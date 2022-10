Co všechno oběhat, když se vám změní příjmení

Pohádka končí tím, že si princ vezme princeznu za ženu. A my teď povíme, co přišlo potom. To vám totiž tajili.

Potom se princezna sebrala a šla si zařídit novou občanku. A řidičák a do banky…

Doba se změnila. Dneska už to může být princ, kdo si vezme příjmení po princezně a s tím na sebe vezme i povinnost podstoupit tohle kolečko. Nebo si člověk změní jméno z jiných příčin. Jak si ho změnit a na kolik to přijde, jsme probrali v předchozím textu:

A teď tedy ty praktické věci. Kde všude je potřeba nové jméno hlásit, jaké jsou na to lhůty a na kolik vás přijdou nové doklady.

Mezi základní doklady, které byste měli po svatbě a změně příjmení vyměnit, patří občanský průkaz, řidičský průkaz a cestovní pas.

Občanský průkaz a změna příjmení

Pro novou občanku nemusíte na úřad v místě trvalého bydliště – žádost lze podat na jakémkoli městském úřadě s rozšířenou působností (v Praze na úřadě libovolné městské části). Platí zásada: Kde si o vydání či změnu dokladu zažádáte, tam si průkaz taky vyzvednete.

Při výměně všech dokladů byste měli dodržet určité lhůty. Pokud jste například měli v občanském průkazu rodinný stav a změnili jste ho (uzavřením nebo rozvedením manželství, uzavřením či rozvázáním registrovaného partnerství), pak si o novou občanku musíte zažádat do 15 dní. Lhůta na vydání nové je totiž 30 dní, a jak upozorňuje Hana Malá z ministerstva vnitra: „Platnost občanského průkazu, v němž je uveden rodinný stav, skončí uplynutím 45 dnů od uzavření manželství.“

To platí i pro ostatní změny – nejen jména a příjmení, ale i trvalého bydliště.

Doklady fuč? Poradíme! Zdroj: Shutterstock Přišli jste peněženku s doklady? Chybí vám rodný list nebo nějaký důležitý průkaz? Máme pro vás manuál se základními radami a dobrým postupem, jak a kde ztrátu dokladů řešit. A na kolik vás to přijde: Ztráta nebo odcizení dokladů: co dělat

Vydání nové občanky ve lhůtě do třiceti dnů je zdarma. Nepotřebujete mít s sebou ani fotografii, vyfotí vás na místě.

Jestli potřebujete občanku dříve, můžete si zažádat o vyhotovení ve zrychlené lhůtě. Za poplatek 500 korun vám ji dodají do pěti dnů. Dokonce si můžete zažádat o vystavení do 24 hodin (v pracovních dnech), pak si ji ale musíte vyzvednout v Praze na ministerstvu vnitra a zaplatit 1000 korun.

Řidičský průkaz a změna příjmení

U řidičáku byste měli nové jméno hlásit nejpozději do pěti pracovních dní od změny. Ani tady s sebou nemusíte nosit vlastní fotku, pořídí vám ji na místě. Za vydání dokladu kvůli změně údajů zaplatíte správní poplatek ve výši 200 korun. Řidičský průkaz dostanete do dvaceti dní od podání žádosti. Kdybyste spěchali, můžete ho mít do pěti pracovních dnů za 700 korun.

Když máte vůz, je potřeba do deseti dní nahlásit změnu příjmení také v registru vozidel – měnit se budou údaje v malém i velkém technickém průkazu. Za každou změnu se hradí správní poplatek 50 korun.

O obojí můžete žádat na kterémkoli obecním úřadě s rozšířenou působností, nejste tedy vázáni trvalým bydlištěm.

Od června 2021 sice lze podat žádost o řidičský průkaz i elektronicky přes Portál občana, jenže zrovna změny příjmení se tahle novinka ještě netýká. Portál občana totiž neumožňuje platbu kartou, takže poplatek 200 korun byste neměli jak předem uhradit. Šlo by to sice při osobním vyzvednutí na úřadě, kam pro nový řidičák stejně musíte – ale takhle daleko zatím vládní plány s elektronizací nedošly.

Cestovní pas a změna příjmení

Cestovní pas se starým jménem platí ještě tři měsíce. Za nový pas zaplatíte správní poplatek 600 korun, standardní lhůta pro vydání dělá třicet dní. Úřady zároveň umožňují vydání ve zkrácené lhůtě do pěti pracovních dnů, přijde to ale na 3000 korun. V pracovních dnech ho můžete dostat i do 24 hodin za správní poplatek 6000 korun.

Také o pas můžete žádat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností bez ohledu na místo vašeho trvalého pobytu.

