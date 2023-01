Air Bank nabízí rozložení plateb bez úroku. I zpětně

Klienti Air Bank si nově mohou rozložit platbu na tři měsíční splátky, a to bez úroku. Za využití služby zaplatí jednorázový poplatek 50 korun.

Na rozdíl od podobných služeb na trhu Air Bank umožňuje rozložit si výdaj až dva kalendářní měsíce zpětně po jeho provedení. A to bez ohledu na to, zda byl placený platební kartou, nebo převodem z účtu.

Služba bude od 11. ledna dostupná v mobilní aplikaci My Air, ne v internetovém (počítačovém) bankovnictví. Rozložení platby je jednodušší i levnější než klasický spotřebitelský úvěr od Air Bank.

Rozložení lze využít pro platby ve výši od tří do třiceti tisíc korun, ve všech případech je zmíněný poplatek jednotně 50 Kč. V jednu chvíli může mít klient rozloženou pouze jednu platbu, ne víc současně. Jakmile doplatí poslední část, může službu v případě potřeby využít znovu. Možné je také předčasné splacení bez jakékoliv sankce. Klientovi, který rozloženou platbu nezvládne uhradit, banka nabídne přeměnu na klasický spotřebitelský úvěr s úrokovou sazbou 9,9 %.

„Platbu si u nás mohou rozložit klienti starší 18 let, kteří nás využívají jako hlavní banku a posílají si k nám výplatu,“ vysvětluje Veronika Benešová, vedoucí oddělení Doplňkové finanční služby v Air Bank. Podmínkou je, že klientovi na běžný účet u Air Bank přijde alespoň 10 tisíc korun měsíčně během posledních tří měsíců a banka u něj nemá pochybnosti o schopnosti splácet.

„Využití služby je velmi jednoduché. Stačí, aby si klient ve své mobilní aplikaci vybral z nabízených plateb tu, kterou chce rozložit do tří splátek. Výběr platby potvrdí, a jakmile jeho žádost projde schválením, peníze se mu v plné výši ihned připíšou zpět na jeho účet. Od následujícího měsíce poté klient tuto rozloženou platbu splácí ve třech měsíčních splátkách,“ upřesňuje Benešová.

Nová služba reaguje na prosincový průzkum, který pro Air Bank provedla agentura Ipsos na reprezentativním vzorku 525 respondentů. Češi se podle něj nejčastěji obávají nečekaného výdaje typu opravy nefunkčního auta, naléhavé opravy v domácnosti nebo nutnosti koupit nový spotřebič. Takový výdaj by 72 % dotázaných nezvládlo vyřešit z měsíčního rozpočtu a museli by buď sáhnout do úspor (52 %), nebo si vzít půjčku (20 %).

„Dopady současné ekonomické situace a obecně rostoucí výdaje pociťují i ti, kteří si dosud zvládali vytvářet dostatečnou finanční rezervu pro všechny případy. Nečekaný výdaj typu opravy auta nebo výměny nefunkčního spotřebiče v současné době domácnosti zatíží výrazně více, než tomu bylo v minulosti. Pro naše klienty jsme proto připravili nové řešení v podobě rozložení platby, díky kterému si mohou větší výdaj, se kterým nepočítali, jednoduše rozložit na tři části. Mohou tak ulevit svému měsíčnímu rozpočtu a s nečekanými situacemi si finančně poradit mnohem lépe,“ dodává Benešová.

Možnost bezplatného rozdělení plateb na tři části dosud nabízely především společnosti, které se specializují na odložené platby – Twisto, Skip Pay (dříve Mallpay) nebo Klarna, pod názvem Třetinka je poskytuje i Alza. Na rozdíl od novinky, s níž teď přichází Air Bank, jsou konkurenční služby bez úroku i bez poplatku, na druhou stranu umožňují rozdělit jen platby kartou ve vybraných e-shopech – a ne zpětně.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem