Jak si pořídit zbrojní průkaz a kolik to stojí. Krok za krokem

Možná jste na to mysleli dávno, možná vás to napadlo, když pár set kilometrů odsud začala válka. Třeba by nebylo špatné mít někde na půdě pistoli nebo pušku. Jestli chcete věci dělat správně, musíte napřed získat zbrojní pas nebo – jak se správně říká – zbrojní průkaz, který vás k držení zbraně oprávní. Poradíme, jak ho dostat a co to bude stát.

Nebudeme se ptát, na co zbrojní průkaz nebo zbraň potřebujete či chcete. Jenom shrneme, jak na to a kolik to zhruba bude stát. Ptát se budou jiní. Policie, doktor, případně i psycholog. Hodně štěstí. Nám všem.

Když si chcete v Česku pořídit zbrojní průkaz, musíte splnit několik základních podmínek a splňovat je pak celou dobu držení zbrojního průkazu, policie si některé z nich občas proklepne. Musíte:

mít trvalý pobyt v Česku

dosáhnout předepsaného věku (zbrojní průkaz skupiny B a C [viz box níž] můžete mít od dosažení plnoletosti, průkazy skupiny A, D, E od věku 21 let, výjimku můžou dostat členové sportovních střeleckých spolků a studenti lesnických a puškařských škol)

být způsobilí k právním úkonům

být zdravotně způsobilí

být odborně způsobilí

být bezúhonní

být spolehliví

I proto trvá získání zbrojního průkazu většinou několik měsíců. Musíte si zařídit potvrzení o způsobilosti, přitom si docela potrénujete nohy, a samozřejmě také zvládnout zkoušky z teorie i praxe.

Doktoři, přihlášky, kolky

S teorií můžete začít prakticky hned. Testy jsou jednotné, skládají se z výběru z 500 testových otázek, které najdete na webu ministerstva vnitra [pdf], a literatura k nim je běžně dostupná v knihkupectvích i veřejných knihovnách. A studovat můžete už v čekárně u doktora.

Přílohou přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti je totiž posudek o zdravotní způsobilosti, který vám vystaví obvodní lékař. Jen když si zbrojní pas budete pořizovat k výkonu zaměstnání nebo povolání, nepůjdete k obvoďákovi, ale k lékaři závodnímu. Cena se většinou pohybuje v řádech stokorun, nebývá přes pět stovek. Dokument je platný tři měsíce. Je dobré si zkoušky naplánovat tak, aby vám posudek nepropadl, protože ho pak můžete použít jak u žádosti o připuštění ke zkoušce, tak po jejím složení, až budete žádat o vydání průkazu. Když to nestihnete, budete muset za doktorem znovu. Pokud lékař uzná za vhodné, může (ale nemusí) vás poslat na psychologické vyšetření. I to si platíte sami a už je nákladnější, může vyjít i na pár tisíc.

Skupiny zbrojních průkazů Počty zbrojních průkazů rostou setrvale a donedávna zvolna. Letos ale policie eviduje výrazný růst počtu žádostí. „O důvodech lze spekulovat, nicméně jeden z nich bude bezpochyby válečný konflikt na Ukrajině,“ vyjádřil se pro Peníze.cz Ondřej Moravčík z policejního tiskového odboru. Podobně jako řidičáky i zbrojní průkazy se dělí do několika skupin označených písmeny. Písmena rozlišují účel, ke kterému má zbraň sloužit. zdaleka nejvíc mají lidé zbrojních průkazů „za účelem obrany života, zdraví a majetku“, pak jsou průkazy pro sportovce, pro myslivce, speciální pro sběratele a pak samozřejmě také průkazy pro ty, kteří mají zbraň pracovně. Zkoušky můžete dělat pro víc skupin najednou, za průkaz každé skupiny se ale platí zvlášť.

Další vaše kroky povedou na policii, konkrétně na krajské ředitelství policie, odbor nebo oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kde podáte přihlášku ke zkouškám. Respektive ke zkoušce, protože teoretická i praktická část probíhají zároveň. za krajským řediltelstvím nebudete nutně muset do krajského města, kanceláře se najdou i v řadě okresních, s vyhledáním pomůžou webovky policie. Přihláška se podává na předepsaném tiskopise, přikládá se k ní zmíněný lékařský posudek, správní poplatek je sto korun. Buď si pěkně po staru pořídíte na poště stokorunový kolek, nebo můžete platit převodem na zvláštní účet státního rozpočtu, číslo najdete znovu na webu policie.

Kurz se může vyplatit

Policisté, kteří zkoušky organizují, mají až dva měsíce na to, aby vám dali vědět, kdy se zkouška uskuteční, a to nejméně deset dní před datem konání. Celé dva měsíce ale většinou čekat nemusíte. „V praxi se nezřídka stává, že termín a místo můžou být žadateli oznámeny již při podání přihlášky ke zkoušce, když má příslušný útvar se střelnicí již termín domluvený,“ vysvětluje policejní prezident Martin Vondrášek. Pokud ještě není plně obsazeno, rovnou se můžete nechat připsat na seznam. Četnost zkoušek závisí na tom, kolik lidí se k nim hlásí, podle Vondráčka se u jednotlivých útvarů můžou konat i několikrát týdně, přinejmenším ale jednou za měsíc.

