako jsou například lidé v těžké životní situaci, exekuci nebo se jedná o cizince bez pracovního povolení,“ říká.

Halbrštát připomíná, že současný legislativní rámec a omezené možnosti kontrol inspektorátu práce jsou často na tyto praktiky krátké. „Kroky ministerstva práce jsou jasným signálem snahy tyto nelegální praktiky potírat a mezery v legislativě uzavírat,“ brání novinku expert.

Firmy ve stavebnictví jsou však k úpravě skeptické. Vadí jim, že stát přistoupil k přísnější formě nařízení, než po něm požadovala evropská směrnice. „Ručení za mzdy zaměstnanců subdodavatelů dopadá na naše generální dodavatele, nikoliv přímo na nás jako investora. Nicméně vnímáme, že se jedná o další z řady regulací, které již tak napjatou aktuální situaci ve stavebnictví dále komplikuje,“ uvádí Michaela Tomášková, výkonná ředitelka Central Group.

Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza má zato, že po mnoha diskusích a pozměňovacích návrzích se podařilo najít řešení, které nedopadá tak razantně do sektoru. „Nicméně teprve praxe ukáže, jak hluboký zásah tato novela přinesla,“ dodává.

Nouza doplňuje, že zatím nemá informaci o tom, že by nové pravidlo zákoníku práce bylo použito. „Vypracovali jsme pro své členy o této legislativní změně informace a návrh, jak postupovat. Nicméně tak, jak je návrh platný velmi krátkou dobu, postupy v rámci novely se teprve usazují a lze předpokládat jejich ověřování. Podle našeho názoru, zcela jasno o postupu nemá ani sám resort,“ pokračuje.

Podle něj zatím jasné není jasné ani to, zda se můžou dodavatelé nějakým způsobem pojistit. „Postupy pro to, aby se firmy mohly účinně bránit důsledkům z přijaté novely, jsou rovněž předmětem vyjasňování s předkladatelem zákona,“ tvrdí šéf svazu. „S řešením problematiky tímto způsobem nesouhlasíme, nepovažujeme jej za správný, ale budeme s tím muset naučit pracovat a najít způsoby a postupy, jak následky minimalizovat,“ dodává Nouza.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

