Na úřad online. Bankovní identitu už použilo přes 1,1 milionu lidí

Službu BankID, tedy digitální prokazování totožnosti přes bankovní identitu, využilo v Česku alespoň jednou 1,1 milionu lidí pro vstup na portály veřejné správy. Vedle toho ji přes 220 tisíc lidí použilo v komunikaci se soukromými firmami.

Služba, která umožňuje ověření stejně snadno jako při přihlašování k internetovému bankovnictví, odstartovala v Česku loni v lednu pro online komunikaci s veřejnou správou. Před rokem – od začátku června – ji pak svým klientům nabídly také první firmy.

Podle Marka Růžičky, výkonného ředitele společnosti Bankovní identita, která službu provozuje, má k tomuto využití bankovní identity v současné době přístup až 5,5 milionu Čechů. Ještě letos by k nim měli přibýt další.

Bankovní identitu mohou pro ověřování vůči veřejné správě i firmám používat klienti Air Bank, České spořitelny, ČSOB, Komerční banky a Moneta Money Bank.

Klienti Raiffeisenbank mají digitální přístup k veřejné správě, zatímco Bank ID pro komunikaci s firmami se pro ně připravuje. „Momentálně jsme ve fázi pilotního projektu,“ říká mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

Poslední bankou, která se do projektu zatím zapojila, je Fio. Od minulého měsíce klientům postupně aktivuje službu pro online komunikaci se státem. „Pro soukromé firmy ji plánujeme spustit klientům určitě také letos,“ dodává Jakub Heřmánek, mluvčí Fio.

Ke spuštění Bank ID se podle Růžičky chystají UniCredit Bank, Creditas a mBank. „Společně na tom pracujeme a letošní harmonogram všech tří bank s tím také počítá,“ potvrzuje Růžička. Celkový počet Čechů, kteří budou mít přístup k online identifikaci prostřednictvím své bankovní identity, by tím podle něj mohl vzrůst na celkem šest a půl milionu.

„Bankovní identita se stala v krátké době nejoblíbenějším způsobem jednoduchého a bezpečného ověřování totožnosti občanů při online komunikaci. Využívá ji 70 procent lidí, kteří se přihlašují k online službám státu. Používají ji opakovaně – za poslední rok v průměru osmkrát. Pro přihlášení do portálu firem dvakrát. Celkem se do projektu zapojila více než stovka firem,“ říká Růžička.

Bank ID mohou při online komunikaci používat vedle největších bank (Česká spořitelna, ČSOB či Komerční banka) například klienti některých pojišťoven (Generali Česká pojišťovna, Simplea), penzijních společností (ČS, NN), sázkových společností (Sazka, Fortuna, Tipsport), energetických firem (ČEZ, Pražská plynárenská), poskytovatelů či zprostředkovatelů úvěrů (Home Credit, Hypo na míru, Golem Finance) a dalších.

Lidé mohou díky BankID požádat například i o online výpis z účtu u Centrálního depozitáře cenných papírů, při nákupech mimo otevírací dobu v maloobchodní síti COOP, při ověření identity chův a rodin u firmy Hlídačky, při zřízení účtu a výpůjčce v Národní knihovně nebo při ověření identity v diskusích na Seznam.cz.

„Do konce letošního roku se přidá řada dalších, například zdravotní pojišťovny, vysoké školy nebo mobilní operátoři. Výhledově půjde o tisíce firem,“ věří Růžička. Podle něj firmy nejčastěji využívají službu k ověření totožnosti nových klientů. Postupně ji chtějí zavádět v dalších službách. „Často to mají v plánu v horizontu dvou let, protože současná technologie jim to asi rychle nasadit neumožňuje,“ dodává Růžička.