Pravidla rodných jmen Zdroj: Shutterstock Vybrat rodné jméno není jen tak. Tedy pokud nechcete vybrat třeba Karla nebo Alžbětu po babičce. Když si vyberete jméno netradiční, mohli byste na matrice narazit. Sepsali jsme manuál, jak se tomu nárazu vyhnout. A víme, co vás to bude stát, pokud budete trvat na svém a náraz se rozhodnete vydržet. Pro jména dospělých platí totéž, co pro jména u dětí: Jak se bude jmenovat? Za netradiční jméno pro dítě si připlatíte

Co nemusíte

Změnu příjmení zapisuje matriční úřad do agendového informačního systému evidence obyvatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy ke změně příjmení došlo nebo se o ní dozví. Bezprostředně po provedení zápisu se změna příjmení promítne do základního registru obyvatel.

Z registru obyvatel by se o změně příjmení měly dozvědět orgány veřejné moci oprávněné využívat údaje. Tedy například ministerstvo financí pro účely penzijního a stavebního spoření, finanční úřad, živnostenský úřad, katastrální úřad, Česká správa sociálního zabezpečení pro účely sociálního zabezpečení.

Pokud pro komunikaci s úřady využíváte datovou schránku, změna příjmení by se měla díky registru obyvatel automaticky promítnout i zde.

Přehled orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, včetně jejich oprávnění k přístupu k údajům základního registru obyvatel nebo registru osob lze vyčíst ze Seznamu agend.

Do registru se může podívat i zdravotní pojišťovna, přesto u ní dál máte zákonnou povinnost změnu příjmení nahlásit nejpozději do třiceti dní a zažádat si o novou kartičku pojištěnce. „Pokud pojištěnec ohlásí změnu příjmení osobně, je také ihned zadán do výroby nový průkaz zdravotního pojištění s novým příjmením,” říká Viktorie Plívová z tiskového oddělení VZP. Dodává, že pokud je pojištěnec vedený v základním registru obyvatel, vytáhne si pojišťovna informace o novém příjmení z něj, fakticky by tedy hlášení o změně nepotřebovala. O nový průkaz si ale musí pojištěnec požádat sám.

Do základního registru mají přístup i banky, pokud máte bankovní identitu, pravděpodobně se vaše nové údaje do bankovních systémů načtou samy. Ale nespoléhejte a prověřte.

Banka, operátor a dodavatelé energií

Svoji banku, mobilního operátora nebo dodavatele energií byste o změnách měli informovat. Nejspíš jste se k tomu zavázali ve smlouvě, kde jste souhlasili s obchodními podmínkami. Obecně platný postup ovšem neexistuje – každá z institucí má nastavená vlastní pravidla.

„Klient je vždycky povinen nahlásit veškeré změny svých údajů bance. Nicméně pokud si údaje nejdřív zkontroluje v internetovém bankovnictví nebo mobilní aplikaci ČSOB Smart a tady jsou údaje správné a aktuální, nemusí na pobočku. V opačném případě se na pobočku dostavit musí. Pokud klient využívá bankovní identitu, dostáváme informace o změnách – o změně bydliště při stěhování, změně občanského růkzau nebo jména po svatbě – ze základních registrů. Automaticky pak údaje aktualizujeme a klient je hned uvidí ve svém internetovém nebo mobilním bankovnictví,” vysvětluje Michaela Průchová z ČSOB.

Také u komerčních pojišťoven je nutné změnu nahlásit. Není ale potřeba nic dokládat. „Změnu lze hlásit telefonicky do call centra, písemně dopisem na adresu centrály Uniqa do Servisního centra/Správy pojistných smluv, e-mailem nebo přes pobočku Uniqa kdekoli v Česku, kde dotyčný/dotyčná vyplní změnový lístek. Případně ho může za něj vyplnit i osoba pojišťovacího poradce Uniqa, která má klienta/klientku ve svém kmeni,“ radí mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová.

Zapomenout byste neměli ani na dodavatele energií. Ti sice nemají stanovené žádné konkrétní lhůty, změnu příjmení se ale určitě vyplatí nahlásit co nejdřív. „Změnou příjmení nedojde ke změně zákazníka, a tudíž ani k přepisu stávající smlouvy. Změnu příjmení může zákazník provést jednoduše i sám, s pomocí naší online aplikace Energie24.cz. Stačí, když se přihlásí do svého zákaznického účtu, vybere své odběrné místo, klikne na záložku ‚Potřebuji zařídit‘ a v dalších krocích si změní příjmení. Změnu příjmení je nutné doložit například oskenovaným oddacím listem či dokladem z matriky,” radí Roman Šperňák z tiskového oddělení E.ONu.