Zkoušky byste měli vykonávat ve „svém“ kraji. Pokud máte třeba trvalé bydliště jinde, než doopravdy bydlíte, nebo byste se z jiného důvodu chtěli nechat prozkoušet jinde, musíte u odboru služby pro zbraně ve svém kraji podat písemnou žádost o vykonání zkoušky odborné způsobilosti v místní působnosti jiného krajského ředitelství policie. Policisté vám můžou a nemusí vyhovět, rozhodují zejména s ohledem na vytížení kolegů v jiném kraji.

Pokud ještě se zbraněmi nemáte zkušenost a nemáte ani v rodině nebo mezi kamarády nikoho, kdo by vás bezpečně zasvětil, pravděpodobně se vám vyplatí udělat si přípravný kurz. Odborníci poradí nejen se zbraní samotnou, ale vědí taky, jak to u zkoušek většinou probíhá a na co dát pozor. Ideální je zařídit si kurz přímo na té střelnici, kde budete dělat zkoušky.

Kurz většinou trvá dvě až tři hodiny. Odborníci doporučují absolvovat ho zhruba deset dní před termínem zkoušek a zhruba den až tři před zkouškou si všechno projít a zopakovat. Pokud se necítíte, je dobré si ještě jednou vyzkoušet i střelbu. Cena takového kurzu se pohybuje okolo dvou až tří tisíc korun.

Zkouška odborné způsobilosti

Zkoušky probíhají na střelnici, pod dohledem zkušebního komisaře určeného policií. Před zkouškou prokážete svou totožnost a zaplatíte. Poplatek za práci komisaře je pevně daný – 600 korun, dál po vás budou chtít poplatek za střelnici a za zápůjčku zbraní a střeliva. Informujte se radši u provozovatele střelnice dopředu, kolik si za co účtuje.

První část zkoušky je teoretická. Dostanete 30 otázek, z toho 22 se týká zbraňové legislativy, pět je z nauky o zbraních a střelivu, tři ze zdravotnického minima. Na vypracování máte 40 minut, test se vyhodnocuje hned na místě. Maximálně můžete získat 79 bodů. Minimální počet bodů, který stačí na to, abyste přes teorii postoupili k praktické části zkoušky, záleží na tom, jaké písmeno má být na zbrojním průkazu, o který stojíte. Na průkaz skupiny A stačí 67 bodů, na B a C je potřeba 71 a D a E 74 bodů.

Praktická část zkoušky je různá podle skupin zbrojního průkazu. Přesný průběh zkoušek popisuje ministerstvo vnitra [pdf]. Pro všechny skupiny ale platí, že musíte komisaři prokázat, že poznáte, jestli je zbraň nabitá, musíte ji umět částečně rozebrat, vyčistit ji a složit, ukázat, jak se zbraň a střelivo připravuje ke střelbě. Musíte vědět, co dělat, když při střelbě nebo po ní dojde k závadě zbraně, a samozřejmě musíte umět i střílet. Střílí se na pevný cíl a například při zkoušce na průkaz skupiny E (ochrana osoba a majetku) máte osm ran. Tři zkušební a pět naostro. Z nich musíte čtyři trefit.

Pokud při zkoušce porušíte zásady bezpečné manipulace se zbraní a střelivem, znamená to okamžité ukončení zkoušky.

Výsledky se dozvíte hned po zkoušce. Pokud nezvládnete teoretickou část, další pokus budete mít nejdřív za tři měsíce. Pokud se vám nebude dařit v praktické části, můžete to napodruhé zkusit už bez opakování teoretické části zkoušky. Nejméně patnáct dní a nejvýš dva měsíce od data původní zkoušky.

Pokud projdete, komisař vám na místě vypíše doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, jeho platnost je jeden rok.

Shrnutí: na kolik přijde zbrojní průkaz Získání zbrojního průkazu není laciná záležitost. A zbrojákem to zpravidla nekončí, většinou si ho lidé pořizují, aby si mohli koupit taky zbraň... Cena zbrojního průkazu Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti 100 Kč Vystavení posudku o zdravotní způsobilosti (dle ceníku lékaře) 300–1000 Kč Psychologické vyšetření (pokud o něj požádá váš lékař) 500–2000 Kč Odměna komisaři při zkoušce 600 Kč Zaplacení střelnice při zkoušce (čas, půjčovné zbraně, střelivo) 1500–2000 Kč Vydání zbrojního průkazu za jednu skupinu 700 Kč Další poplatky Vydání technického průkazu zbraně 300 Kč

Žádáme o zbrojní průkaz

S platným osvědčením odborné způsobilosti, platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, vyplněnou žádostí o vydání zbrojního průkazu a pasovou fotkou se zastavte na policejním odbor pro zbraně a střelivo. Nezapomeňte na kolky. Za zbrojní průkaz se platí 700 korun, ale pozor, pokud si pořizujete zbroják víc skupin, za každou se platí zvlášť. Policie má na vydání dokladu 30 dní, až bude mít hotovo, zase si pro něj musíte osobně dojít.

Zbrojní průkaz platí standardně deset let, jednou za pět let policie ověřuje, že jeho držitel pořád splňuje zákonné podmínky – pobyt na území Česka, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a spolehlivost. Pokud v průběhu času změníte jméno nebo příjmení, musíte u příslušného útvaru policie vyměnit starý zbrojní průkaz (i průkaz zbraně, pokud si ji pořídíte) za nový, a to ve lhůtě deset pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

Po devíti letech nesmíte zapomenout včas podat žádost o vydání nového zbrojního průkazu. Ta se podává nejdřív šest a nejpozději dva měsíce před koncem platnosti zoho stávajícího.

